Coinbase làm chệch hướng tương lai ngành công nghiệp tiền điện tử

Tháng 1/2026 vốn được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc lịch sử của ngành công nghiệp tiền điện tử, nhờ đạo luật CLARITY, thì mọi thứ lại thay đổi ở phút chót...

Dự luật CLARITY được xem là nền tảng pháp lý đầu tiên sẽ xác lập cách thức vận hành hợp pháp thị trường tiền điện tử tại Mỹ. Dự luật không chỉ nhằm phân định rạch ròi đâu là loại tài sản số được xem như chứng khoán, hàng hóa, mà còn làm rõ trách nhiệm pháp lý của các công ty, cũng như cơ chế bảo vệ người dùng trong một thị trường lâu nay vốn vận hành trong "mơ hồ".

Hạ viện Mỹ thực tế đã thông qua dự luật từ nhiều tháng trước và Nhà Trắng sẵn sàng đặt bút ký. Đáng nói, cả Đảng Dân chủ lẫn Đảng Cộng hòa lại hiếm hoi tỏ ra đồng thuận về những nguyên tắc cốt lõi của dự luật.

Với một ngành công nghiệp đã tồn tại suốt nhiều năm trong “vùng xám” pháp lý, CLARITY được xem như cơ hội để một bộ quy tắc chung có thể chưa hoàn hảo, nhưng đủ rõ ràng và ổn định để vận hành thị trường tại Mỹ.

Thế nhưng, tối thứ tư tuần trước, mọi thứ bất ngờ thay đổi. Chỉ vài giờ trước khi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện nhóm họp vào sáng thứ năm dự kiến sẽ “mổ xẻ” từng câu chữ, điều khoản và sửa đổi trong bản dự thảo dài hơn một trăm mục, để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu cuối cùng, thì Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, bất ngờ tuyên bố rút lại ủng hộ hoàn toàn đối với Đạo luật CLARITY.

Thông điệp được đưa ra công khai và không úp mở. CEO Brian Armstrong viết trên X: “Chúng tôi thà không có dự luật nào còn hơn là có một dự luật tồi”. Ông cho rằng các ngân hàng lớn và đội ngũ vận động hành lang của họ đã can thiệp để ngăn chặn điều khoản cho phép người dùng chuyển tiền gửi khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống để đưa vào ví tiền điện tử.

Đáng chú ý, Coinbase bày tỏ thái độ sẵn sàng đấu tranh đến cùng để cho phép người nắm giữ tiền điện tử được nhận lãi suất hoặc các phần thưởng khác từ việc sở hữu stablecoin. Stablecoin, loại token được neo giá vào đồng USD, từ lâu đã được ví như “phiên bản kỹ thuật số” của tiền mặt. Việc cho phép stablecoin mang lại lợi suất là điều tương tự như việc người tiêu dùng nhận lãi từ tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng truyền thống.

Khi Coinbase quyết định rút lại ủng hộ, không chỉ dự luật CLARITY bị đẩy vào thế bấp bênh, mà cả nỗ lực xây dựng mặt trận ngành tiền điện tử Washington thống nhất cũng đứng trước tình thế bất định.

Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Tim Scott đã lập tức cho dừng việc chỉnh sửa dự luật.

Đáng chú ý, trái ngược với động thái của Coinbase, phần lớn các “ông lớn” trong ngành tiền điện tử từ các sàn giao dịch đến các quỹ đầu tư lại công khai khẳng định tiếp tục ủng hộ dự luật của Thượng viện, đồng thời ngầm bày tỏ sự không hài lòng trước việc Coinbase cản trở tiến trình thiết lập lập pháp.

Chris Dixon, đối tác điều hành của quỹ A16Z, CEO Ripple Brad Garlinghouse, và thậm chí cả David Sacks, cố vấn đặc biệt có ảnh hưởng của Nhà Trắng về AI và tiền điện tử, đều công khai kêu gọi Coinbase “giải quyết những bất đồng còn lại” trước cuối tháng này.

Lý do là vì chính trị tại Washington không còn nhiều thời gian để cho phép sự do dự, bất kỳ đạo luật tiền điện tử có ý nghĩa nào cũng phải được thông qua trước khi Quốc hội Mỹ bước vào guồng quay tranh cử tái nhiệm. Chiến dịch tranh cử tại Mỹ sẽ khởi động từ tháng 3.

Theo The Verge, các nhà lập pháp chỉ còn chưa đầy một tháng để giải quyết mọi khúc mắc trước khi bước sang thời điểm bầu cử. Đây là quãng thời gian cực kỳ ngắn ngủi để Ủy ban Ngân hàng có thể xem xét lại ngôn ngữ dự luật, tiến hành sửa đổi, chuyển văn bản sang Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện, cơ quan phụ trách giám sát các thị trường hàng hóa, và tiếp tục thảo luận trước khi dự luật được đưa ra Thượng viện để bỏ phiếu toàn thể.

Trong khi đó, thời gian để Thượng viện tập hợp đủ 100 thượng nghị sĩ bỏ phiếu trực tiếp cho dự luật ngày càng ít, khi mùa bầu cử đang đến gần. Thậm chí, quãng thời gian này còn có nguy cơ bị gián đoạn bởi khả năng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong thời gian tới.

Trì hoãn dự luật sang năm sau cũng không phải là lựa chọn an toàn. Nhiều dự báo cho rằng Đảng Cộng hòa có thể mất quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện, tạo điều kiện để Đảng Dân chủ bãi bỏ Đạo luật CLARITY vì bất kỳ lý do nào họ. Và ngay cả khi tổng thống đương nhiệm vẫn được xem là đồng minh kiên định của ngành tiền điện tử, thì không ai có thể đoán chắc người kế nhiệm sẽ có lập trường như thế nào với lĩnh vực này.

“Liệu có còn thời điểm thuận lợi như hiện nay không? Rất khó hình dung”, ông Seth Hertlein, người phụ trách chính sách toàn cầu của Ledger, nhận định.

Không ít nhà hoạch định chính sách tỏ ra thất vọng khi Coinbase bất ngờ "khơi lại cuộc tranh luận tưởng như đã khép lại từ năm ngoái.