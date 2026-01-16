Thứ Sáu, 16/01/2026

Trang chủ Kinh tế số

Thị trường tiền điện tử lần đầu quay lại trạng thái "tham lam” kể từ tháng 10/2025

Hạ Chi

16/01/2026, 07:12

Theo cập nhật ngày thứ 5, chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử đạt 61 điểm, cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện rõ rệt sau quãng thời gian dài nằm trong vùng “sợ hãi cực độ”…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sau nhiều tuần chìm trong sợ hãi, tâm lý trên thị trường tiền điện tử đang cho thấy chuyển động tích cực đầu tiên về mặt cảm xúc. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử (thước đo phổ biến phản ánh cảm xúc của nhà đầu tư) hôm qua đã lần đầu tiên quay trở lại vùng “tham lam” kể từ tháng 10, thời điểm thị trường chứng kiến đợt thanh lý tới 19 tỷ USD khiến dòng tiền tháo chạy và niềm tin sụt giảm mạnh.

Theo cập nhật ngày thứ năm, chỉ số này đã đạt 61 điểm, cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện rõ rệt sau quãng thời gian dài nằm trong vùng “sợ hãi cực độ”, theo Alternative.me. Một ngày trước đó, chỉ số vẫn dừng ở mức 48 điểm, đây là ngưỡng trung tính, phản ánh sự do dự còn hiện hữu trong cộng đồng nhà đầu tư. 

Đà suy giảm tâm lý bắt đầu từ ngày 11/10, sau khi hoạt động bán tháo ồ ạt xuất hiện trên thị trường tiền điện tử. Kể từ đó, chỉ số Sợ hãi và Tham lam nhiều lần rơi xuống mức rất thấp trong các tháng 11 và 12, cho thấy nhà đầu tư chuyển sang trạng thái phòng thủ, ưu tiên bảo toàn vốn hơn là tìm kiếm lợi nhuận.

Trong thực tế, các chỉ số tâm lý như Sợ hãi và Tham lam thường được giới giao dịch sử dụng như “la bàn cảm xúc” của thị trường, giúp đánh giá liệu thời điểm hiện tại phù hợp để mua vào, bán ra hay tạm thời đứng ngoài quan sát.

Sự thay đổi tâm lý lần này diễn ra song song với đà hồi phục rõ nét của Bitcoin. Trong vòng bảy ngày gần đây, giá Bitcoin đã tăng từ khoảng 89.800 USD lên mức cao nhất trong hai tháng là 97.704 USD, theo dữ liệu tổng hợp từ CoinGecko.

Đáng chú ý, lần gần nhất Bitcoin vượt mốc 97.000 USD là vào giữa tháng 11. Tuy nhiên, khi đó chỉ số Sợ hãi và Tham lam vẫn nằm vùng “sợ hãi cực độ”, do giá Bitcoin đang trượt mạnh khỏi đỉnh cao lịch sử, phản ánh sự lệch pha giữa biến động giá và tâm lý thị trường.

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm mức độ biến động giá của các đồng tiền chủ chốt, khối lượng và xu hướng giao dịch, mức độ quan tâm trên công cụ tìm kiếm Google, cũng như cảm xúc chung của nhà đầu tư trên mạng xã hội.Mới đây, các nhà phân tích của Santiment cho biết trong ba ngày gần đây, số lượng ví nắm giữ Bitcoin đã giảm ròng hơn 47.000 địa chỉ. Theo Santiment, điều này cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ đang rút lui do tâm lý hoang mang và thiếu kiên nhẫn.

“Khi số lượng ví còn nắm giữ Bitcoin giảm xuống, điều đó thường phản ánh việc đám đông đang rời bỏ thị trường – một tín hiệu tích cực xét theo chu kỳ. Đồng thời, việc lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch tiếp tục thu hẹp cũng làm giảm nguy cơ xuất hiện các đợt bán tháo mạnh”, Santiment nhận định. Nền tảng này cũng cho biết lượng Bitcoin trên các sàn hiện đã xuống mức thấp nhất trong bảy tháng, chỉ còn khoảng 1,18 triệu BTC.

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử, việc nguồn cung Bitcoin trên sàn ở mức thấp thường được xem là dấu hiệu hỗ trợ xu hướng tăng, bởi điều đó cho thấy nhà đầu tư có xu hướng giữ tài sản trong ví cá nhân và không vội vàng bán ra trong ngắn hạn.

Từ khóa:

chỉ số Sợ hãi & Tham lam giá bitcoin kinh tế số Santiment tài sản số tâm lý thị trường tiền điện tử thị trường tiền điện tử

