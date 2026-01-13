Lệnh cấm các công ty đầu tư tiền điện tử sắp được Hàn Quốc dỡ bỏ

Chiến lược tiền kỹ thuật số đặt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 25% tổng quỹ kho bạc quốc gia sẽ được vận hành thông qua tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) là một phần của Kế hoạch Tăng trưởng Kinh tế 2026 của Hàn Quốc...

Theo CoinTelegraph, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) sắp nới lỏng, thậm chí huỷ bỏ lệnh cấm doanh nghiệp đầu tư vào tiền điện tử vốn đã tồn tại suốt gần một thập kỷ.

Như vậy, các tập đoàn và nhà đầu tư tổ chức tại Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ năm 2017 sẽ được phép tham gia thị trường tài sản số một cách có kiểm soát.

Theo Seoul Economic Daily, các công ty niêm yết sẽ được phép phân bổ tối đa 5% vốn chủ sở hữu vào các tài sản tiền điện tử. Một quan chức cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cho biết cơ quan quản lý dự kiến sẽ ban hành hướng dẫn cuối cùng trong tháng 1 hoặc tháng 2, qua đó chính thức cho phép các pháp nhân thực hiện giao dịch tiền điện tử cho mục đích đầu tư và tài chính.

Lệnh cấm doanh nghiệp đầu tư vào tiền điện tử đã được Chính phủ Hàn Quốc ban hành cách đây chín năm nhằm ngăn chặn rủi ro rửa tiền, đầu cơ và bất ổn tài chính. Trong suốt thời gian đó, thị trường tiền điện tử Hàn Quốc chủ yếu do nhà đầu tư cá nhân chi phối, còn doanh nghiệp gần như đứng ngoài cuộc.

Tuy nhiên, quy định mở cửa cũng đi kèm những kiểm soát chặt chẽ. Cụ thể, các doanh nghiệp Hàn Quốc chỉ được phép đầu tư với 20 đồng tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất, và giao dịch phải được tiến hành trên năm sàn giao dịch nội địa lớn nhất đã được cấp phép và giám sát.

Tuy nhiên, việc có nên cho phép các doanh nghiệp đầu tư vào các stablecoin neo theo đồng USD, chẳng hạn như USDT của Tether hiện vẫn đang được các nhà chức trách nước này thảo luận.

Nếu được triển khai đầy đủ, chính sách mới của Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ bơm hàng chục nghìn tỷ won vào thị trường tiền điện tử.

Không chỉ mở đường cho dòng vốn doanh nghiệp, động thái mới của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc được cho sẽ còn thúc đẩy tiến trình ra mắt stablecoin cũng như các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hàn Quốc.

Trên thực tế, các quỹ ETF tiền điện tử ngày càng được ủng hộ rộng rãi tại Hàn Quốc, song quá trình phê duyệt pháp lý vẫn đang bị đình trệ do thiếu một khuôn khổ đầu tư tổ chức rõ ràng. Song theo các chuyên gia, nút thắt này có thể tháo gỡ thông qua chính sách sắp được ban hành tới đây.

Bên cạnh đó, việc Hàn Quốc cho phép các doanh nghiệp trong nước đầu tư tài sản số cũng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho các công ty tiền điện tử nội địa, startup blockchain, cũng như mô hình kho bạc tài sản kỹ thuật số (Digital Asset Treasury – DAT), đồng thời khuyến khích dòng vốn đầu tư trong nước quay trở lại thị trường nội địa.

Chưa kể trước đây, khi còn lệnh cấm, nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc buộc phải đầu tư ra nước ngoài, khiến hệ sinh thái blockchain nước này chưa được phát triển hết tiềm năng.

Chính phủ Hàn Quốc mới đây cũng đã công bố Chiến lược tiền kỹ thuật số đầy tham vọng, đặt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 25% tổng quỹ kho bạc quốc gia sẽ được vận hành thông qua tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Chiến lược này là một phần của Kế hoạch Tăng trưởng Kinh tế 2026 của Hàn Quốc.

Do đó, theo các nhà quan sát, việc Hàn Quốc gỡ bỏ lệnh cấm cho doanh nghiệp đầu tư tiền điện tử, vì thế, không chỉ là điều chỉnh trong chính sách tài chính, mà còn phản ánh sự thay đổi tư duy căn bản của Hàn Quốc, từ kiểm soát và phòng ngừa rủi ro sang chủ động tích hợp tài sản số vào chiến lược tăng trưởng kinh tế dài hạn.