Compound viết tiếp câu chuyện “sống xanh” giữa tâm điểm Vịnh Tiên của siêu đô thị biển
Tuấn Sơn
19/03/2026, 11:22
Nhu cầu sống xanh và làn sóng “sinh thái hóa” không gian sống đang kiến tạo nên những chuẩn mực an cư bền vững chưa từng có. Rời xa sự ngột ngạt nội đô để tìm về siêu dự án biển Vinhomes Green Paradise, Compound tại Vịnh Tiên được giới thiệu bởi Masterise Agents hiện diện như một tọa độ đón đầu kỷ nguyên mới, nơi hơi thở thiên nhiên hòa quyện cùng nhịp sống tương lai tại Cần Giờ.
“SỐNG XANH” – TỪ TRÀO LƯU ĐẾN XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐÔ THỊ VIỆT
Trong dòng chảy đô thị hóa nhanh chóng, sống xanh không còn là trào lưu mà đã trở thành nhu cầu dẫn dắt chuẩn mực sống mới của cư dân hiện đại. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn (Q4/2024), 86% người Việt quan tâm đến bất động sản xanh và khoảng 94% sẵn sàng chi trả cao hơn để sở hữu không gian sống bền vững, cho thấy sự ưu tiên ngày càng lớn đối với sức khỏe và môi trường.
Nhu cầu này đã thúc đẩy thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh. Báo cáo của IFC cho biết đến cuối năm 2025, Việt Nam có 780 tòa nhà đạt chứng nhận xanh, riêng năm 2025 ghi nhận thêm 196 tòa mới, tăng 20% so với trước đó. Con số này cho thấy nỗ lực chuyển mình của các nhà phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Theo VARS IRE, “xanh hóa” sẽ không chỉ là xu hướng mà trở thành trục phát triển chủ đạo của đô thị Việt Nam, nơi giá trị sinh thái dần trở thành thước đo cho tăng trưởng và chất lượng sống.
Trong bối cảnh “xanh hóa” trở thành trục phát triển chủ đạo của đô thị Việt Nam, Vinhomes Green Paradise không chỉ đón đầu xu hướng mà còn cụ thể hóa bằng định hướng ESG++ (Môi trường – Xã hội – Quản trị). Dự án lấy yếu tố môi trường làm nền tảng với mật độ xây dựng được kiểm soát, biển hồ 800ha và hệ sinh thái rừng ngập mặn 75.000ha bao quanh, góp phần duy trì vi khí hậu tự nhiên, tối ưu thông gió và giảm hiệu ứng đảo nhiệt. Đáng chú ý, toàn bộ phương tiện nội khu sử dụng nguyên liệu xanh, hướng tới mục tiêu không phát thải, cùng hệ thống quản lý nước ứng dụng công nghệ cao theo mô hình tái chế, tuần hoàn khép kín.
Song song, trụ cột xã hội được thể hiện qua hệ tiện ích đa lớp thúc đẩy vận động, tái tạo năng lượng và kết nối cộng đồng; trong khi yếu tố quản trị đảm bảo định hướng phát triển dài hạn, minh bạch và bền vững. ESG tại đây không chỉ là khái niệm mà là cấu trúc vận hành xuyên suốt từ quy hoạch đến đời sống.
COMPOUND TẠI VỊNH TIÊN: TUYỆT TÁC SỐNG XANH GIỮA MIỀN SINH THÁI NGUYÊN BẢN
Được giới thiệu bởi Masterise Agents, phân khu Compound hiện diện như một “ốc đảo” biệt lập ngay tại tâm điểm vùng lõi Vịnh Tiên, nơi chuẩn mực sống xanh được chuyển hóa thành những trải nghiệm riêng tư và tĩnh tại.
Giữa nhịp đập năng động của phố biển, Compound tái hiện hơi thở thuần khiết thông qua vi khí hậu mát lành nhờ sự giao hòa biển tự nhiên và hơn 75.000ha rừng ngập mặn nguyên sinh. Đặc biệt, đây là phân khu hiếm hoi sở hữu bãi biển riêng sau hiên nhà với nguồn nước được xử lý tuần hoàn quanh năm, cho phép chủ nhân vừa tận hưởng các hoạt động thể thao trên biển như chèo SUP, kayak… hay cùng quây quần bên gió biển và ánh hoàng hôn với các hoạt động như Picnic, BBQ ngay trên bãi cát trắng mịn.
Song hành với đó, mô hình hạ tầng TOD dần được hoàn thiện chính là sự cộng hưởng tạo nên mạch sống bền vững. Với vị trí kề cận đại lộ Tương Lai 50m dẫn tới nhà Ga Depot, Compound sở hữu khả năng liên kết hoàn hảo khi hành trình trở về trung tâm chỉ còn 13 phút bằng đường sắt cao tốc hiện đại. Đây chính là lựa chọn của lối sống tiên phong bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên thông qua giảm phát thải carbon và ưu tiên di chuyển bằng các phương tiện xanh.
Bên cạnh đó, chỉ trong vài bước chân, cư dân tại phân khu compound do Masterise Agents giới thiệu có thể dễ dàng tiếp cận nhịp sống thời thượng: mua sắm tại Vincom Mega Mall, thưởng lãm nghệ thuật tại Nhà hát Sóng Xanh hay giải trí tại quần thể VinWonders 122ha. Đặc biệt, bộ đôi sân golf 18 hố quy mô 155ha không chỉ là điểm đến thể thao đẳng cấp mà còn góp phần mở rộng không gian xanh cho toàn khu vực.
Khi mọi nhu
cầu thiết yếu từ giáo dục đến chăm sóc sức khỏe đều được đáp ứng với hệ thống
trường liên cấp Vinschool, bệnh viện Quốc tế Vinmec cùng nhiều tổ hợp tiện ích
khác, nơi đây đã thiết lập nên một chu trình sống “tất cả trong một” lý tưởng
ngay giữa miền sinh thái đa tầng.
Với số lượng
hữu hạn và diện tích biệt thự đa dạng từ 189–590m², Compound do Masterise
Agents giới thiệu mang đến đặc quyền khai thác đa công năng trong một không
gian an cư linh hoạt, từ khu sinh hoạt gắn kết gia đình, các phòng chức năng để
thư giãn và làm việc đến không gian tái tạo riêng tư. Đây chính là biểu tượng
cho phong cách sống mới, nơi các giá trị tận hưởng thuần khiết trở thành sợi
dây kết nối giữa hiện tại trọn vẹn và tương lai bền vững.
