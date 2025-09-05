Côn Đảo chính thức có điện từ lưới điện quốc gia

Sáng 4/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo…
Vào 04 giờ 05 phút sáng nay (4/9), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, hoàn thành Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo.
Trước đó, lúc 19h09 ngày 2/9, EVN cũng đã đóng điện thành công dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Theo EVN, việc đóng điện thành công dự án đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.
Nguồn điện quốc gia sẽ thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.
Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 4.923 tỷ đồng, trong đó có 2.526 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, phần còn lại là vốn của chủ đầu tư - Tập đoàn EVN. Ban quản lý dự án Điện 3 là đơn vị được giao trực tiếp quản lý thực hiện dự án.
Công trình được khởi công từ tháng 12/2024; đến ngày 5/8/2025 hoàn thành hạng mục mở rộng Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu; ngày 12/8/2025 hoàn thành kéo dải cáp toàn tuyến; ngày 22/8/2025 đóng điện thử nghiệm toàn tuyến; ngày 2/9/2025 đóng điện chính thức. Và đến sáng ngày 4/9/2025, Trạm biến áp 110 kV Côn Đảo được đóng điện xung kích thành công, đánh dấu việc chính thức đưa điện lưới quốc gia ra đặc khu Côn Đảo.
Dự án có quy mô cấp điện áp 110 kV, tổng chiều dài 103,7 km, gồm đường dây trên không 17,5 km, cáp ngầm xuyên biển 77,7 km, cáp ngầm trên đảo 8,5 km và mở rộng, xây dựng các trạm biến áp...
UBND đặc khu Côn Đảo cho biết dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo là bước ngoặt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia dự án trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới – hải đảo của Tổ quốc.
Theo UBND đặc khu Côn Đảo, đời sống người dân trên đảo đang ngày càng khởi sắc. Côn Đảo hiện không còn hộ nghèo, hơn 6.000 lao động đã có việc làm ổn định; 100% dân cư được sử dụng nước sạch, tiếp cận dịch vụ y tế, tiêm chủng đầy đủ, đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn theo quy định. Công tác an ninh - quốc phòng được giữ vững, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.
Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2025, Côn Đảo đã đón khoảng 396.360 lượt khách, đạt 64,76% kế hoạch năm và bằng 100% so cùng kỳ 2024.
