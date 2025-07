Lượng khách tăng gần 10%, Cảng hàng không Côn Đảo tăng cường năng lực phục vụ dịp cao điểm hè

Theo thống kê, trong hai tháng 5 và 6/2025, Cảng hàng không Côn Đảo phục vụ tổng cộng 99.890 lượt hành khách, trong đó lượng khách đi tăng 9,8% và khách đến tăng 4% so với cùng kỳ năm 2024. Hoạt động bay ghi nhận 845 chuyến mỗi chiều, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Từ tháng 4/2025, sự tham gia khai thác của các hãng hàng không Vasco, Vietjet Air cùng dịch vụ trực thăng đã góp phần mở rộng lựa chọn cho hành khách, đồng thời tăng cường tần suất khai thác tại Côn Đảo – điểm đến du lịch ngày càng được ưa chuộng trong mùa hè.

Sau khi sáp nhật, TP.HCM hiện có 2 sân bay là Cảng hàng không Côn Đảo và Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Để đáp ứng hiệu quả áp lực vận hành trong mùa cao điểm, Cảng hàng không Côn Đảo đã và đang triển khai nhiều biện pháp chuẩn bị cụ thể. Trong đó, công tác tổ chức nhân sự được điều phối theo hướng tăng cường lực lượng tại các khu vực trọng điểm như quầy thủ tục, khu vực kiểm tra an ninh, cửa ra tàu bay và nhà chờ. Đội ngũ nhân viên phục vụ mặt đất được bố trí túc trực, hỗ trợ hành khách trong quá trình làm thủ tục, hướng dẫn di chuyển và xử lý tình huống phát sinh nhằm đảm bảo hành trình thông suốt.

Bên cạnh việc tăng cường nhân sự, công tác đảm bảo an toàn và an ninh hàng không tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Cảng duy trì đều đặn các chương trình đào tạo, huấn luyện về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, kỹ năng tự vệ cho lực lượng an ninh hàng không, tập huấn sơ cứu y tế ban đầu, cũng như các chuyên đề về phòng chống ma túy.

Đặc biệt, các khóa huấn luyện nâng cao chất lượng dịch vụ được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong việc đảm bảo an toàn, an ninh và phục vụ hành khách một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn trong bối cảnh lượng khách liên tục tăng cao.

Với các giải pháp đồng bộ về vận hành, an ninh và dịch vụ, Cảng hàng không Côn Đảo đang nỗ lực tối ưu năng lực khai thác, hướng đến bảo đảm an toàn và trải nghiệm tích cực cho hành khách trong suốt mùa cao điểm du lịch năm 2025.