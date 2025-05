Doanh nghiệp tư nhân đề xuất tài trợ tự nguyện lập quy hoạch sân bay Côn Đảo mở rộng

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không Côn Đảo được quy hoạch giai đoạn đến năm 2030 với công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 với công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm.

DOANH NGHIỆP CAM KẾT TÀI TRỢ TỰ NGUYỆN

Tại văn bản này, Sun Group cho biết tại Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Côn Đảo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày 17/6/2015), mục tiêu đến năm 2030, Côn Đảo sẽ là điểm du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao, đón khoảng 300 nghìn lượt khách/năm với 40% là khách quốc tế.

Tuy nhiên, đến năm 2020, báo cáo của ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết Côn Đảo đã đón hơn 323.000 lượt khách và năm 2021 đón hơn 523.000 lượt khách. Như vậy, lượng khách đến với Côn Đảo mỗi năm đã vượt so với quy hoạch đề ra trước 10 năm.

Ngoài ra, hạ tầng giao thông ở Côn Đảo hiện còn khó khăn, ảnh hưởng đến việc di chuyển trên đảo. Sân bay hiện hữu chỉ có thể tiếp nhận các dòng máy bay cỡ nhỏ như ATR-72 và tương đương, vì vậy chủ yếu khai thác các chặng bay ngắn. Các loại tàu thủy cao tốc đi/đến Côn Đảo đang khai thác theo tần suất quy định trong tuần, đáp ứng một phần nào du khách chọn đến Côn Đảo bằng đường biển, nhưng vẫn còn bị lệ thuộc vào thời tiết như sóng, gió…

Trên cơ sở và từ những nhận định đó, Sun Group đề xuất nghiên cứu nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo, kéo dài đường cất hạ cánh lên sân bay cấp 4E, nâng công suất khai thác lên 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030, để tiếp nhận được các loại máy bay cỡ lớn, thân rộng như Airbus A320, A321, A350, Boeing 787..., đón các chuyến bay quốc tế từ Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc... và một số nước Châu Âu, Châu Mỹ. Đồng thời, sân bay Côn Đảo cũng là nơi tiếp nhận các dòng máy bay quân sự phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh quốc phòng và chủ quyền biển đảo.

Sun Group đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận cho phép doanh nghiệp này được tài trợ sản phẩm mở rộng quy hoạch cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Toàn bộ chi phí nghiên cứu, lập hồ sơ quy hoạch, công bố quy hoạch... theo quy định do doanh nghiệp tự nguyện chi trả theo căn cứ tại Điều 38 Nghị định 05/2021/NĐ-CP ngày 25/1/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Lãnh đạo Sun Group khẳng định cam kết việc tài trợ là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích nhà tài trợ làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

CHÍNH PHỦ GIAO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KÊU GỌI ĐẦU TƯ

Tháng 6/2024, Công ty tư vấn ADPi Engineering (Pháp), đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới về quy hoạch, khai thác cảng hàng không, đã có báo cáo cuối cùng về quy hoạch sân bay Côn Đảo. Cụ thể, ADPi khuyến nghị rằng chiều dài đường cất hạ cánh hiện tại (dài 1.830 m) của sân bay Côn Đảo đủ để tiếp nhận và khai thác hiệu quả hầu hết các loại máy bay code C do các hãng hàng không Việt Nam khai thác (gồm A320 neo/ceo, B737-7/8, E190/E195), ngoại trừ máy bay A321 phải giảm tải trọng thương mại.

ADPi cũng khuyến cáo các hãng hàng không nên khai thác các loại máy bay code C cỡ trung bình (như A320 ceo/neo, A319, B737-7/8…) để bảo đảm hiệu quả khai thác cao nhất, cũng như hiệu quả đầu tư về hạ tầng… Để tăng năng lực khai thác đường cất hạ cánh, ADPi khuyến nghị cần xây dựng khu tiếp nhiên liệu tại cảng; xây dựng đường lăn song song giúp tăng 50% công suất, ngay cả với đội tàu bay đang khai thác (ATR-72 và E190); và bổ sung các hạng mục công trình bảo đảm an toàn trong khai thác (dải an toàn cuối đường cất hạ cánh - RESA; hệ thống đèn đêm, thiết bị hạ cánh…).

Đầu tháng 8/2024, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã có Công văn số 7942/BGTVT-KHĐT gửi Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về phương án đầu tư, nâng cấp cảng hàng không Côn Đảo. Theo đó, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị triển khai dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn tại cảng hàng không Côn Đảo bằng vốn đầu tư công. Đối với nhà ga, sân đậu máy bay, sẽ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu, xây dựng đề án kêu gọi nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động kêu gọi, thu hút nhà đầu tư và xây dựng đề án xã hội hóa, đầu tư theo phương thức đối tác công tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chính thức giao tỉnh là cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Tại Công văn số 18960/UBND-VP ngày 20/12/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị nghiên cứu phương án quy hoạch, đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Côn Đảo đảm bảo đủ tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế theo phương thức PPP; thực hiện đầu tư tổng thể toàn bộ dự án, bao gồm các công trình khu bay, các công trình bảo đảm hoạt động bay, các công trình thiết yếu khu hàng không dân dụng, các công trình dịch vụ hàng không, để có thể tiếp nhận được các loại máy bay cỡ lớn, thân rộng như A320, A321, Airbus A350, Boeing 787.

Ngày 9/1/2025, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 248/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về phương án đầu tư cảng hàng không Côn Đảo. Cụ thể, Phó thủ tướng thống nhất với báo cáo, đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn 18960/UBND-VP nêu trên; đồng thời giao Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu, lập quy hoạch cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tiến hành các bước theo quy định pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2025.