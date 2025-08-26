Đà Nẵng hoàn thành kế hoạch xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát

Đến ngày 12/8/2025, Đà Nẵng hoàn thành 100% kế hoạch xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát, bao gồm 7.257 nhà xây mới và 5.041 nhà sửa chữa…

UBND Thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023-2025 vào ngày 25/8. Trong đó, số liệu thống kê cho biết, tổng số nhà tạm, nhà dột nát của 3 nhóm đối tượng toàn thành phố (theo Chỉ thị 42/CT-TTg, Công điện 117/CĐ-TTg giai đoạn 2023-2025) là 12.298 nhà.

Cụ thể, Nhóm 1 - người có công, thân nhân liệt sĩ gồm 2.935 căn; Nhóm 2 - hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các Chương trình mục tiêu quốc gia 5.326 căn; Nhóm 3 - hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân khó khăn về nhà ở ngoài hai nhóm trên và theo Chương trình phát động của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của HĐND thành phố là 4.037 nhà.

Qua rà soát, số lượng nhà tạm bợ, dột nát tập trung chủ yếu tại các xã miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thuộc các huyện nghèo của Quảng Nam. Nhiều căn nhà tre nứa, mái tôn cũ kỹ không đảm bảo an toàn, nhất là mùa mưa bão, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Trước thực trạng này, Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị về xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ năm 2024, khi Trung ương phát động chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, công tác chỉ đạo càng được tăng cường, với sự đôn đốc thường xuyên đến các cấp, ngành và địa phương.

Để triển khai hiệu quả, Thành phố cũng huy động tổng cộng hơn 705 tỷ đồng, bao gồm: ngân sách trung ương hơn 323 tỷ đồng, ngân sách thành phố hơn 245 tỷ đồng và nguồn vận động xã hội hóa đạt hơn 136 tỷ đồng.

Đáng chú ý, về mức hỗ trợ, Đà Nẵng thực hiện không thấp hơn mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương (60 triệu đồng/nhà xây mới và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa). Trong đó, thành phố Đà Nẵng cũ hỗ trợ cho hộ gia đình chính sách người có công, thân nhân liệt sỹ là 100 triệu đồng/nhà xây mới, 40 triệu đồng/nhà sửa chữa; hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 80 triệu đồng/nhà xây mới và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Kết quả là đến ngày 12/8/2025, Đà Nẵng hoàn thành 100% kế hoạch xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát, bao gồm 7.257 nhà xây mới và 5.041 nhà sửa chữa. Thành quả này cho thấy, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, mặc dù có nhiều khó khăn, vướng mắc, song với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân, thành phố đã về đích sớm trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tuy nhiên, không chỉ về đích sớm, sau hơn 3 năm triển khai, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Đà Nẵng và Quảng Nam còn ghi nhận nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình chính sách an cư trong những ngôi nhà kiên cố.

Đơn cử, quy định của Trung ương, mức hỗ trợ chỉ dừng ở 60 triệu đồng/hộ xây mới và 30 triệu đồng/hộ sửa chữa, nhưng thành phố Đà Nẵng cũ phấn đấu nâng mức hỗ trợ cao hơn.

Riêng đối với các xã miền núi cao tỉnh Quảng Nam cũ như: Đăk Pring lại xây dựng mô hình “đội thợ xung kích giúp dân xóa nhà tạm của thanh niên Tà Riềng”; xã Phước Công có mô hình “Tổ thợ hàn nề mộc giúp dân xóa nhà tạm của thanh niên Giẻ Triêng”; xã Nam Trà My được xem là một điểm sáng với mô hình huy động tổng lực, gắn kết cộng đồng địa phương với 92% hộ dân tự nguyện tham gia, huy động 3.000 ngày công và 1,17 tỷ đồng từ xã hội hóa cho công tác xóa nhà tạm…

Theo thành phố Đà Nẵng, điều phấn khởi nhất chính là ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thì công tác vận động của tổ chức mặt trận các cấp, sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên địa bàn đã theo đúng tinh thần: Ai có gì giúp nấy, có công giúp công, có của giúp của, có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít.