Thứ Sáu, 27/02/2026

Doanh nghiệp niêm yết

Platinum Victory "kiên trì" mua vào cổ phiếu REE

Hà Anh

27/02/2026, 07:36

Platinum Victory PTE.LTD đã nhiều lần không mua được cổ phiếu REE như đăng ký do điều kiện thị trường.

Sơ đồ giá cổ phiếu REE trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu REE trên TradingView.

Platinum Victory Pte. Ltd. báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, Platinum Victory đăng ký mua 17.816.547 cổ phiếu REE, từ ngày 26/1 đến ngày 24/2/2026. Tuy nhiên trong khoảng thời này quỹ ngoại này đã không mua được bất ký cổ phiếu REE nào do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Như vậy, quỹ ngoại này vẫn duy trì sở hữu gần 225,9 triệu cổ phiếu REE, tương đương tỷ lệ 41,7% vốn doanh nghiệp.

Ngay sau đó, Quỹ ngoại này đăng ký mua vào đúng số lượng cổ phiếu đã nếu trên từ ngày 2/3 đến ngày 31/3/2026. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, Platinum Victory PTE.LTD cũng nhiều lần không mua được cổ phiếu REE như đăng ký do điều kiện thị trường.

Gần đây nhất, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 22/12/2025 đến ngày 20/1/2026, Platinum Victory chỉ mua vào thành công 75.500 cổ phiếu trong tổng số gần 17,9 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó. Lý do không hoàn tất giao dịch là do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Đáng chú ý, hai đại diện của cổ đông ngoại Platinum Victory Pte. Ltd. tại REE là bà Hsu Hai Yen và ông Alain Xavier Cany đã có đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT. Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực sau khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua, dự kiến vào ngày 31/3/2026.

Ông Alain Xavier Cany hiện là Phó chủ tịch HĐQT REE. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và điều hành doanh nghiệp, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức và tập đoàn lớn như HSBC, Vinamilk, Credit Commercial de France, Jardine Matheson Việt Nam...

Còn bà Hsu Hai Yeh là Thành viên HĐQT không điều hành REE. Bà từng giữ vị trí Giám đốc tài chính tại nhiều tập đoàn lớn như Jardine International Motors, Jardine Matheson, IKEA – Dairy Farm Group. Hiện bà là Giám đốc tài chính Jardine Cycle & Carriage Limited.

Được biết, ngày 27/2 tới đây, REE sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức tạm ứng năm 2025 bằng tiền mặt và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025.

Theo đó, REE sẽ tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 3/4/2026.

Với gần 541,7 triệu cổ phiếu REE đang lưu hành trên thị trường, ước tính REE sẽ phải chi khoảng gần 541,7 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Qua đó, VCSC điều chỉnh giảm 2,9% giá mục tiêu cho cổ phiếu REE nhưng vẫn duy trì khuyến nghị "mua".

VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu do định giá mảng thủy điện giảm 6% (dựa theo mức giảm 1% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2026-30 của mảng thủy điện do dự báo lợi nhuận sau thuế của VSH giảm 4%), và định giá mảng nước giảm 3% (do VCSC điều chỉnh giảm P/E mục tiêu cho mảng nước từ 10,3 lần xuống 10,0 lần, tương đương với mức P/E trung bình 4 năm của các công ty cùng ngành).

VCSC giảm 2,3% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026–30 (tương ứng -6%/0%/-2%/-2%/-3% đối với dự báo các năm trong giai đoạn dự báo), chủ yếu do tổng lợi nhuận sau thuế mảng thủy điện giảm 1%, và thu nhập lãi vay thấp hơn do số dư tiền mặt và đầu tư ngắn hạn cuối năm 2025 thấp hơn dự kiến. Những yếu tố này ảnh hưởng nhiều hơn so với tổng lợi nhuận sau thuế mảng bất động sản tăng 10% do lùi thời gian ghi nhận doanh số bán hàng.

VCSC dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng điện tăng 16% so với cùng kỳ năm trước (nhờ sản lượng điện bán ra của mảng thủy điện cao hơn và 96 MW công suất điện gió mới), lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng cho thuê văn phòng tăng 45% so với cùng kỳ năm trước (kỳ vọng tỷ lệ lấp đầy phục hồi/tăng cao hơn và giá thuê tăng 4% so với cùng kỳ năm trước), và lợi nhuận sau thuế mảng M&E tăng 85% so với cùng kỳ năm trước (doanh thu tăng 42% so với cùng kỳ năm trước và không phải trích lập dự phòng).

VCSC cho biết định giá của REE có vẻ hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2026 là 11,1 lần, thấp hơn 27% so với mức P/E trung vị 2 năm của cổ phiếu này và tương ứng với tỷ lệ PEG là 0,5 dựa trên tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-28 là 23%.

Tuy nhiên rủi ro đối với REE là việ trì hoãn tại các dự án điện gió mới; tỷ lệ lấp đầy văn phòng thấp hơn dự kiến, nhưng yếu tố hỗ trợ đối với REE là khả năng hoàn nhập 580 tỷ đồng dự phòng mảng M&E; khoản lãi tiềm năng từ việc bán chứng khoán kinh doanh (VIB) trong dài hạn; đầu tư dự án điện gió ngoài khơi 500 MW.

ACV bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên làm Người đại diện pháp luật

ACV bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên làm Người đại diện pháp luật

ACV công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên thay thế ông Vũ Thế Phiệt làm Người đại diện pháp luật từ ngày 25/02 cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

Công ty con của JVC mua gần 16% vốn Dược phẩm Pharmedic

Tính đến ngày 31/12/2025, trên báo cáo tài chính hợp nhất JVC ghi nhận tỷ lệ góp vốn vào CTCP Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam Pharmedic (mã PMC-HNX) là 85,20%.

Quỹ ngoại Dragon Capital quay lại làm cổ đông lớn của PNJ

Trong phiên 10/02, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã mua thêm 522.000 cổ phiếu PNJ. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu từ 4,9% lên hơn 5% vốn tại PNJ

Khởi tố Phó Tổng giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh vì làm giả tài liệu

Khởi tố Phó Tổng giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh vì làm giả tài liệu

Ngày 23/2/2026, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã QTP-UPCoM) cho biết đã nhận được văn bản số 275/VPCQCSĐT-P3 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với đảng viên vi phạm pháp luật.

Geleximco giảm sở hữu tại Chứng khoán An Bình xuống 4,9%

Tập đoàn Geleximco cho biết đã bán 41.423.167 cổ phiếu ABW trên tổng số 46.379.517 cổ phiếu đã đăng ký trước đó, giao dịch được thực hiện từ ngày 15/1 đến ngày 13/2.

