Hạ tầng Gelex góp vốn thành lập nhiều công ty

Hà Anh

27/02/2026, 07:38

Hạ tầng Gelex góp vốn thành lập Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 1 và Đầu tư Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 2

Sơ đồ giá cổ phiếu GEL trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu GEL trên TradingView.

Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (mã GEL-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án góp vốn thành lập các công ty

Theo đó, HĐQT GEL đã thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty TNHH Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 1 (Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 1).

Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 1 là loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên, có vốn điều lệ 10 tỷ đồng; trong đó, GEL góp 3,9 tỷ đồng, tương ứng 39%.

Ngoài ra, GEL cũng thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 2 (Đầu tư Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 2). Vốn điều lệ của Đầu tư Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 2 dự kiến là 10 tỷ đồng; GEL góp 4,9 tỷ đồng (tương ứng 49% vốn điều lệ).

Trước đó, giữa tháng 2/2026, Hạ tầng Gelex cũng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án tham gia góp vốn với tỷ lệ 20% vào doanh nghiệp thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (GBIA).

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Cảng Hàng không Masterise (vốn điều lệ 29,3 nghìn tỷ đồng), được thành lập vào tháng 1/2026 bởi Masterise Group. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của dự án trong hai giai đoạn được ghi nhận ở mức khoảng 196.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 (2026–30) là khoảng 146 nghìn tỷ đồng, với khoảng 85% trong số này được tài trợ bằng nợ vay (theo truyền thông). VCSC ước tính phần vốn góp của GEL sẽ rơi vào khoảng 5,9 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 71% lượng tiền mặt & đầu tư tài chính ngắn hạn của GEL; và khoảng 13% tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2025.

Theo thông tin chính của GBIA, diện tích đất khoảng 1.960 ha, thuộc Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 40km, thời gian hoạt động 70 năm. Dự án được ghi nhận là đã khởi công vào tháng 8/2025 và dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ Giai đoạn 1 vào năm 2030 với công suất khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm (tương đương quy mô công suất thiết kế hiện tại của Nội Bài). Giai đoạn 2 (2031–50) dự kiến sẽ nâng tổng công suất lên khoảng 50 triệu lượt khách/năm.

Vào tháng 2/2026, GEL công bố chuyển nhượng 51% vốn tại FIH Vietnam (chủ đầu tư nhà ở) cho Frasers Property, đơn vị hiện đang phát triển dự án Lê Lai (13,6ha) tại Hải Phòng, đồng thời GEL vẫn giữ lại 49% cổ phần.

Bên cạnh đó, GEL cũng công bố đã mua thành công quỹ đất 113ha để phát triển một khu đô thị tích hợp quy mô lớn tại Đồng Nai, với tỷ lệ sở hữu trực tiếp ước tính rơi vào khoảng 35% và gián tiếp là khoảng 32% (thông qua FIH).

Theo quan điểm của VCSC, VCSC có quan điểm trung lập đối với các diễn biến mới này, do đóng góp dài hạn từ quỹ đất 113ha có thể tạo ra dư địa tăng trưởng cho lợi nhuận của GEL/GEX; qua đó bù đắp cho phần giảm của tỷ lệ sở hữu tại FIH, cũng như sự gia tăng của chi phí lãi vay, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

VCSC hiện có khuyến nghị "mua" đối với GEX với giá mục tiêu là 54.000 đồng/cổ phiếu và giá trị hợp lý là 31,300 đồng/cổ phiếu cho GEL (trước khi áp dụng chiết khấu tập đoàn 10%).

Được biết, Hạ tầng Gelex là một trong 3 thành viên của Công ty CP Tập đoàn Gelex (mã GEX-HOSE) với tỷ lệ biểu quyết là 79,10%, phụ trách lĩnh vực trọng yếu như bất động sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích, bao gồm năng lượng và nước sạch.

Được biết ngày 6/2/2026, 890 triệu cổ phiếu GEL của Hạ tầng Gelex chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên HoSE.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 28.800 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động +-20% và mức giá này gần tương đương giá bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu của đợt đấu giá 100 triệu cổ phiếu diễn ra ngày 30/12/2025.

