Công ty con của JVC mua gần 16% vốn Dược phẩm Pharmedic
Hà Anh
26/02/2026, 09:06
Tính đến ngày 31/12/2025, trên báo cáo tài chính hợp nhất JVC ghi nhận tỷ lệ góp vốn vào CTCP Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam Pharmedic (mã PMC-HNX) là 85,20%.
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam đã mua 1.482.494 cổ phiếu của PMC. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu từ 0% lên 15,89% và trở thành cổ đông lớn của PMC, từ ngày 11/02.
Cùng ngày, ông Vũ Hoàng Việt thông báo đã bán hết 469.000 cổ phiếu, chiếm 5,03% vốn tại PMC và không còn là cổ đông của PMC.
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam là công ty con của CTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam (mã JVC-HOSE), với vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm. Thời điểm mới thành lập ngày 28/11/2025, JVC góp 98% vốn tại đây. Còn tính đến ngày 31/12/2025, trên báo cáo tài chính hợp nhất JVC ghi nhận tỷ lệ góp vốn vào CTCP Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam là 85,20%.
Về kết quả kinh doanh, PMC ghi nhận tổng doanh thu năm 2025 đạt 552,097 tỷ đồng, vượt 2,43% so với kế hoạch và tăng 8,66% so với thực hiện năm 2024; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 82,3 tỷ đồng, vượt 6,06% kế hoạch và tăng 2,71% so với thực hiện năm 2024, cổ tức là 24%.
Vừa qua, HĐQT PMC đã thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền hoàn nhập là hơn 93,25 tỷ đồng và chia cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 99,66%/cổ phần.
Chốt phiên ngày 25/2, giá cổ phiếu PMC tăng thêm 1,07% lên 142.300 đồng/cổ phiếu. Theo báo cáo quản trị bán niên 2025 của PMC, Cổ đông Nhà nước là Công ty TNHH Dược Sài Gòn (Sapharco) nắm giữ 43,44% vốn; Quỹ đầu tư Hạ tầng PVI cũng nắm 21,64% vốn sau giao dịch tháng 8/2025.
Đối với cổ phiếu JVC, ngày 5/4/2023, HOSE cho biết đã có quyết định số 155/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu JVC từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 7/4/2023 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2022 là 21,76 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là -1.099,98 tỷ đồng, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.
Đến ngày 05/09/2025, JVC nhận được thông báo số 1605/TB-SGDHCM về việc giữ nguyên diện cảnh báo theo quyết định số 155/QĐ-SGDHCM ngày 5/4/2023 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2025 là con số âm, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã soát xét.
