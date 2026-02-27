Thứ Sáu, 27/02/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

VietinBank tiếp tục thoái toàn bộ cổ phiếu Cảng Sài Gòn

Hà Anh

27/02/2026, 07:38

Mới chỉ bán được 275.500 cổ phiếu đăng ký, VietinBank tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 8,94% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (mã SGP – UPCoM).

Sơ đồ giá cổ phiếu SGP trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu SGP trên HNX.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo kết quả bán hết 19.616.627 cổ phiếu của CTCP Cảng Sài Gòn (mã SGP-UPCoM).

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG-HOSE) vừa đăng ký bán toàn bộ 19,6 triệu cổ phiếu của SGP, chiếm 9,07% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 19/01-13/02.

Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch trên, CTG chỉ bán được 275.500 cổ phiếu trên 19.616.627 cổ phiếu SGP đã đăng ký trước đó do điều kiện thị trường không phù hợp. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 19.341.127 cổ phiếu, chiếm 8,94% vốn tại SGP.

Ngay sau đó, VietinBank tiếp tục đăng ký bán ra toàn bộ 19.341.127 cổ phiếu SGP, giảm sở hữu từ 8,94%, về 0% vốn điều lệ, từ ngày 2/3 đến ngày 31/3/2026.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, cổ đông SGP đã chấp thuận cho Cảng Sài Gòn được tham gia Liên danh cùng với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) và Mediterranean Shipping Company (MSC)/Terminal Investment Limited Holding (TiL) hoặc một đơn vị khác do Tập đoàn MSC/TiL chỉ định tham gia đăng ký lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Sau khi Liên danh được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lựa chọn làm Nhà đầu tư Dự án, chấp thuận chủ trương cho Cảng Sài Gòn góp vốn với tỷ lệ 15% vốn điều lệ trong Công ty Liên doanh để cùng với VIMC và MSC/TiL (hoặc một đơn vị khác do Tập đoàn MSC/TiL chỉ định) triển khai Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Hạ tầng Gelex góp vốn thành lập nhiều công ty

Hạ tầng Gelex góp vốn thành lập Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 1 và Đầu tư Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 2

Platinum Victory "kiên trì" mua vào cổ phiếu REE

Platinum Victory PTE.LTD đã nhiều lần không mua được cổ phiếu REE như đăng ký do điều kiện thị trường.

ACV bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên làm Người đại diện pháp luật

ACV bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên làm Người đại diện pháp luật

ACV công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên thay thế ông Vũ Thế Phiệt làm Người đại diện pháp luật từ ngày 25/02 cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

Công ty con của JVC mua gần 16% vốn Dược phẩm Pharmedic

Tính đến ngày 31/12/2025, trên báo cáo tài chính hợp nhất JVC ghi nhận tỷ lệ góp vốn vào CTCP Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam Pharmedic (mã PMC-HNX) là 85,20%.

Quỹ ngoại Dragon Capital quay lại làm cổ đông lớn của PNJ

Trong phiên 10/02, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã mua thêm 522.000 cổ phiếu PNJ. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu từ 4,9% lên hơn 5% vốn tại PNJ

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng "phòng tuyến kép" cho không gian số

eMagazine

Xây dựng "phòng tuyến kép" cho không gian số

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy