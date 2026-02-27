VietinBank tiếp tục thoái toàn bộ cổ phiếu Cảng Sài Gòn

Mới chỉ bán được 275.500 cổ phiếu đăng ký, VietinBank tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 8,94% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (mã SGP – UPCoM).

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo kết quả bán hết 19.616.627 cổ phiếu của CTCP Cảng Sài Gòn (mã SGP-UPCoM).

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG-HOSE) vừa đăng ký bán toàn bộ 19,6 triệu cổ phiếu của SGP, chiếm 9,07% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 19/01-13/02.

Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch trên, CTG chỉ bán được 275.500 cổ phiếu trên 19.616.627 cổ phiếu SGP đã đăng ký trước đó do điều kiện thị trường không phù hợp. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 19.341.127 cổ phiếu, chiếm 8,94% vốn tại SGP.

Ngay sau đó, VietinBank tiếp tục đăng ký bán ra toàn bộ 19.341.127 cổ phiếu SGP, giảm sở hữu từ 8,94%, về 0% vốn điều lệ, từ ngày 2/3 đến ngày 31/3/2026.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, cổ đông SGP đã chấp thuận cho Cảng Sài Gòn được tham gia Liên danh cùng với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) và Mediterranean Shipping Company (MSC)/Terminal Investment Limited Holding (TiL) hoặc một đơn vị khác do Tập đoàn MSC/TiL chỉ định tham gia đăng ký lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Sau khi Liên danh được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lựa chọn làm Nhà đầu tư Dự án, chấp thuận chủ trương cho Cảng Sài Gòn góp vốn với tỷ lệ 15% vốn điều lệ trong Công ty Liên doanh để cùng với VIMC và MSC/TiL (hoặc một đơn vị khác do Tập đoàn MSC/TiL chỉ định) triển khai Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.