Công an 34 tỉnh thành tham gia Diễn tập An ninh mạng quốc gia 2025

Cuộc Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025 nhằm kiểm tra, nâng cao năng lực phòng thủ và ứng phó sự cố trong bối cảnh không gian mạng đang trở thành mặt trận tấn công ngày càng phức tạp, nguy hiểm...

Hoạt động tấn công mạng tại Việt Nam thời gian qua tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhắm trực tiếp vào hệ thống thông tin quan trọng thuộc các lĩnh vực trọng yếu của đất nước như tài chính, y tế, năng lượng, truyền thông... với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, triệt để lợi dụng thành tựu phát triển của khoa học, công nghệ hiện đại để gia tăng tần suất, nhịp điệu, biên độ, cường độ tấn công theo hướng tinh vi, tự động hóa và ngày càng nguy hiểm hơn.

Thực hiện kế hoạch hoạt động thường niên của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức chương trình Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025.

Chương trình Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025 được tổ chức ngày 19/12 góp phần cập nhật các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng và trau dồi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, quy trình, phương pháp ứng cứu, khắc phục sự cố an ninh mạng cho các bên tham gia.

Đặc biệt, trước bối cảnh chuyển đổi số toàn diện hiện nay, chương trình sẽ triển khai một kế hoạch đào tạo liên tục sau diễn tập nhằm nâng cao năng lực, phát huy vai trò chuyên trách bảo đảm an ninh mạng của cán bộ, chiến sĩ tại Công an các địa phương, hình thành thế trận hiệp đồng quốc gia đảm bảo hệ thống, chặt chẽ, đồng bộ.

Theo đó, chương trình Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025 được chia thành 2 phiên. Phiên 1 thực hiện diễn tập phòng thủ mạng trên hệ thống giả lập của một doanh nghiệp nhà nước trọng điểm trong 7 tiếng liên tục, với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an 34 tỉnh, thành phố; cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập được chia thành 9 đội, có nhiệm vụ phát hiện, khoanh vùng, bao vây, cô lập tác nhân độc hại, phân tích, đánh giá, phát hiện nguyên nhân và triển khai các biện pháp xử lý sự cố tấn công mạng nhằm khôi phục hoạt động của hệ thống trong thời gian ngắn nhất, đồng thời thu thập đầy đủ dữ liệu, chứng cứ điện tử phục vụ công tác điều tra, truy vết nguồn gốc tấn công để đấu tranh, xử lý.

Phiên 2 tập hợp các đồng chí lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an các tỉnh, thành phố; đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh mạng của các bộ, ban ngành, được tổ chức dưới hình thức Tọa đàm tập trung phổ biến tình hình an ninh mạng trong nước, quốc tế, cập nhật những điểm mới trong Luật An ninh mạng sửa đổi năm 2025, giới thiệu Khung kiến trúc An ninh mạng, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14423:2025 An ninh mạng - Yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng và Hướng dẫn mô hình triển khai Trung tâm An ninh mạng địa phương.

Sự kiện này không chỉ là sân chơi trí tuệ, cọ xát chuyên sâu mà còn là đợt “tổng duyệt” định kỳ quan trọng, khẳng định sự tinh nhuệ, cơ động, sẵn sàng ứng phó, xử lý những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng của lực chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trực thuộc Bộ Công an.