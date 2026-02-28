Rà soát phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt

Để việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đúng đối tượng, đúng địa bàn, Bộ Nội vụ đã đề nghị các địa phương rà soát văn bản về chế độ phụ cấp khu vực và chế độ phụ cấp đặc biệt…

Đề nghị được Bộ Nội vụ đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, và Thông tư số 24/2025/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Hai thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.

Đồng thời, việc rà soát được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP), Quyết định số 112/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, để việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bảo đảm chính xác, đúng đối tượng, đúng địa bàn và các mức phụ cấp (hệ số hoặc tỷ lệ %), Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương đánh giá tình hình thực hiện; rà soát lại tên gọi (xã, thôn nếu có), mức phụ cấp của đơn vị đã được hưởng trước khi sáp nhập; mức phụ cấp của đơn vị mới sau sáp nhập quy định tại 2 thông tư nêu trên.

Trường hợp sau khi rà soát, nếu phát hiện còn thiếu hoặc nhầm tên đơn vị, hoặc các mức phụ cấp tại 2 thông tư chưa phù hợp, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương có văn bản gửi về Bộ này để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong đó, có thống kê chính xác tên đơn vị (xã, thôn) được áp dụng phụ cấp; mức phụ cấp của đơn vị đã được hưởng trước khi sáp nhập, đề xuất mức phụ cấp của đơn vị mới sau sáp nhập.

Đối với trường hợp bổ sung mới đơn vị hành chính được áp dụng phụ cấp, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, Thông tư số 09/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, và khoản 3, khoản 4 Mục III Thông tư số 83/2005/TT-BNV hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.