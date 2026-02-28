"Nhân tài AI" là nhóm nhân sự khó tìm, khó tuyển dụng nhất
Thu Hằng
28/02/2026, 08:37
Phát triển mô hình và ứng dụng, sử dụng thành thạo AI đứng đầu danh sách các kỹ năng chuyên môn mà doanh nghiệp cần nhất từ ứng viên, đồng thời đây cũng là những nhân sự khó tìm, khó tuyển dụng nhất, sau đó mới đến bán hàng, marketing, kỹ thuật, sản xuất và chế tạo...
Theo Báo cáo thiếu hụt nhân tài 2026 của
ManpowerGroup (công ty cung cấp giải pháp nhân sự), tình
trạng thiếu hụt nhân tài vẫn tiếp diễn trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình
Dương và Trung Đông (APME), nhưng đã có sự thay đổi bước ngoặt đối với cả nhà
tuyển dụng lẫn các nền kinh tế.
71% DOANH NGHIỆP TẠI KHU VỰC APME GẶP KHÓ KHĂN TRONG TUYỂN DỤNG
Theo báo cáo, có đến 71%
doanh nghiệp tại khu vực này cho biết gặp khó khăn trong việc lấp đầy các vị
trí tuyển dụng – giảm so với năm 2025 (78%) và gần tương đương mức trung bình
toàn cầu năm nay (72%).
Được thực hiện trên
39.000 doanh nghiệp tại 41 quốc gia, trong đó có 12.193 doanh nghiệp tại 10 quốc
gia và vùng lãnh thổ thuộc APME, khảo sát cho thấy mức độ khó khăn trong tuyển
dụng có sự khác biệt đáng kể giữa các thị trường.
Nhật Bản và Ấn Độ là
hai thị trường đối mặt với thách thức tuyển dụng nghiêm trọng nhất, với lần lượt
84% và 82%; UAE ghi nhận mức thiếu hụt 76%, trong khi Trung Quốc là thị trường
chịu áp lực thấp nhất, cả trong khu vực lẫn trên toàn cầu, với 48%.
Dù mức độ thiếu hụt nhân
tài khác nhau tùy từng thị trường, các kỹ năng liên quan đến AI liên tục nằm
trong nhóm khó tuyển dụng nhất tại APME. Đứng đầu danh sách các kỹ năng khó tuyển
là phát triển mô hình và ứng dụng AI (27%) và sử dụng thành thạo AI (26%),
trong khi kỹ năng công nghệ thông tin và dữ liệu truyền thống chỉ xếp thứ sáu
(18%).
“Sự trỗi dậy của AI đã
tái cấu trúc toàn cảnh bức tranh kỹ năng lẫn quy trình tuyển dụng tại APME. Ngày
nay, kỹ năng AI không còn chỉ là một năng lực chuyên biệt, mà đã trở thành nền
tảng cho năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động trên toàn khu vực. Khi các
tổ chức tăng cường ứng dụng AI, các nhà lãnh đạo cần phải hành động đồng thời
trên nhiều phương diện chiến lược” ông François Lançon, Chủ tịch Khu vực Châu Á
– Thái Bình Dương và Trung Đông, ManpowerGroup, nhận định.
Ông nhấn mạnh, doanh
nghiệp cần hỗ trợ người lao động vượt qua quá trình chuyển đổi nhanh chóng của
hiện tại, đảm bảo họ có thể tự tin thích nghi với những thay đổi do AI mang lại.
Đồng thời, chú trọng đào tạo kiến thức và kỹ năng AI chuyên sâu để bắt kịp đà
phát triển những năm tới.
Song song với đó, quy
trình tuyển dụng cũng đang thay đổi rất nhanh. Các nhà tuyển dụng giờ đây phải
cân nhắc nên tự đào tạo, tuyển từ bên ngoài hay hợp tác với đối tác để có được
những nhân sự được sở hữu kỹ năng AI cần thiết.
THIẾU HỤT NHÂN TÀI LAN RỘNG TRÊN MỌI LĨNH VỰC
Báo cáo đã
đưa ra những phát hiện đáng chú ý, trong đó phải kể đến việc AI tạo ra trật tự
nhu cầu kỹ thuật mới. Theo đó, phát triển mô hình và ứng
dụng AI và sử dụng thành thạo AI đứng đầu danh sách các kỹ năng chuyên môn khó
tuyển dụng nhất, sau đó mới đến bán hàng và marketing, kỹ thuật; sản xuất và chế
tạo.
Các năng lực liên quan
đến AI hiện vượt xa kỹ năng công nghệ thông tin và dữ liệu truyền thống, vốn đứng
ở vị trí thứ sáu, báo hiệu sự tái định hướng nhanh chóng trong đầu tư nhân tài
chiến lược sang các năng lực được thúc đẩy bởi AI.
Tuy nhiên,
báo cáo cũng nhấn mạnh giá trị khó thay thế của con người trong kỷ nguyên công
nghệ. Dù nhu cầu về năng lực AI tăng mạnh, các kỹ
năng cốt lõi của con người vẫn được các doanh nghiệp săn đón.
Giao tiếp, hợp
tác và làm việc nhóm dẫn đầu danh sách kỹ năng mềm quan trọng nhất, với 38%, tiếp
theo là khả năng thích ứng và học hỏi (35%); sự chuyên nghiệp và đạo đức nghề
nghiệp (33%), cho thấy tầm quan trọng của kỹ năng tương tác và sự linh hoạt
trong tư duy tại nơi làm việc.
Tình trạng thiếu hụt
nhân tài cũng được ghi nhận có sự chênh lệch rõ rệt giữa các thị trường. Các
doanh nghiệp tại Nhật Bản (84%) và Ấn Độ (82%) chịu tác động nặng nề nhất khu vực.
Đáng lưu ý, Trung Quốc (48%) là thị trường gặp ít khó khăn nhất trong tuyển dụng
tại khu vực và trên toàn cầu. Những số liệu này cho thấy góc nhìn
đa chiều về tình hình tuyển dụng của khu vực, khi bối cảnh kinh tế tại từng quốc
gia/vùng lãnh thổ ảnh hưởng rõ rệt tới chiến lược chiêu mộ nhân tài.
Một điểm đáng
chú ý là thiếu hụt nhân tài lan rộng trên mọi lĩnh vực. Ngành công nghệ thông tin (77%); khu vực công, y tế và dịch vụ xã hội (76%) chứng kiến
tình trạng thiếu hụt cao nhất. Thách thức trong tuyển dụng cũng được ghi nhận ở
ba nhóm ngành: Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật (74%), xây dựng và bất
động sản (74%), tài chính và bảo hiểm (72%).
Trước tình trạng thiếu
hụt nhân tài mang tính cấu trúc, 95% doanh nghiệp tại APME đang triển khai đồng
thời nhiều chiến lược nhằm củng cố lực lượng lao động và duy trì lợi thế cạnh
tranh. Trọng tâm chiến lược là phát triển năng lực nội bộ, với đào tạo và
nâng cao kỹ năng (30%) là giải pháp được áp dụng rộng rãi nhất.
Song song với đó, để
nâng cao khả năng cạnh tranh, doanh nghiệp đang tăng cường tìm kiếm nguồn nhân
tài mới (22%), tăng lương (22%), cũng như ứng dụng mô hình làm việc linh hoạt
hơn (21%) và linh hoạt hơn về địa điểm làm việc (20%). Đáng chú ý, 17% doanh
nghiệp ứng dụng tự động hoá hoặc AI để giảm áp lực tuyển dụng.
Một số giải pháp nữa cũng được các doanh nghiệp
tính đến là tuyển dụng thêm lao động thời vụ; tăng cường quảng cáo tuyển dụng
có trả phí; tuyển dụng nhân sự nước ngoài tại các thị trường chi phí thấp; sử dụng
dịch vụ thuê ngoài quy trình tuyển dụng (RPO); thuê ngoài toàn bộ các nhiệm vụ
chuyên môn; sử dụng dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO); hay hạ thấp
hoặc loại bỏ yêu cầu về bằng cấp, kỹ năng.
