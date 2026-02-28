Thanh Hóa đưa vào vận hành máy xạ trị ung thư hiện đại

Hệ thống xạ trị Elekta Infinity tích hợp kỹ thuật VMAT hiện đại vừa được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ xạ trị chất lượng cao cho người bệnh ngay tại tỉnh.

Chiều 27/2, Sở Y tế Thanh Hóa phối hợp với Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động hệ thống xạ trị gia tốc Elekta Infinity phục vụ công tác điều trị ung thư trên địa bàn.

Hệ thống xạ trị Elekta Infinity được đầu tư với tổng mức 105 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, do Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Đây là một trong những hệ thống xạ trị tiên tiến của hãng Elekta, tích hợp kỹ thuật VMAT (xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung) – phương pháp hiện đại đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm ung bướu lớn trong và ngoài nước. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là hệ thống xạ trị ung thư hiện đại nhất khu vực miền Trung.

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Thiết, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, hệ thống Elekta Infinity cho phép chiếu xạ liên tục khi máy quay quanh cơ thể người bệnh. Nhờ đó, liều bức xạ được phân bố chính xác theo hình dạng và kích thước khối u, tập trung tối đa vào vùng tổn thương, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng đến các mô lành và cơ quan xung quanh. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cũng như bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Bên cạnh độ chính xác cao, kỹ thuật VMAT còn giúp rút ngắn đáng kể thời gian mỗi lần xạ trị. Người bệnh được điều trị nhanh hơn, giảm thời gian nằm trên bàn máy. Việc rút ngắn thời gian chiếu xạ cũng giúp bệnh viện nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị ung thư ngày càng gia tăng tại Thanh Hóa và các địa phương lân cận.

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa cho biết việc đưa hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Elekta Infinity vào hoạt động không chỉ đánh dấu bước phát triển quan trọng về năng lực chuyên môn của bệnh viện, mà còn tạo điều kiện để người bệnh trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ xạ trị chất lượng cao ngay tại địa phương.

Đại diện Sở Y tế Thanh Hóa, khẳng định việc khai trương và đưa hệ thống xạ trị gia tốc vào sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển trong nâng cao năng lực điều trị ung thư toàn diện ngay tại địa phương.