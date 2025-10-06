Công an Hà Nội đang làm rõ thông tin về dự án tiền ảo Antex

Liên quan đến dự án tiền ảo Antex, tại họp báo về tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III/2025, chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh các thông tin…

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền ảo Antex cũng như việc Shark Nguyễn Hoà Bình và đội ngũ phát triển của đồng tiền ảo Antex có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin.

Qua rà soát, hiện nay Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận 01 đơn của cá nhân trình báo về việc bị mất hàng chục triệu đồng khi tham gia vào dự án đồng tiền số Antex. Đơn vị đã phân công xác minh, giải quyết tin báo trên theo quy định.

Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được công an thành phố tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định với tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Cũng tại họp báo, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin về vụ án "Nhận hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý Nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Đồng Nai liên quan Công ty Free Land và các đơn vị có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 08 bị can. Trong đó, 3 bị can bị khởi tố về tội Nhận hối lộ gồm Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Thanh Nhuận, Trưởng phòng Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; Đỗ Đình Ngoan, Định giá viên thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

5 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Cao Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai; Vũ Minh Lý, Giám đốc Công ty Free Land.

Bước đầu xác định, các đối tượng đã móc nối với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, định giá viên của Cơ quan định giá để giảm tiền sử dụng đất phải nộp trái quy định pháp luật, gây thiệt hại tạm tính khoảng gần 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; môi giới hối lộ liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ 37 công ty, cá nhân môi giới; triệu tập, ghi lời khai 151 đối tượng. Trong đó khởi tố 55 bị can tại Công ty TSL, Công ty và cá nhân môi giới về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 3257/QĐ-VPCQCSĐT; Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với 55 bị can trong vụ án, từ tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” sang tội “Giả mạo trong công tác”.

Tiếp đó, ngày 23/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố mới 10 bị can về tội danh trên. Đến nay đã tiến hành kê biên 361 thiết bị, máy móc, trị giá khoảng trên 30 tỷ đồng.