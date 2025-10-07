Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty bất động sản Đông Á

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á trong buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III/2025 vào chiều 6/10…

Đại tá Trịnh Văn Giang cho biết qua công tác nắm tình hình việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á.

Công ty này do Cao Tiến Đoan, sinh năm 1960, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật. Công ty là chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Ven sông Hạc (phường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa).

Căn cứ tài liệu điều tra, xác minh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ 2 nhóm hành vi phạm tội liên quan đến quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và nhóm hành vi đưa – nhận hối lộ; vi phạm các hoạt động bán đấu giá tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, quá trình bán đất dự án, Cao Tiến Đoan đã chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi "lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán".

Từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Đông Á đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng, để ngoài sổ sách số tiền 13,8 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng là trên 1,2 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 6/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 4 bị can, trong đó có Cao Tiến Đoan và 3 đối tượng là nhân viên Công ty Đông Á về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra phát hiện các vi phạm liên quan đến Dự án Khu dân cư Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) do Công ty Đông Á làm chủ đầu tư.

Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, Cao Tiến Đoan đã móc nối với một số đối tượng trong hệ thống chính quyền để xin chủ trương và đưa hối lộ nhằm mục đích để Công ty Đông Á là đơn vị được tham gia và trúng thầu dự án.

Kết quả, ngày 17/7/2024, Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án khu dân cư Quảng Thành với giá 255 tỷ đồng.

Sau khi trúng đấu giá, tuy chưa đủ điều kiện được bán đất nhưng Cao Tiến Đoan đã chỉ đạo để Công ty Đông Á bán 189/213 lô đất với tổng giá trị 446 tỷ đồng, thu lời bất chính số tiền 191 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ước tính khoảng trên 63 tỷ đồng.

Từ ngày 08/9/2025 đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 11 bị can về các tội danh Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó có nhiều cán bộ, lãnh đạo như: Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành (Nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa cũ), Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương (Nguyên Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cũ); Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn (Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cũ).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 15 bị can liên quan đến vụ án và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.