Thi hành án TP.HCM phát hành 90.000 biên lai điện tử, thu hơn 12.000 tỷ đồng

Việc áp dụng biên lai điện tử bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ, giảm nguy cơ sai sót, tăng cường khả năng tra cứu, theo dõi và đối chiếu dữ liệu tài chính một cách chính xác, nhanh chóng...

Ngày 5/3, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh dẫn đầu đã có buổi làm việc với cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Theo báo cáo, Thi hành án dân sự TP.HCM là đơn vị tiên phong của hệ thống thi hành án dân sự toàn quốc về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Trong đó phải kể đến việc phát hành biên lai điện tử trong thi hành án dân sự, hệ thống thông báo văn bản qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an, phần mềm báo cáo thống kê.

Thi hành án dân sự Thành phố đã chủ động phối hợp với doanh nghiệp công nghệ xây dựng phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án, phần mềm tổ chức thi hành án, đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nhanh và hiệu quả hơn.

Nổi bật là việc xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm thanh toán tiền thi hành án trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, với hơn 43.000 bị hại, khối lượng dữ liệu và giao dịch tài chính chưa từng có tiền lệ.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Thi hành án dân sự TP.HCM: “Những giải pháp công nghệ mà Thi hành án dân sự TP.HCM đang triển khai góp phần quan trọng để giải quyết nhanh khối lượng công việc khổng lồ sau sáp nhập”.

Với phần mềm thanh toán tiền thi hành án, chỉ với một lệnh duy nhất, hệ thống đã thực hiện chuyển tiền hơn 1.000 tỷ đồng mà không xảy ra thắc mắc, khiếu nại, bảo đảm chính xác, an toàn, công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng thông báo thi hành án qua ứng dụng VNeID và triển khai biên lai điện tử đã tạo nên sự thay đổi căn bản trong cải cách thủ tục hành chính.

Tính đến nay, Thi hành án dân sự TP.HCM đã phát hành gần 90.000 biên lai điện tử tương ứng với số tiền thi hành án đã thu hơn 12.000 tỷ đồng.

Việc áp dụng biên lai điện tử bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực như giúp rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ, giảm nguy cơ sai sót thủ công, tăng cường khả năng tra cứu, theo dõi và đối chiếu dữ liệu tài chính một cách chính xác, nhanh chóng.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh Thi hành án dân sự TP.HCM phải quán triệt thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2025, nhất là những điểm mới của luật này.

Đơn vị cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy kết quả đạt được, đôn đốc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án liên quan tới tín dụng ngân hàng, các vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và trong thi hành án dân sự; kiện toàn bộ máy nhân sự; tập trung vào các địa bàn sai phạm, yếu kém để bổ sung cán bộ, có sự chỉ đạo kịp thời…