Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia 2025: Phát triển nguồn vốn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Diễn đàn kỳ vọng trở thành điểm hẹn của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, nơi hội tụ ý tưởng, tri thức và công nghệ mới. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Diễn đàn hướng tới gia tăng nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên công nghệ; tạo cầu nối giữa startup- doanh nghiệp- nhà đầu tư- cơ quan quản lý; thúc đẩy hình thành dự án, sáng kiến và nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế…

Chiều ngày 19/11/2025, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia công bố chương trình “Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia– Hà Nội 2025” (The National Entrepreneurship Forum 2025).

Diễn đàn sẽ thu hút hàng nghìn đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành liên quan; Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các nhà đầu tư, nhà sáng lập doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, doanh nghiệp. Đây là sự kiện diễn ra thường niên, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Việt Nam. Trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ diễn ra Đại hội Công nghiệp Thẩm mỹ Quốc gia.

Trong bối cảnh thế giới bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp ngày càng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của đội ngũ doanh nhân trẻ, những doanh nghiệp sáng tạo, cùng nguồn nhân lực chất lượng cao- nền tảng quyết định khả năng bứt phá trong thập niên mới.

TS Đinh Việt Hòa: "Việt Nam đang đứng trước một vận hội lịch sử, cơ hội vươn mình trở thành quốc gia phát triển, dựa trên sức mạnh nội sinh của trí tuệ Việt, bản lĩnh Việt và khát vọng Việt. Muốn vươn lên mạnh mẽ, Việt Nam cần một lực lượng doanh nhân bản lĩnh, một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động và một nguồn vốn nhân lực chất lượng cao có tư duy toàn cầu".

Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia 2025 được tổ chức nhằm thúc đẩy tầm nhìn chiến lược, tạo không gian kết nối – hợp tác – đầu tư, đồng thời mở ra thảo luận sâu về chủ đề “Phát triển nguồn vốn nhân lực cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới”.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng tinh thần Chính phủ kiến tạo phát triển, kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời hướng đến nâng tầm lực lượng doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số toàn diện.

TS. Đinh Việt Hoà, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, nhấn mạnh: “Diễn đàn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với cộng đồng doanh nghiệp, những nhà khởi nghiệp mà còn đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới”.

Thế giới đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, nơi tri thức, đổi mới sáng tạo và tinh thần nhà sáng lập doanh nghiệp trở thành nguồn lực quyết định vị thế của mỗi quốc gia. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với quá trình chuyển đổi số toàn cầu đã và đang định hình lại toàn bộ cấu trúc của nền kinh tế- xã hội, buộc các quốc gia phải tái thiết mô hình phát triển dựa trên con người sáng tạo và doanh nghiệp đổi mới.

Trong bối cảnh ấy, Việt Nam đang đứng trước một vận hội lịch sử, cơ hội vươn mình trở thành quốc gia phát triển, dựa trên sức mạnh nội sinh của trí tuệ Việt, bản lĩnh Việt và khát vọng Việt. Tuy nhiên, để biến khát vọng thành hiện thực, điều cốt lõi là Việt Nam phải hình thành được đội ngũ những nhà sáng lập doanh nghiệp mạnh mẽ, bản lĩnh và đầy khát vọng- những người dám mơ lớn, dám hành động, dám chịu trách nhiệm vì tương lai đất nước.

“Muốn vươn lên mạnh mẽ, Việt Nam cần một lực lượng doanh nhân bản lĩnh, một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động và một nguồn vốn nhân lực chất lượng cao có tư duy toàn cầu”, ông Hòa nói.

Một trong những điểm nhấn chủ đề quan trọng, của diễn đàn là “phát triển nguồn vốn nhân lực quốc gia” phục vụ công cuộc khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tại đây sẽ có sự tham gia của các trường đại học, đồng thời tổ chức ra mắt và trao sách theo dự án “1 triệu cuốn sách về khởi nghiệp, 1 triệu nhà sáng lập”; kết nối, đồng hành cùng các nhà sáng lập, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm khởi nghiệp sáng tạo.

Theo đó diễn đàn sẽ hướng tới kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, hình thành đội ngũ các nhà sáng lập doanh nghiệp. Ông Hòa nhấn mạnh “không có những nhà khởi nghiệp, sáng lập doanh nghiệp thì không thể có những tập đoàn doanh nghiệp lớn. Những tập đoàn lớn với những tên tuổi nổi tiếng hiện nay trên toàn cầu đều là những nhà sáng lập doanh nghiệp”.

Đáng chú ý, tại diễn đàn Hiệp hội sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng một số tỉnh ra mắt mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

Nhìn nhận về chủ đề “Phát triển nguồn vốn nhân lực cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới”, GS. TS. Đinh Xuân Dũng, cố vấn cao cấp Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, cho rằng đây là yếu tố quyết định để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi con người- tri thức- công nghệ trở thành tài sản quý nhất. Khi có những con người đủ năng lực, đủ khát vọng, đủ sáng tạo, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, cạnh tranh quốc tế và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước”.