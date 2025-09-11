Thứ Năm, 11/09/2025

Trang chủ Dự án

Công bố quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh

Nguyễn Thuấn

11/09/2025, 18:29

Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hiện đại, có hệ thống công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ cho công nhân và người lao động trong khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hiện đại, có hệ thống công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ cho công nhân và người lao động trong khu công nghiệp.
Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hiện đại, có hệ thống công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ cho công nhân và người lao động trong khu công nghiệp.

Sáng 11/9, tại phường Bắc Hồng Lĩnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh, tỷ lệ 1/2.000.

Theo Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh có quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 313,51 héc ta, thuộc phường Bắc Hồng Lĩnh. Trong đó, diện tích lập quy hoạch chiếm 269,74 héc ta; diện tích nghiên cứu khớp nối hạ tầng kỹ thuật (ngoài phạm vi khu công nghiệp) khoảng 43,77 héc ta.

Ranh giới quy hoạch được xác định: phía Bắc giáp cụm công nghiệp và khu vực canh tác nông nghiệp hiện trạng phường Bắc Hồng Lĩnh; phía Nam giáp Quốc lộ 8A và khu dân cư hiện trạng; phía Đông giáp đất nông nghiệp và một số công trình công cộng; phía Tây giáp đất nông nghiệp và khu dân cư.

Dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức lập quy hoạch, đơn vị tư vấn là liên danh Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ACI Miền Trung và Công ty Cổ phần tư vấn Việt Delta.

Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hiện đại, tích hợp các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng phục vụ người lao động. Nơi đây sẽ ưu tiên thu hút các ngành: sản xuất điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học; sản xuất thiết bị điện, máy móc, kim loại và sản phẩm từ kim loại; công nghiệp năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh cùng ngành sản xuất giấy.

Tại hội nghị, sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày tổng quan về đồ án, nhiều hộ dân trong vùng ảnh hưởng bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn dự án sớm được triển khai. Người dân kỳ vọng con em địa phương sẽ có cơ hội việc làm ngay tại quê hương khi khu công nghiệp đi vào hoạt động.

Chính quyền địa phương khẳng định sẽ chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, công khai bản đồ quy hoạch tại các khu dân cư liên quan, giúp nhân dân nắm rõ thông tin, từ đó, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Với quy mô lớn và định hướng phát triển bền vững, Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng sản xuất của tỉnh mà còn tạo động lực lan tỏa cho các ngành kinh tế khác, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

