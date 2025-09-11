Công bố quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh

Sáng 11/9, tại phường Bắc Hồng Lĩnh, Ban Quản lý Khu kinh tế
Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc
Hồng Lĩnh, tỷ lệ 1/2.000.
Theo Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Hồng
Lĩnh có quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 313,51 héc ta, thuộc phường Bắc Hồng
Lĩnh. Trong đó, diện tích lập quy hoạch chiếm 269,74 héc ta; diện tích nghiên cứu
khớp nối hạ tầng kỹ thuật (ngoài phạm vi khu công nghiệp) khoảng 43,77 héc ta.
Ranh giới quy hoạch được xác định: phía Bắc giáp cụm công
nghiệp và khu vực canh tác nông nghiệp hiện trạng phường Bắc Hồng Lĩnh; phía
Nam giáp Quốc lộ 8A và khu dân cư hiện trạng; phía Đông giáp đất nông nghiệp và
một số công trình công cộng; phía Tây giáp đất nông nghiệp và khu dân cư.
Dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức lập quy hoạch,
đơn vị tư vấn là liên danh Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ACI Miền
Trung và Công ty Cổ phần tư vấn Việt Delta.
Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh được định hướng phát triển
theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hiện đại,
tích hợp các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng phục vụ người lao động.
Nơi đây sẽ ưu tiên thu hút các ngành: sản xuất điện tử, máy vi tính, sản phẩm
quang học; sản xuất thiết bị điện, máy móc, kim loại và sản phẩm từ kim loại;
công nghiệp năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng
thông minh cùng ngành sản xuất giấy.
Tại hội nghị, sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày tổng quan
về đồ án, nhiều hộ dân trong vùng ảnh hưởng bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn dự án
sớm được triển khai. Người dân kỳ vọng con em địa phương sẽ có cơ hội việc làm
ngay tại quê hương khi khu công nghiệp đi vào hoạt động.
Chính quyền địa phương khẳng định sẽ chủ động thực hiện công
tác tuyên truyền, công khai bản đồ quy hoạch tại các khu dân cư liên quan, giúp
nhân dân nắm rõ thông tin, từ đó, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự
án.
Với quy mô lớn và định hướng phát triển bền vững, Khu công
nghiệp Bắc Hồng Lĩnh được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp, hoàn
thiện hạ tầng sản xuất của tỉnh mà còn tạo động lực lan tỏa cho các ngành kinh
tế khác, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư
trong và ngoài nước.