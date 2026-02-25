Dự kiến đề xuất phương án tăng lương tối thiểu mới vào giữa năm 2026
Nhật Dương
25/02/2026, 12:57
Tổ chức Công đoàn dự kiến xây dựng phương án, đề xuất về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng mới để chuẩn bị cho các phiên đàm phán trong năm 2026...
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế
hoạch tổ chức các hoạt động tham gia Hội đồng Tiền lương Quốc gia năm 2026, trong đó có đề cập đến thời điểm đề
xuất phương án lương tối thiểu cho lần tăng tới.
Theo kế hoạch, việc xây dựng
phương án, đề xuất của Tổng Liên đoàn về điều chỉnh mức lương tối thiểu dự kiến
được thực hiện trong tháng 5, 6/2026.
Nội dung xây dựng kế hoạch và tổ
chức khảo sát, đánh giá tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, chi tiêu và đời
sống của người lao động trong các doanh nghiệp năm 2025 sẽ được thực hiện trước
đó, từ tháng 2-5/2026.
Việc xây dựng báo cáo tình hình lao động, tiền lương,
thu nhập, chi tiêu và đời sống của người lao động năm 2025; xây dựng phương án,
đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về điều chỉnh mức lương tối thiểu
theo tháng và theo giờ, phục vụ việc đàm phán tiền lương tối thiểu năm 2026 được
thực hiện trong tháng 5 và tháng 6/2026.
Các nội dung này sẽ do Ban Quan hệ
Lao động chủ trì, Ban Công tác Công đoàn, Công đoàn cấp tỉnh, ngành phối hợp.
Nội dung tham gia các phiên họp
chính thức của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; tổ chức lấy ý kiến trong hệ thống
công đoàn sẽ được thực hiện từ tháng 2 - 9/2026 (theo Chương trình của Hội đồng Tiền lương Quốc gia).
Các hoạt động thông tin, tuyên
truyền về tiền lương tối thiểu, hoạt động và kết
quả làm việc của Hội đồng Tiền lương Quốc gia và hoạt động của Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam sẽ được thực hiện thường xuyên trong năm 2026.
Trước đó, trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng
Tiền lương Quốc gia, ngày 10/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP
quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao
động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.
Theo Nghị định 293, mức lương tối thiểu
vùng tăng 7,2% và cao hơn các mức điều chỉnh những năm gần đây. Cụ thể, năm
2024 điều chỉnh với mức 6%.
Mức mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng
từ ngày 1/1/2026 được quy định như sau: Vùng I tăng 350.000 đồng, từ 4.960.000
đồng/tháng lên 5.310.000 đồng/tháng; Vùng II tăng 320.000 đồng, từ
4.410.000 đồng/tháng lên 4.730.000 đồng/tháng; Vùng III tăng 280.000 đồng, từ
3.860.000 đồng/tháng lên 4.140.000 đồng/tháng; Vùng IV tăng 250.000 đồng, từ
3.450.000 đồng/tháng lên 3.700.000 đồng/tháng.
Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I tăng từ
23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ, vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên
22.700 đồng/giờ, vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ, vùng
IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.
Theo Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ
Nội vụ) Phạm Trường Giang, trên cơ sở Chính phủ ban hành Nghị
định sớm, từ tháng 11/2025, nên
có một thời gian dài để doanh nghiệp chuẩn bị cũng như tạo tâm lý phấn khởi cho
người lao động.
Đối với doanh nghiệp, mức tăng hợp
lý, lộ trình phù hợp đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp và người lao động gắn
bó. Đây là cơ sở, điều kiện để tăng năng suất lao động trong thời gian vừa qua,
tạo xung lực quan trọng, lớn để giúp tăng trưởng kinh tế trên hai con số trong
năm 2026 và những năm tiếp theo.
