Dự kiến đề xuất phương án tăng lương tối thiểu mới vào giữa năm 2026

Tổ chức Công đoàn dự kiến xây dựng phương án, đề xuất về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng mới để chuẩn bị cho các phiên đàm phán trong năm 2026...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tham gia Hội đồng Tiền lương Quốc gia năm 2026, trong đó có đề cập đến thời điểm đề xuất phương án lương tối thiểu cho lần tăng tới.

Theo kế hoạch, việc xây dựng phương án, đề xuất của Tổng Liên đoàn về điều chỉnh mức lương tối thiểu dự kiến được thực hiện trong tháng 5, 6/2026.

Nội dung xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, chi tiêu và đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp năm 2025 sẽ được thực hiện trước đó, từ tháng 2-5/2026.

Việc xây dựng báo cáo tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, chi tiêu và đời sống của người lao động năm 2025; xây dựng phương án, đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về điều chỉnh mức lương tối thiểu theo tháng và theo giờ, phục vụ việc đàm phán tiền lương tối thiểu năm 2026 được thực hiện trong tháng 5 và tháng 6/2026.

Các nội dung này sẽ do Ban Quan hệ Lao động chủ trì, Ban Công tác Công đoàn, Công đoàn cấp tỉnh, ngành phối hợp.

Nội dung tham gia các phiên họp chính thức của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; tổ chức lấy ý kiến trong hệ thống công đoàn sẽ được thực hiện từ tháng 2 - 9/2026 (theo Chương trình của Hội đồng Tiền lương Quốc gia).

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tiền lương tối thiểu, hoạt động và kết quả làm việc của Hội đồng Tiền lương Quốc gia và hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ được thực hiện thường xuyên trong năm 2026.

Trước đó, trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, ngày 10/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.

Theo Nghị định 293, mức lương tối thiểu vùng tăng 7,2% và cao hơn các mức điều chỉnh những năm gần đây. Cụ thể, năm 2024 điều chỉnh với mức 6%.

Mức mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng từ ngày 1/1/2026 được quy định như sau: Vùng I tăng 350.000 đồng, từ 4.960.000 đồng/tháng lên 5.310.000 đồng/tháng; Vùng II tăng 320.000 đồng, từ 4.410.000 đồng/tháng lên 4.730.000 đồng/tháng; Vùng III tăng 280.000 đồng, từ 3.860.000 đồng/tháng lên 4.140.000 đồng/tháng; Vùng IV tăng 250.000 đồng, từ 3.450.000 đồng/tháng lên 3.700.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ, vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ, vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ, vùng IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Phạm Trường Giang, trên cơ sở Chính phủ ban hành Nghị định sớm, từ tháng 11/2025, nên có một thời gian dài để doanh nghiệp chuẩn bị cũng như tạo tâm lý phấn khởi cho người lao động.

Đối với doanh nghiệp, mức tăng hợp lý, lộ trình phù hợp đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp và người lao động gắn bó. Đây là cơ sở, điều kiện để tăng năng suất lao động trong thời gian vừa qua, tạo xung lực quan trọng, lớn để giúp tăng trưởng kinh tế trên hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.