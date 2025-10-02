Cộng đồng doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

Ban Tổ chức chương trình Diễn đàn Kinh tế mới 2025 (Vietnam New Economy Forum 2025) đã phát động sáng kiến “Chia sẻ cùng miền Trung” nhằm kêu gọi doanh nghiệp và các đại biểu cùng đóng góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua...

Chiều 2/10, mở đầu Diễn đàn Kinh tế mới 2025 (Vietnam New Economy Forum 2025) và chương trình Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2025, Ban tổ chức đã phát động chương trình chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bualoi (bão số 10).

Chương trình năm nay được tổ chức trong bối cảnh cơn bão Bualoi vừa càn quét qua nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc, gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đặc biệt, đồng bào các tỉnh miền Trung đã và đang gánh chịu những mất mát to lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống và sinh kế.

Trước tình hình đó, Ban Tổ chức chương trình phát động sáng kiến “Chia sẻ cùng miền Trung” nhằm kêu gọi doanh nghiệp và các đại biểu cùng đóng góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Thay mặt Ban Tổ chức, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, thông tin rằng ngay trước thềm diễn ra sự kiện hôm nay, đã có 8 doanh nghiệp đăng ký ủng hộ bằng tiền cùng các hiện vật để chung tay hỗ trợ bà con ở các địa phương chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Cũng trong chiều nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào rộng rãi trên phạm vi toàn quốc. “Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay chia sẻ của các quý vị đại biểu, các doanh nghiệp tại diễn đàn hôm nay”, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lên tiếp nhận phần ủng hộ của một số đơn vị, doanh nghiệp ngay tại diễn đàn.

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), trao tặng 1 tỷ đồng;

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, trao tặng 1 tỷ đồng;

Đại điện Công ty Grab ủng hộ 2 tỷ đồng;

Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY) trao tặng 500 triệu đồng;

Tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế Hệ thống tiêm chủng VNVC, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trao tặng 500 triệu đồng;

Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng 200 triệu đồng;

Tạp chí Kinh tế Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng;

Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi trao ủng hộ 100 triệu đồng;

Đại diện Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) trao ủng hộ 100 triệu đồng, cùng 1.000 thùng sữa, 1.000 thùng nước.

Ban Tổ chức thống kê đến nay đã nhận được số tiền đóng góp là 5 tỷ 315 triệu đồng.

Cùng với toàn bộ số tiền quyên góp, được tổng kết ngay sau khi kết thúc chương trình, sẽ được trao trực tiếp cho đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngay tại chương trình.

Đại diện Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) trao tặng 1 tỷ đồng. Ảnh: Việt Dũng.

Đại diện Công ty Grab trao tặng 2 tỷ đồng. Ảnh: Việt Dũng.

Đại diện Hệ thống tiêm chủng VNVC, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trao tặng 500 triệu đồng. Ảnh: Việt Dũng.

Đại diện Tập đoàn Hòa Phát trao tặng 1 tỷ đồng. Ảnh: Việt Dũng.

Đại diện Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY) trao tặng 500 triệu đồng. Ảnh: Việt Dũng.

Đại diện Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng trao tặng 200 triệu đồng. Ảnh: Việt Dũng.

Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, trao ủng hộ đồng bào. Ảnh: Việt Dũng.

Các đại biểu và các doanh nghiệp tham dự tại chương trình có thể đóng góp bằng hình thức quét mã QR được in trực tiếp trên agenda chương trình.

Thời gian quyên góp sẽ diễn ra duy nhất trong khuôn khổ chương trình (từ 13h30 - 18h ngày 2/10/2025).

Ban Tổ chức hy vọng với tấm lòng sẻ chia, tinh thần trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp và các đại biểu, sự chung tay của toàn xã hội, đồng bào miền Trung sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tái thiết sau thiên tai.