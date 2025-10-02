Thứ Năm, 02/10/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Phó Chủ tịch KAFI: Cần một hệ thống xếp hạng tín nhiệm tầm cỡ quốc gia cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

An Nhiên

02/10/2025, 18:42

Với một hệ thống xếp hạng tín nhiệm minh bạch hiệu quả tầm quốc gia xây dựng riêng cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cơ hội mở ra cho khối doanh nghiệp này tiếp cận nguồn vốn khác nhau cực kỳ lớn...

Ông Nguyễn Việt Cường, Chuyên gia tài chính, Phó Chủ tịch Chứng khoán KAFI.
Ông Nguyễn Việt Cường, Chuyên gia tài chính, Phó Chủ tịch Chứng khoán KAFI.

Chiều ngày 2/10, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Vụ Kinh tế Tổng hợp, Viện nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế mới - VNEF 2025 và Chương trình Thương hiệu mạnh lần thứ 22.

Diễn đàn do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đồng chủ trì với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương, các hiệp hội, tập đoàn kinh tế, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp trong nước, nước ngoài cùng lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI.

Thảo luận tại diễn đàn, các lãnh đạo tập đoàn/doanh nghiệp và khách mời đối thoại, các đại diện bộ, ban, ngành, địa phương, chuyên gia cho ý kiến về giải pháp tăng cường nội lực, củng cố và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước; giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ để phục vụ các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ...

Ông Nguyễn Việt Cường, Chuyên gia tài chính, Phó Chủ tịch công ty Chứng khoán KAFI, nhấn mạnh: Vốn luôn là vấn đề trọng yếu của bất cứ doanh nghiệp nào cả doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn doanh nghiệp lớn.

Thống kê cho thấy, Việt Nam hiện nay có khoảng 1 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ, bên cạnh đó là 5 triệu doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể. Tổng lực lượng này khoảng 6 triệu đơn vị.

Hàng năm, tổng mức nhu cầu vốn cần cho 6 triệu doanh nghiệp này là 5 triệu tỷ, trong đó phần huy động trái phiếu doanh nghiệp 200 nghìn tỷ một năm, huy động vốn từ phát hành cổ phiếu là 100 nghìn tỷ. Như vậy, 5 triệu tỷ nhu cầu vốn thì 95% đến từ vay ngân hàng, còn lại 5% đến từ trái phiếu và phát hành cổ phiếu.

Sự chênh lệch này thể hiện muốn đi vay phải có tài sản thế chấp, tài sản thế chấp quyết định doanh nghiệp vừa và nhỏ có vay được vốn hay không. Phần còn lại trái phiếu cổ phiếu tương đối không liên quan đến tài sản thế chấp hoặc rất nhỏ.

Tại sao lại có sự mất cân đối này? Sự mất cân đối này đến từ đâu hay khẩu vị người cho vay phải có tài sản thế chấp thì mới cho vay? Điều này cũng đúng, đối tượng cung cấp tài chính họ cần sự an toàn. Mà với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì tài sản thế chấp là an toàn nhất rồi. Còn công nghệ cốt lõi, uy tín hay thương hiệu chưa được lưu ý đến nhiều.

Để tiếp cận được nguồn vốn thay cho vốn tín dụng, tiếp cận rộng hơn vốn trái phiếu doanh nghiệp hay phát hành cổ phiếu thì một trong những điều quan trọng, theo Tổng giám đốc Chứng khoán Kafi, là sự minh bạch hóa thông tin.

Thông tin về năng lực quản trị, năng lực cốt lõi, thậm chí là bí mật công nghệ của từng doanh nghiệp. Những cái đó hiện nay chưa được mở đối với đối tượng cung cấp vốn.

Ông Cường cho rằng một trong những đề xuất để doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được nguồn vốn là hình thành hệ thống xếp hạng tín nhiệm. Hệ thống xếp hạng tín nhiệm sẽ quyết định doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hay khó khăn hơn.

"Khi hình thành hệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vừa và nhỏ tầm quốc gia, khi đó đối tượng cung cấp vốn dễ dàng nhìn vào doanh nghiệp ở mức tín nhiệm AAA hay BB để đánh giá xem doanh nghiệp nên được tiếp cận vay vốn thế nào, thực hiện ra sao.

Tôi tin rằng với một hệ thống xếp hạng tín nhiệm minh bạch hiệu quả tầm quốc gia xây dựng riêng cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cơ hội mở ra cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn khác nhau cực kỳ lớn, tạo động lực cho họ tăng năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới của đất nước", ông Cường kỳ vọng. 

Tại Hà Nội, mỗi năm có trên 25.000 doanh nghiệp mới đăng ký, chủ yếu là vừa và nhỏ

08:57, 17/09/2025

Tại Hà Nội, mỗi năm có trên 25.000 doanh nghiệp mới đăng ký, chủ yếu là vừa và nhỏ

Từ Đổi mới đến Vươn tầm: Doanh nhân Việt Nam Những người khai mở và kiến tạo

10:32, 30/09/2025

Từ Đổi mới đến Vươn tầm: Doanh nhân Việt Nam Những người khai mở và kiến tạo

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 - Vietnam New Economy Forum 2025

20:13, 29/09/2025

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 - Vietnam New Economy Forum 2025

diễn đàn kinh tế mới

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Tổng giám đốc Hòa Phát:

Tổng giám đốc Hòa Phát: "Chúng tôi chưa nhận được đơn đặt hàng nào của Chính phủ về sản xuất thép đường ray"

"Hòa Phát mong muốn Chính phủ có chính sách rõ ràng hơn, đặt hàng doanh nghiệp thế nào, chi phí giá cả tiến độ thế nào...", ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát nói.

Cộng đồng doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

Cộng đồng doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

Ban Tổ chức chương trình Diễn đàn Kinh tế mới 2025 (Vietnam New Economy Forum 2025) đã phát động sáng kiến “Chia sẻ cùng miền Trung” nhằm kêu gọi doanh nghiệp và các đại biểu cùng đóng góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua...

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

Diễn đàn Kinh tế mới 2025 diễn ra vào lúc 13h30 ngày 2/10/2025 tại Hà Nội có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: Từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Masan với chiến lược số: Khi dữ liệu trở thành lợi thế cạnh tranh

Masan với chiến lược số: Khi dữ liệu trở thành lợi thế cạnh tranh

Chuyển đổi số đang trở thành xu thế không thể đảo ngược trong ngành bán lẻ. Ở Việt Nam, các tập đoàn lớn bắt đầu đưa trí tuệ nhân tạo và dữ liệu thời gian thực vào quản lý vận hành, từ dự báo nhu cầu đến chuỗi cung ứng. Đây không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí, mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh trong một thị trường ngày càng khốc liệt.

Cùng Standard Chartered hòa nhịp đập bứt phá, lan tỏa điều tốt đẹp khi tham gia “Ngày hội vui khỏe trực tuyến”

Cùng Standard Chartered hòa nhịp đập bứt phá, lan tỏa điều tốt đẹp khi tham gia “Ngày hội vui khỏe trực tuyến”

Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) và đơn vị tổ chức giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội vừa ra mắt chương trình “Ngày hội vui khỏe trực tuyến” (3F - Fun Fit Fest) với thông điệp “Hòa nhịp đập bứt phá, mang tốt đẹp lan tỏa”.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

1

Nghiên cứu đề xuất quy định màu nền biển nhận diện xe năng lượng xanh và gắn mã QR vào hệ thống đăng ký, thu phí

Kinh tế xanh

2

Tư duy kinh doanh số của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế

Thị trường

3

VietinBank và BIDV cùng trả cổ tức 2024 với tỷ lệ 4,5%

Doanh nghiệp niêm yết

4

Nhà thông minh thay đổi phong cách sống của người Việt

Nhà

5

Vinamilk dự chi gần 5.960 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2024 và tạm ứng đợt 1/2025

Doanh nghiệp niêm yết

