Vinamilk dự chi gần 5.960 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2024 và tạm ứng đợt 1/2025

CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM-HOSE) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2024 và tạm ứng đợt 1/2025.

Theo đó, ngày 17/10/2025 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để Vinamilk chi trả cổ tức với tỷ lệ 28,5% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu VNM sẽ nhận được 2.850 đồng) - trong đó, cổ tức còn lại của năm 2024 là 3,5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 là 25%.

﻿Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk dự kiến chi gần 5.960 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 24/10/2025.﻿

Như vậy, tổng mức chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2024 của Vinamilk là 43,5%, tương ứng giá trị lên đến hơn 9.091 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất của VNM đạt 29.710 tỷ đồng, hoàn thành 46,1% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.076 tỷ đồng, giảm 16,87% so với cùng kỳ (4.903 tỷ đồng). Nguyên nhân là do tình hình kinh doanh không thuận lợi nên doanh thu công ty mẹ và hợp nhất đều giảm so với cùng kỳ kết hợp với giá nguyên vật liệu đầu vào tăng dẫn đến lợi nhuận giảm.

Năm 2025, Vinamilk tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng 4,3% về tổng doanh thu hợp nhất, tương đương 64.505 tỷ đồng và tăng 4,3% về lợi nhuận trước thuế, đạt mức 12.102 tỷ đồng; chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến tối thiểu bằng 50% kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2025.

Trên thị trường, hiện giá cổ phiếu này tăng thêm 3,67% lên 62.200 đồng/cổ phiếu.