VietinBank và BIDV cùng trả cổ tức 2024 với tỷ lệ 4,5%

Hà Anh

01/10/2025, 16:19

VietinBank và BIDV sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu. Ngày chi trả của CTG vào ngày 17/11/2025 và ngày thanh toán của BIDV dự kiến diễn ra vào 14/11.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (mã CTG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Theo đó, VietinBank sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu. Với hơn 5,36 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VietinBank dự kiến chi ra 2.416,5 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền nhận cổ tức là 15/10/2025. Ngày chi trả vào ngày 17/11/2025.

Hiện Ngân hàng Nhà nước là cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 3,46 tỷ cổ phiếu CTG, tương ứng sẽ nhận khoảng 1.557,8 tỷ đồng tiền cổ tức.

Cổ đông chiến lược MUFG Bank sở hữu hơn 1,05 tỷ cổ phiếu sẽ nhận gần 476,7 tỷ đồng. Công đoàn VietinBank với hơn 61,6 triệu cổ phiếu dự kiến nhận gần 27,7 tỷ đồng.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam với gần 57,6 triệu cổ phiếu sẽ nhận khoảng 25,9 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2025, cổ đông VietinBank đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa gần 2,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 44,64%.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016. Thời gian phát hành cụ thể sẽ được quyết định sau khi có chấp thuận từ cơ quan quản lý.

VnEconomy

Nếu phương án được triển khai, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên 77.671 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm gần 24.000 tỷ đồng dự kiến được dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ và mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID-HOSE) vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông.

Theo đó, ngày 15/10 là thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả với tỷ lệ 4,5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến diễn ra vào 14/11.

Với hơn 7,021 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền BIDV dự kiến chi ra vượt 3.159 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, BIDV đã thông qua việc phát hành tối đa hơn 498,5 triệu cổ phiếu thưởng (tương ứng 7,1% lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến 31/3/2025) để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Ngoài ra, BIDV cũng dự kiến phát hành gần 1,397 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023, tương đương tỷ lệ thực hiện 19,9% trên tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/3/2025.

Từ khóa:

bid bidv chứng khoán ctg IM MUFG Bank ngân hàng nhà nước NII Prudential Việt Nam trả cổ tức năm 2024 bằng tiền vietinbank

