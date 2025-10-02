CEO HSBC: Kinh tế tư nhân là động lực then chốt thổi bùng khát vọng vươn mình Việt Nam

Trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều bất ổn, với nội lực vững vàng, chính sách ngày càng cởi mở, minh bạch cùng sự trỗi dậy của các thương hiệu Việt, kinh tế tư nhân sẽ là động lực then chốt đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ…

Tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2025) với chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: Từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu", Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chỉ đạo nội dung, Vụ Kinh tế Tổng hợp, Viện nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp tổ chức chiều ngày 2/10/2025 tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam Tim Evans đã có bài tham luận sâu sắc: “Thổi bùng khát vọng vươn mình”.

Trong bài tham luận, ông Tim Evans nhấn mạnh thông điệp: “Sức bật của kinh tế Việt Nam sẽ đến từ khu vực tư nhân, khu vực này ngày càng khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng then chốt. Với sự đồng hành của chính sách minh bạch, hội nhập sâu rộng và dòng vốn quốc tế, kinh tế tư nhân sẽ là cánh tay kéo Việt Nam tiến nhanh hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”.

ĐIỂM SÁNG TRONG BỨC TRANH “TỐI MÀU”

Trong hơn một thập kỷ qua, kinh tế thế giới liên tục chao đảo bởi căng thẳng địa chính trị leo thang, bất ổn trong chính sách vĩ mô và đà tăng trưởng chậm lại. Năm 2025, kinh tế toàn cầu được dự báo tăng 2,6%, trong khi lạm phát vẫn neo cao quanh mức 3,2%.

Theo ông Tim Evans, động thái Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm mới đây cho thấy sự giằng co giữa mục tiêu ổn định tăng trưởng và kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, tiêu dùng và thị trường lao động vẫn là những điểm sáng hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu.

Diễn đàn có sự tham dự của đông đảo chuyên gia, đại diện doanh nghiệp.

Về bức tranh kinh tế trong nước, ông Tim Evans cho rằng trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như điểm đến hấp dẫn khi dòng vốn đầu tư dịch chuyển mạnh sang các khu vực ổn định hơn, với mục tiêu duy trì kết quả tích cực và đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 lên đến 8%.

Chỉ trong 18 tháng qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách quan trọng như sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời, thực hiện nhiều điều chỉnh về chính sách, trong đó có thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT và các gói ưu đãi dành cho lĩnh vực số cũng như công nghệ cao. Song song với đó, Chính phủ xác định một số trụ cột tăng trưởng then chốt nhằm tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.

KINH TẾ TƯ NHÂN VƯƠN MÌNH TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Triển vọng kinh tế Việt Nam đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư, khi kinh tế số được dự báo đóng góp 30% GDP, Chính phủ hướng tới mục tiêu lọt vào top 50 trên bảng xếp hạng Chỉ số phát triển chính phủ điện tử và mở rộng mạng lưới với 20 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, có hiệu lực hoặc đang trong quá trình đàm phán, hoàn tất.

“Câu chuyện Thánh Gióng từ lâu được xem như biểu tượng sức mạnh đoàn kết của người Việt. Trong bối cảnh mới, câu chuyện hàm ý rằng khi hợp lực, chúng ta có thể vượt qua nhiều thử thách và nắm bắt cơ hội để hiện thực hóa khát vọng phát triển. Trong hành trình ấy, HSBC với lịch sử 155 năm thành lập tại Việt Nam, khẳng định mong muốn đồng hành cùng đất nước Việt Nam, không chỉ ở hiện tại mà còn trong tương lai”. Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam Tim Evans.

“Động lực tăng trưởng giai đoạn tới được xác định đến từ chuyển đổi số, công nghệ cao và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, những nỗ lực bền bỉ trong phát triển khu vực kinh tế tư nhân – động lực then chốt của tăng trưởng dài hạn”, ông Tim Evans nhận định.

Lịch sử đổi mới từ năm 1986 của Việt Nam đã cho thấy gần bốn thập kỷ qua đã sản sinh nhiều thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế. Ông Tim Evans đưa ra ví dụ về Tập đoàn Vinamilk, thương hiệu ra đời từ năm 1976, hiện đã phát triển thành một tập đoàn khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành sữa.

Trong khi đó, Masan gây ấn tượng khi khởi đầu “từ con số 0”, nhưng có thể thấy hiện nay 98% hộ gia đình Việt Nam đều sử dụng ít nhất một sản phẩm của doanh nghiệp này.

“Câu nói ‘lần duy nhất bạn nên nhìn lại là để biết mình đã đi được bao xa’ đã phản ánh hành trình bứt phá của nhiều thương hiệu Việt. Thực tế, kể từ khi bắt đầu công cuộc Đổi mới năm 1986, GDP Việt Nam đã tăng trưởng tới 60 lần, minh chứng cho sức mạnh và tiềm năng phát triển của nền kinh tế quốc gia”, CEO HSBC Việt Nam nhấn mạnh.

Hiện nay, với khoảng 80% lực lượng lao động đang làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân đã tạo nên lực đẩy mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả.

VNEF 2025." /> Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam Tim Evans trình bày bài tham luận "Thổi bùng khát vọng vươn mình" tại VNEF 2025.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang sở hữu môi trường kinh doanh thuận lợi, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, cùng lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và xu hướng gia tăng doanh nghiệp tham gia thị trường vốn quốc tế. Theo HSBC, 20% doanh nghiệp Việt Nam là khách hàng của HSBC có đủ năng lực và vị thế để tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Ngày 8/10/2025, FTSE Russell sẽ công bố đánh giá về khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu được nâng hạng lên Thị trường Mới nổi, Việt Nam có cơ hội thu hút thêm hàng tỷ USD thông qua các quỹ đầu tư thụ động và chủ động. Đồng thời, việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế cũng sẽ là động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.