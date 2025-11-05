Công nghệ và trải nghiệm người dùng định hình dịch vụ môi giới chứng khoán bán lẻ

Năng lực áp dụng công nghệ, sự vượt trội của nền tảng giao dịch và khả năng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng đã trở thành yếu tố then chốt để định hình vị thế dẫn đầu trên thị trường dịch vụ môi giới chứng khoán bán lẻ …

Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026, Bảng xếp hạng các công ty chứng khoán (CTCK) có dịch vụ bán lẻ tốt nhất Việt Nam - Best Retail Brokers 2025 - đã chính thức được công bố. Đây là kết quả sau một năm dự án được công bố và triển khai, đánh dấu sự xuất hiện của một bộ tiêu chuẩn độc lập, phi thương mại nhằm đo lường chất lượng dịch vụ của các CTCK.

Danh sách 10 CTCK có dịch vụ bán lẻ tốt nhất bao gồm: CTCP Chứng khoán DNSE, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), CTCP Chứng khoán MB (MBS), CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), CTCP Chứng khoán Pinetree, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), CTCP Chứng khoán SSI, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) và CTCP Chứng khoán VPS.

Đây là 10 đơn vị dẫn đầu trong tổng số 35 tổ chức được xếp hạng, nhóm chiếm tới 96% thị phần môi giới bán lẻ sau khi dự án khảo sát toàn bộ hơn 70 CTCK đang hoạt động tại Việt Nam. Khung thời gian đánh giá kéo dài 12 tháng, từ ngày 30/6/2024 đến 30/6/2025.

Dự án Bảng xếp hạng các công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam được thực hiện bởi Khối Nghiên cứu và Xếp hạng của VietnamBiz, với sự hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu từ hai đối tác uy tín là CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) và CTCP Dữ liệu Kinh tế Tài chính WiGroup.

Mục tiêu của dự án không chỉ là công bố một danh sách, mà là triển khai một hệ thống đánh giá thường niên, công nhận các công ty cung cấp dịch vụ tốt nhất, hướng tới tạo lập một bảng xếp hạng độc lập, được cộng đồng nhà đầu tư cá nhân và các thành viên thị trường thừa nhận, tham chiếu.

Theo đại diện ban tổ chức, Bảng xếp hạng mang hai mục tiêu song song. Một là, tạo động lực để chính các CTCK không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu giao dịch ngày càng phức tạp của nhà đầu tư cá nhân. Hai là, cung cấp cho nhà đầu tư thêm một nguồn thông tin đáng tin cậy để cân nhắc, so sánh và lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu và khẩu vị rủi ro của mình.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Top 10 được công bố là sự cân bằng giữa các nhóm công ty. Theo đó, Bảng xếp hạng không chỉ vinh danh những doanh nghiệp đang dẫn đầu về thị phần môi giới như VPS, SSI, và TCBS, mà còn ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của nhóm các tổ chức có sự tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là các công ty chứng khoán tập trung vào công nghệ.

Các cái tên như DNSE, VPBankS, và Pinetree là minh chứng rõ nét cho thấy cuộc đua trong mảng bán lẻ không còn chỉ dựa vào quy mô vốn hay mạng lưới chi nhánh. Thay vào đó, dải sản phẩm hoàn thiện, các tính năng vượt trội trên nền tảng giao dịch, chính sách phí và lãi vay cạnh tranh, cùng khả năng áp dụng công nghệ để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng đang trở thành những yếu tố then chốt để thu hút và giữ chân nhà đầu tư.

Để đảm bảo tính trung lập và khoa học, Hội đồng Xếp hạng đã xây dựng một quy trình phức tạp và đa bước. Thông tin từ Hội đồng cho biết, kết quả cuối cùng là sản phẩm của một chuỗi hoạt động kéo dài, bao gồm: xây dựng phương pháp luận; hoàn thiện bộ tiêu chí và thang điểm; xác lập bộ trọng số; thu thập, làm sạch và xử lý dữ liệu thô; kiểm thử và tái kiểm bước 1; tiếp nhận và đối chứng dữ liệu từ kết quả xác nhận của các CTCK; tái kiểm bước 2 và kiểm toán nội bộ trước khi công bố.

Trọng tâm của phương pháp luận là 9 nhóm tiêu chí được thiết kế để "bóc tách" toàn diện hoạt động của một CTCK bán lẻ: (1) Dữ liệu định lượng về hoạt động bán lẻ; (2) Dữ liệu về chất lượng tài sản, khả năng thanh khoản và nguồn vốn; (3) Đánh giá nền tảng giao dịch (app/web), (4) Tính năng liên kết của nền tảng giao dịch; (5) Chi phí giao dịch và lãi vay (tính cạnh tranh và minh bạch); (6) Hoạt động hỗ trợ giao dịch của CTCK; (7) Các chương trình phổ biến kiến thức cho cộng đồng; (8) Tính tuân thủ pháp luật, an toàn hệ thống thông tin, và tính minh bạch và (9) Khảo sát đánh giá trực tiếp từ người dùng.

Bộ tiêu chí này được xây dựng dựa trên tham vấn mô hình xếp hạng quốc tế và được điều chỉnh sâu để phù hợp với thực tiễn Việt Nam qua 3 vòng tham vấn với các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực kiểm toán, đánh giá tín nhiệm, khoa học dữ liệu, trải nghiệm người dùng (UX), và điều tra xã hội.