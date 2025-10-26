Quảng Trị phê duyệt hai dự án điện gió mới có tổng đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án điện gió mới có tổng vốn hơn 3.500 tỷ đồng. Động thái này nằm trong chiến lược phát triển năng lượng xanh giai đoạn 2025–2030, đồng thời thể hiện quyết tâm của địa phương trong thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực và công nghệ hiện đại.

Theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 23/10/2025, Dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu mở rộng được triển khai tại các xã Khe Sanh, Lao Bảo và Hướng Phùng. Dự án có công suất thiết kế 35MW, gồm 7 tuabin gió (mỗi tuabin khoảng 5MW), cùng hệ thống đường nội bộ, nhà điều hành và các công trình phụ trợ.

Công trình sẽ xây dựng đường dây 35kV đấu nối các tuabin vào Trạm biến áp 220kV Hướng Tân và mở rộng thêm một ngăn xuất tuyến 220kV tại trạm. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 12,25ha (bình quân 0,35ha/MW), trong đó diện tích chiếm đất tạm thời là 10,4ha.

Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.400 tỷ đồng, tương đương 53,9 triệu USD. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án trong 32 tháng kể từ khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Theo dự kiến trong quý 4/2025 hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư; quý 3/2026 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; quý 4/2026 giao đất, cho thuê đất; sau đó triển khai thi công và đưa vào vận hành trong vòng 20 tháng.

Dự án thuộc nhóm ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định. Đơn vị quan tâm thực hiện dự án là Công ty cổ phần Điện gió Phong Liệu – chủ đầu tư đang vận hành nhà máy điện gió Phong Liệu hiện hữu.

Cùng ngày, theo Quyết định số 215/QĐ-UBND, Dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp 1 được chấp thuận chủ trương đầu tư tại xã Khe Sanh. Dự án có công suất thiết kế 50MW, gồm 8 tuabin gió công suất 6,25MW/tuabin, chiều cao 130m. Hệ thống kỹ thuật gồm trạm tăng áp 35/110kV công suất 63MVA, đường dây 110kV dài 0,7km và mạng điện nội bộ 35kV dài 3,5km.

Tổng vốn đầu tư dự kiến 2.098 tỷ đồng (tương đương 79,9 triệu USD), thời hạn hoạt động 50 năm. Khu vực khảo sát rộng 204,52ha, trong đó diện tích sử dụng đất có thời hạn 12,99ha và diện tích chiếm dụng tạm thời 9,15ha. Tiến độ triển khai khoảng 21 tháng kể từ khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Dự kiến quý 4/2025, dự án hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư; trong 10 tháng sau đó hoàn thiện thủ tục giao, thuê đất; và 11 tháng tiếp theo đưa dự án vào vận hành. Đơn vị đang quan tâm đề xuất dự án là Công ty cổ phần Điện gió Thành An.

Như vậy, tính đến đầu năm 2025, Quảng Trị đã có 20 dự án điện gió, 3 dự án điện mặt trời và 11 dự án thủy điện đi vào vận hành thương mại, cùng các hệ thống điện mặt trời mái nhà, đạt tổng công suất 1.119,5MW.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật quy hoạch các dự án điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối, mở rộng quỹ đầu tư và kêu gọi doanh nghiệp có năng lực tài chính, công nghệ cao tham gia. Mục tiêu là đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Bắc Trung Bộ, góp phần thực hiện chiến lược chuyển dịch năng lượng quốc gia giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến 2050.