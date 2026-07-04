Công nghiệp, xây dựng là động lực chính cho con số tăng trưởng GDP 8,18%

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê sáng ngày 3/7 cho thấy, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,06%, đóng góp 5,65% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,51%, đóng góp 50,07%; khu vực dịch vụ tăng 7,87%, đóng góp 44,28%.

GDP sáu tháng đầu năm 2026 tăng tới 8,18% so với cùng kỳ năm trước (trong khi cùng kỳ năm 2025 chỉ tăng 7,63%). Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%, đóng góp 5,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, đóng góp 47,20%; khu vực dịch vụ tăng 8,09%, đóng góp 47,14%.

GDP sáu tháng đầu năm 2026 tăng tới 8,18%.

Cục trưởng Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho rằng động lực để GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% đến từ khu vực 2, bên cạnh đó là sự duy trì mức tăng tương đương giai đoạn trước của các ngành, lĩnh vực thuộc khu vực 1.

“Khu vực 2 với mức tăng rất ấn tượng 9,81%. Và đóng góp lớn nhất trong khu vực 2 chính là tốc độ tăng rất cao của khu vực công nghiệp chế biến chế tạo với mức tăng trên 10,2%, chỉ số IFP tăng đến 10,8%. Con số này là cao nhất trong vòng 7 năm qua. Bên cạnh đó cũng phải nói đến một ngành có mức tăng trưởng 10% là ngành vận tải. Như vậy, với hai ngành có mức tăng trên 10% và chiếm cơ cấu tổng số trên 30% GDP đã đóng góp rất lớn đối với mức tăng trưởng của quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm của chúng ta”, bà Hương phân tích.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... để đạt được mức tăng trưởng hai con số thì tất cả các ngành phải đạt mức tăng tương đương.

Khu vực 2 là động lực chính cho tăng trưởng đạt 8,18%.

Theo nhận định của Cục trưởng Cục Thống kê, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2026 thì mức tăng 6 tháng cuối năm sẽ phải đạt khoảng trên 11,7%. Để đạt được mục tiêu này thì tất cả các ngành đều phải phấn đấu mức tăng tương đương, trừ nông nghiệp khu vực 1 có mức tăng trên 4%, còn lại khu vực 2 phải có mức tăng khoảng gần 14%, và khu vực 3 phải đạt trên 12%.

Bên cạnh đó, phải bảo đảm toàn bộ nguồn cung đối với các mặt hàng thiết yếu về lương thực thực phẩm để ổn định đời sống của nhân dân, không làm gia tăng áp lực đối với chỉ số lạm phát. Duy trì được các nguồn cung đối với nguyên vật liệu cung ứng cho hoạt động đầu tư công, dự án đầu tư trọng điểm của đất nước.

Hiện Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Đặc biệt, việc vận hành, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính đã tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng, góp phần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.