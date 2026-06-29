Sàn giao dịch carbon trong nước: Tạo cơ chế hạn ngạch phát thải và tín chỉ công khai, minh bạch

Sàn giao dịch carbon trong nước được đưa vào vận hành sẽ góp phần hoàn thiện các cơ chế thị trường, thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời, tăng khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Sàn giao dịch carbon đã tạo nền tảng cho việc trao đổi, giao dịch tín chỉ carbon theo cơ chế thị trường, đóng góp vào quá trình hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết với quốc tế.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn để phát triển thị trường carbon.

Ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cho biết sự kiện khai trương Sàn giao dịch carbon không chỉ là bước đi kỹ thuật mà còn là sự gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế của doanh nghiệp, bảo đảm sự phát triển bền vững của quốc gia.

Thị trường carbon được vận hành góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0, tạo cơ chế để doanh nghiệp chủ động tối ưu các chi phí, giảm phát thải thông qua giao dịch hạn ngạch và tín chỉ carbon. Các nỗ lực này nhằm hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế.

Sự kiện khai trương Sàn giao dịch carbon không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế xanh của Việt Nam, mà còn khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một thị trường vận hành minh bạch, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương khẳng định: “Sự kiện khai trương Sàn giao dịch carbon không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế xanh của Việt Nam, mà còn khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một thị trường vận hành minh bạch, hiệu quả, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các yêu cầu mới của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế".

Ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam, một trong mười đơn vị tham gia vào phiên giao dịch đầu tiên của Sàn giao dịch carbon, cho biết: "Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội đối với các doanh nghiệp thuần túy về sản xuất công nghiệp nặng như xi măng, sắt thép. Chúng tôi vẫn phải bám sát vào chỉ tiêu về phát thải nhưng sự ra đời của Sàn giao dịch carbon mang lại cho chúng tôi cơ hội chuyển đổi trong việc kiểm soát phát thải khí nhà kính, khi tiết kiệm phát thải sẽ được chuyển đổi thành hạn ngạch tín chỉ để đưa lên sàn giao dịch, mang lại giá trị doanh thu cho đơn vị".

Việc đưa vào vận hành Sàn giao dịch tín chỉ carbon trong nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sàn giao dịch carbon không chỉ tạo lập cơ chế giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon một cách công khai, minh bạch mà còn góp phần hình thành cơ chế xác định giá carbon theo nguyên tắc thị trường, tạo động lực kinh tế để doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi thao túng, gian lận hoặc lợi dụng thị trường, bảo đảm môi trường giao dịch công bằng.