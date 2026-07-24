Nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán báo lãi tích cực nửa đầu năm 2026

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...

Ảnh minh họa - Ảnh: Techcombank

Bức tranh lợi nhuận của khối tài chính tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng trong nửa đầu năm 2026. Không chỉ các ngân hàng duy trì đà tăng trưởng, nhiều công ty chứng khoán cũng cải thiện kết quả kinh doanh khi thanh khoản thị trường khởi sắc.

NHIỀU NHÀ BĂNG GHI NHẬN LỢI NHUẬN HAI CHỮ SỐ

Theo ghi nhận, đến nay, đã có khoảng 10 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026. Nhìn chung, lợi nhuận toàn ngành duy trì xu hướng tăng trưởng, trong đó nhiều nhà băng ghi nhận mức tăng hai chữ số.

Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng tích cực, kéo theo thu nhập lãi thuần cải thiện. Trong bối cảnh nhu cầu vốn phục hồi, hoạt động cấp tín dụng tiếp tục đóng vai trò là nguồn thu chủ lực của hầu hết ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) báo cáo lợi nhuận 6 tháng 2026 trước thuế với 18.880 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 46% kế hoạch năm. Riêng quý 2, ngân hàng đạt gần 11.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Ngân hàng mẹ đóng góp 15.600 tỷ đồng lợi nhuận sau hai quý đầu năm, tăng 45,5%.

Kết thúc nửa đầu năm 2026, VPB ghi nhận tổng tài sản hợp nhất vượt mốc 1,5 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 19,2% so với cuối năm 2025. Động lực chính cho đà tăng quy mô đến từ sự mở rộng của hoạt động tín dụng, với riêng ngân hàng mẹ đạt gần 1,06 triệu tỷ đồng, đi lên 24,6%.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) với 18.540 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động đạt 28,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5%, trong đó thu nhập lãi thuần đạt 20,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3%. Biên lãi thuần (NIM) tiếp tục cải thiện lên 3,4% trong quý 2 nhờ tối ưu danh mục tín dụng và điều chỉnh lãi suất.

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín - Vietbank (HoSE: VBB) công bố lợi nhuận trước thuế 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 26%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Đến cuối tháng 6, tổng tài sản vượt 205.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm.

Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HoSE: ACB) cũng ghi nhận kết quả khả quan khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất sau 6 tháng đạt hơn 10.700 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch. Động lực tăng trưởng đến từ khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt ở lĩnh vực thương mại và chế biến - chế tạo, trong khi dư nợ bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi tích cực.

Đáng chú ý, cho vay bán lẻ và SME phục hồi rõ nét trong quý 2, lần lượt tăng 3,8% và 5% so với cuối quý 1, mức cao nhất trong 4 quý gần đây.

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực như: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (HoSE: TPB) đạt lợi nhuận trước thuế hơn 4.668 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ; Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - MSB (HoSE: MSB) đạt hơn 3.400 tỷ đồng, tăng gần 8%; Ngân hàng TMCP An Bình - ABBank (UPCoM: ABB) lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025 và đạt 67% kế hoạch cả năm 2026 là 4.500 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.973 tỷ đồng trong nửa đầu năm, với tổng tài sản đạt 615.502 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 10% và huy động vốn tăng 8%.

Hiện, có thể thấy, trong cơ cấu quy mô tổng tài sản của các ngân hàng, dư nợ tín dụng vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất, cho thấy hoạt động cấp tín dụng vẫn là “xương sống” trong mô hình kinh doanh của hầu hết ngân hàng.

THANH KHOẢN CẢI THIỆN, CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐỒNG LOẠT BÁO LÃI

Cùng với đà tăng trưởng của nhóm ngân hàng, các công ty chứng khoán cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026, khi thanh khoản thị trường cải thiện và nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính của nhà đầu tư gia tăng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 1.172 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 2.452 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 704 tỷ đồng, tăng lần lượt 44% và 35%.

Theo HSC, kết quả này đến từ sự tăng trưởng đồng đều của ba mảng kinh doanh cốt lõi gồm cho vay ký quỹ, môi giới và tự doanh trong bối cảnh giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường đạt gần 29.200 tỷ đồng/ngày, tăng 38% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ cho vay ký quỹ đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 50% và tiếp tục là động lực tăng trưởng chính; doanh thu môi giới đạt 521 tỷ đồng, tăng 31%, còn hoạt động tự doanh đạt 361 tỷ đồng, tăng 66%. Đến cuối tháng 6, dư nợ cho vay ký quỹ của HSC đạt 29.024 tỷ đồng.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán SSI, doanh thu riêng lẻ đạt 3.312 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 32%. Doanh nghiệp cho biết tiếp tục đầu tư vào năng lực vốn, quản trị rủi ro và các giải pháp phục vụ thị trường trong bối cảnh thị trường vốn bước vào giai đoạn phát triển mới gắn với lộ trình nâng hạng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán Rồng Việt (VDS) ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét trong quý 2. Doanh thu đạt hơn 266 tỷ đồng, tăng 45,6% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt gần 55 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 45 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt hơn 468 tỷ đồng, tăng 33%, lợi nhuận sau thuế đạt gần 21 tỷ đồng.

Kết quả này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của hai mảng kinh doanh trọng điểm. Doanh thu từ cho vay đạt gần 124 tỷ đồng, tăng 32%, còn doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 90 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu từ cho vay và đầu tư lần lượt tăng 30% và 86%, góp phần giúp Rồng Việt cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh sau giai đoạn đầu năm nhiều biến động. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo định hướng “Nâng tầm nội lực - Khẳng định vị thế”.