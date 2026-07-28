Máy tính, đồ điện tử của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ đạt 28 tỷ USD trong nửa đầu năm

Theo Cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 23,44 tỷ USD, trong khi điện thoại và linh kiện tăng 4,8 tỷ USD. Chỉ riêng hai nhóm hàng này đã đóng góp hơn 60% vào mức tăng 46,33 tỷ USD của tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 14,94 tỷ USD trong tháng 6, đưa kim ngạch lũy kế 6 tháng lên 71,16 tỷ USD, chiếm 26,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. So với cùng kỳ năm 2025, nhóm hàng này tăng 49,1%, tương ứng tăng 23,44 tỷ USD.
Tính trong 6 tháng, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng này với kim ngạch 28 tỷ USD, tăng 51,4%, tương ứng tăng 9,5 tỷ USD. Tiếp theo là Trung Quốc đạt 11,8 tỷ USD, tăng 43,9%; Hồng Kông đạt 6,77 tỷ USD, tăng 44,1%; Hàn Quốc đạt 4,56 tỷ USD, tăng 10,6%; và Mexico đạt 1,41 tỷ USD, tăng tới 170% so với cùng kỳ năm trước.
Đối với nhóm hàng điện thoại và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 6 đạt 5,32 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng đạt 31,69 tỷ USD, chiếm 11,9% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 4,8 tỷ USD.
Các thị trường xuất khẩu điện thoại lớn nhất gồm Trung Quốc với 6,94 tỷ USD, tăng 27,7%; Hoa Kỳ đạt 5,61 tỷ USD, tăng 4,8%; Liên minh châu Âu (EU-27) đạt 3,93 tỷ USD, tăng 10%; và Hàn Quốc đạt 3,18 tỷ USD, tăng 77,4% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, Cục Hải quan cho biết nhập khẩu hàng hóa trong tháng 6/2026 tiếp tục lập kỷ lục mới với 53,43 tỷ USD, tăng 2,5% so với tháng trước, tương ứng tăng 1,29 tỷ USD. Trong mức tăng này, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đóng góp thêm 248 triệu USD, tương đương khoảng 19% mức tăng của tổng kim ngạch nhập khẩu trong tháng.
Theo số liệu cụ thể, trong tháng 6/2026, cả nước đã nhập khẩu 21,62 tỷ USD máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Tính chung 6 tháng đầu năm, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 110,07 tỷ USD, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 42,11 tỷ USD.
Trong đó, khối doanh nghiệp FDI nhập khẩu 107,22 tỷ USD, tăng 62,7%, tương ứng tăng 41,23 tỷ USD; còn khối doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 2,85 tỷ USD, tăng 38%, tương ứng tăng 785 triệu USD so với cùng kỳ năm 2025.
Bốn thị trường cung cấp nhiều nhất máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cho Việt Nam trong nửa đầu năm gồm Trung Quốc với 39,77 tỷ USD, tăng 68,8%; Hàn Quốc đạt 29,87 tỷ USD, tăng 71,1%; Đài Loan đạt 17,71 tỷ USD, tăng 73,2%; và Nhật Bản đạt 5,06 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.
Về điện thoại và linh kiện, kim ngạch nhập khẩu ghi nhận trong 6 tháng đầu năm giảm khoảng 100 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái, từ 4,96 tỷ USD xuống còn 4,86 tỷ USD.
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