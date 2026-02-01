Công nhân Thủ đô được mua hàng giá ưu đãi tại "Chợ Tết Công đoàn" 2026

“Chợ Tết Công đoàn năm 2026” của Liên đoàn Lao động Hà Nội với 50 gian hàng, hàng trăm mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống công nhân như lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng, quần áo, nhu yếu phẩm ngày Tết được các doanh nghiệp cung cấp với mức giá ưu đãi, giảm sâu so với thị trường...

Trong 2 ngày 31/1 - 1/2/2026, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn” dành cho công nhân lao động Thủ đô, nhằm mang đến không gian mua sắm, sinh hoạt văn hóa và sẻ chia nghĩa tình cho hàng nghìn đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn.

Thông tin tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược gay gắt, đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh ở một số lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn; đời sống, việc làm của một bộ phận người lao động chịu không ít tác động.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần nỗ lực, bền bỉ của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, các doanh nghiệp cơ bản vẫn giữ vững ổn định, từng bước phục hồi và phát triển.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; chăm lo ngày càng thiết thực hơn, bảo vệ ngày càng hiệu quả hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Những chương trình chăm lo Tết, trong đó có “Chợ Tết Công đoàn”, đã trở thành điểm tựa tinh thần, là sự sẻ chia kịp thời đối với công nhân lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Chợ Tết Công đoàn năm 2026” là hoạt động mở đầu cho chuỗi chăm lo Tết Bính Ngọ của Công đoàn Thủ đô. Không gian chợ Tết với 50 gian hàng, hàng trăm mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống công nhân như lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng, quần áo, nhu yếu phẩm ngày Tết… được các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành cung cấp với mức giá ưu đãi, giảm sâu so với thị trường. Đặc biệt, chương trình dành tặng 2.400 phiếu mua hàng, những suất quà “0 đồng” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, dịp Tết Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như: “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng”, thăm hỏi, tặng 83.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội cũng hỗ trợ 5.500 vé xe cho đoàn viên, người lao động, đồng thời tổ chức phương tiện đưa 1.200 công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội về quê đón Tết an toàn, thuận lợi.

Các mặt hàng thiết yếu được bày bán tại chợ. Ảnh: N.A.

Dự kiến vào ngày 7 – 8/2/2026, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn” tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô cho 3.600 đoàn viên, công nhân lao động, qua đó mở rộng diện chăm lo, lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần tương thân, tương ái trong đội ngũ công nhân Thủ đô.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội cũng nhấn mạnh, tổ chức Công đoàn Thủ đô cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng người lao động trên mỗi công trường, phân xưởng, văn phòng; chăm lo không chỉ cái Tết hôm nay, mà cả việc làm, thu nhập, đời sống và tương lai lâu dài của người lao động.

Tại chương trình, bên cạnh hoạt động mua sắm hàng hóa ưu đãi, hàng trăm đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội trao tặng những phần quà ý nghĩa.

Trước đó, đông đảo công nhân lao động còn được tham gia chương trình bốc thăm may mắn do Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội tổ chức.