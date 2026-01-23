TP. Hồ Chí Minh: Huy động 3.400 tỷ đồng lo Tết cho công nhân và đoàn viên Công đoàn

Tổng nguồn lực chăm lo Tết năm nay cho đoàn viên, người lao động dự kiến khoảng hơn 3.400 tỷ đồng; trong đó, kinh phí của thành phố là hơn 400 tỷ đồng, còn lại là của doanh nghiệp và công đoàn cơ sở...

Các cấp chính quyền và đoàn thể tại TPHCM đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống thiết thực cho công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công đoàn TPHCM sẽ triển khai chương trình "Tết sum vầy - Chợ Tết Công đoàn 2026" cấp Tổng Liên đoàn, chương trình Tết sum vầy - Xuân 2026 cấp thành phố; trao tặng 820 vé máy bay, 2.293 vé tàu, 6.300 vé xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết; trao quà cho hơn 350.000 đoàn viên, người lao động khó khăn; hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trực tiếp hoặc có thân nhân bị thiệt hại do bão, lũ tại các tỉnh miền Trung…

Theo đại diện Liên đoàn Lao động TPHCM, Công đoàn TPHCM đã chỉ đạo công đoàn các cấp tham mưu với cấp ủy đồng cấp vận động doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ tiền lương, thưởng, chăm lo Tết tại chỗ, tặng vé tàu, vé xe cho công nhân về quê đón Tết và xe đón công nhân quay trở lại; tổ chức vui xuân, đón Tết cho người lao động không có điều kiện về quê.

Tổng nguồn lực chăm lo Tết năm nay cho đoàn viên, người lao động dự kiến khoảng hơn 3.400 tỷ đồng; trong đó, kinh phí của thành phố là hơn 400 tỷ đồng, còn lại là của doanh nghiệp và công đoàn cơ sở.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết với chủ đề "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình" với phương châm "Không để phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nào bị bỏ lại phía sau".

Ngoài kinh phí từ nguồn hội phí, các cấp hội còn kêu gọi các nguồn xã hội hóa để tổ chức ngày hội, tặng quà Tết, hoạt động văn hóa văn nghệ vui xuân, thăm hỏi chúc Tết, trao học bổng...

Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM dự kiến phối hợp Bộ đội Biên phòng TPHCM chăm lo cho người dân, gia đình chính sách khó khăn tại xã An Thới Đông, xã Phước Hải; tổ chức Bữa cơm xuân nghĩa tình cho 250 người dân xã đảo Thạnh An.

Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM dự kiến sẽ đồng hành với nữ công nhân xa quê thông qua chương trình tặng vé, thăm hỏi, tặng quà và thực hiện "Bữa cơm ấm áp ngày xuân" cho các nữ công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

Về phía Đoàn Thanh niên, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh chia sẻ, Thành đoàn dự kiến hỗ trợ 8.000 việc làm cho thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân trong dịp Tết và triển khai tiếp sức người lao động trở lại thành phố làm việc sau Tết.