Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ then chốt, bảo đảm thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI
Như Nguyệt
26/02/2026, 14:11
Tập trung rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn quyết định, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.
Sáng 26/2/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội
đồng bầu cử Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2026 - 2031 tại điểm cầu Nhà Quốc hội và 34 điểm cầu cấp tỉnh, 3.321 điểm cầu cấp
xã.
Đồng chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh
Hoài, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch
nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Thủ tướng Thường
trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy viên
Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng bầu cử
quốc gia.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh
cho biết Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá toàn diện những kết
quả đã đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử, thẳng thắn nhìn nhận những tồn
tại, khó khăn, vướng mắc; từ đó đề ra các giải pháp để tiếp tục lãnh đạo và tổ
chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Đặc
biệt, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới, lần đầu tiên được triển khai; đó
là tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, rút ngắn thời gian thực
hiện các bước trong quy trình bầu cử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,
chuyển đổi số trong công tác bầu cử.
Tính từ ngày 25/6/2025, khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số
211/2025/QH15 về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, đến nay là 246 ngày.
Trong thời gian đó, chúng ta đã triển khai khối lượng công việc rất lớn.
Hội đồng
bầu cử quốc gia ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động của
các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức phụ trách bầu
cử từ Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban Bầu cử đến Tổ bầu cử ở các địa
phương.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ từ nay đến
ngày bầu cử chỉ còn 17 ngày, thời gian không còn nhiều nhưng là giai đoạn quyết
định, khối lượng công việc còn lại rất quan trọng; đòi hỏi sự tập trung cao độ,
thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng, đồng bộ để bảo đảm kết quả chung và thành công của
cuộc bầu cử, sự kiện mà hơn một triệu cán bộ từ Trung ương đến cơ sở đang nỗ lực
chung tay góp sức thực hiện.
"Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử
lần này và đã có Kết luận quan trọng với 4 nội dung về: công tác nhân sự; bầu đủ
số lượng đại biểu Quốc hội, trong đó có đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên
trách ở trung ương, bầu đủ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân; công tác thông
tin, tuyên truyền và chế độ thông tin, báo cáo", Phó Chủ tịch Quốc hội
chỉ rõ.
Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày
15/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Đây là dịp để chúng ta khẳng
định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và
hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vừa hoàn thành sắp
xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.
Vì vậy, cuộc bầu cử lần này được xác định là nhiệm
vụ chính trị trọng tâm của năm 2026. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân lúc này là phải tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc
bầu cử thành công tốt đẹp, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm
và thực sự là ngày hội lớn của nhân dân cả nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu tài liệu,
sôi nổi thảo luận, tích cực đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của
Hội nghị.
Hội nghị nghe Báo cáo của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Báo cáo của một số cơ quan là thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia (Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Báo cáo của Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
16:05, 24/02/2026
Kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
08:16, 16/12/2025
Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thí điểm cơ chế đặc thù tuyển dụng, bổ nhiệm Tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo hướng mở, linh hoạt, chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, trong đó thí điểm cơ chế đặc thù tuyển dụng, bổ nhiệm Tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước.
Thúc đẩy Internet vệ tinh quỹ đạo thấp, hướng tới thương mại từ năm 2026
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy dịch vụ internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp sớm đi vào hoạt động và vận hành thương mại trong năm 2026...
Tại Điện Kremlin, Nga tái khẳng định ưu tiên quan hệ với Việt Nam
Tổng thống Putin khẳng định Nga luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và sẵn sàng duy trì trao đổi thường xuyên về các vấn đề chiến lược, quan hệ song phương...
Bí thư Thành ủy Hà Nội: “Hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng” các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị
Yêu cầu người đứng đầu các cấp khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành kế hoạch, đề án khả thi, phù hợp thực tiễn, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tinh thần hành động xuyên suốt là “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng”, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết 79 và 80
Trình bày Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và 80-NQ/TW, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế tổ chức thực hiện nhằm phát huy nguồn lực nhà nước và sức mạnh văn hóa.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: