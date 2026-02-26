Thứ Năm, 26/02/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ then chốt, bảo đảm thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI

Như Nguyệt

26/02/2026, 14:11

Tập trung rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn quyết định, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Quốc hội.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Quốc hội.

Sáng 26/2/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại điểm cầu Nhà Quốc hội và 34 điểm cầu cấp tỉnh, 3.321 điểm cầu cấp xã.

Đồng chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; từ đó đề ra các giải pháp để tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới, lần đầu tiên được triển khai; đó là tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử.

Tính từ ngày 25/6/2025, khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 211/2025/QH15 về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, đến nay là 246 ngày. Trong thời gian đó, chúng ta đã triển khai khối lượng công việc rất lớn.

Hội đồng bầu cử quốc gia ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử từ Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban Bầu cử đến Tổ bầu cử ở các địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu khai mạc. Ảnh: Quốc hội.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu khai mạc. Ảnh: Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 17 ngày, thời gian không còn nhiều nhưng là giai đoạn quyết định, khối lượng công việc còn lại rất quan trọng; đòi hỏi sự tập trung cao độ, thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng, đồng bộ để bảo đảm kết quả chung và thành công của cuộc bầu cử, sự kiện mà hơn một triệu cán bộ từ Trung ương đến cơ sở đang nỗ lực chung tay góp sức thực hiện.

"Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử lần này và đã có Kết luận quan trọng với 4 nội dung về: công tác nhân sự; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, trong đó có đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, bầu đủ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân; công tác thông tin, tuyên truyền và chế độ thông tin, báo cáo", Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 15/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Đây là dịp để chúng ta khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vừa hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Vì vậy, cuộc bầu cử lần này được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lúc này là phải tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của nhân dân cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu tài liệu, sôi nổi thảo luận, tích cực đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của Hội nghị.

Hội nghị nghe Báo cáo của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Báo cáo của một số cơ quan là thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia (Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Báo cáo của Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Từ khóa:

bầu cử Quốc hội khóa XVI Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cuộc bầu cử 2026 Hội đồng bầu cử quốc gia

Chủ đề:

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

