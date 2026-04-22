Công Thương phải tiên phong gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tăng trưởng hai con số

Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương sáng 22/4, Thủ tướng yêu cầu ngành tiên phong xử lý tồn tại, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy sản xuất – thương mại, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số...

Sáng ngày 22/4/2026, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương về tình hình triển khai các nhiệm vụ năm 2026, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tham dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan và các tập đoàn kinh tế nhà nước.

GÁNH TRỌNG TRÁCH THEN CHỐT TRONG MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh ngành Công Thương bước vào năm đầu giai đoạn 2026–2030, tiếp nối kết quả nhiệm kỳ 2021–2025 và triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ngay từ đầu năm 2026, Bộ và ngành Công Thương xác định quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Theo báo cáo và thảo luận tại hội nghị, thời gian qua, Bộ Công Thương đã quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào hoàn thiện thể chế, phát triển sản xuất công nghiệp, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển thương mại trong nước và quốc tế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của ngành.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Bộ, ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra - Ảnh: VGP

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Bộ và ngành Công Thương trong triển khai nhiệm vụ, vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là việc trình cấp có thẩm quyền các quyết sách liên quan đến xăng dầu trong bối cảnh nhiều biến động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm nguồn cung thiết yếu.

Chia sẻ với những áp lực của ngành, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã và đang chỉ đạo quyết liệt, kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công thương.

Nhấn mạnh mục tiêu của cuộc làm việc, Thủ tướng cho biết hội nghị nhằm thống nhất phương thức, cách làm để giải quyết các vấn đề đặt ra, tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận số 18-KL/TW, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới rất rõ, nhưng trách nhiệm thực hiện lớn và nặng nề, nhất là yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững. Trong bối cảnh đó, chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành Công Thương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thủ tướng chỉ rõ việc hoàn thành các mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số, phụ thuộc lớn vào khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất – kinh doanh và giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế. Vì vậy, Bộ và ngành Công Thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý tồn tại, tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động sản xuất và thương mại.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, GIỮ VỮNG AN NINH NĂNG LƯỢNG, TÁI CƠ CẤU CHUỖI CÔNG NGHIỆP

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ; giao rõ chỉ tiêu, đầu việc, thời hạn hoàn thành cho từng lãnh đạo bộ, đơn vị trực thuộc, các tập đoàn kinh tế nhà nước và địa phương, bảo đảm tiến độ và trách nhiệm rõ ràng.

Cùng với đó, Bộ cần chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời xem xét, thay thế những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Bộ Công Thương cần khẩn trương hoàn thành việc trình ban hành các văn bản hướng dẫn, không để chậm trễ, nợ đọng; đẩy nhanh hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, trong đó có Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật Điện lực (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và các luật liên quan đến lĩnh vực thương mại.

Thủ tướng yêu cầu Bộ sớm hoàn thành dự thảo Luật Công nghiệp trọng điểm theo Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ theo hướng phân định rõ thẩm quyền, tránh chồng chéo, bảo đảm nguyên tắc “một việc – một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm”.

Trong cải cách hành chính, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai quyết liệt việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất cho địa phương; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng báo cáo - Ảnh: VGP

Đối với an ninh năng lượng, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Bộ Công Thương được giao phối hợp rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII; bổ sung các dự án điện nền theo công nghệ mới; đẩy nhanh tiến độ các dự án điện trọng điểm; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong vận hành hiệu quả các hồ thủy điện.

Trong lĩnh vực xăng dầu, cần sớm tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, phân phối theo hướng giảm khâu trung gian, giảm chi phí; đẩy nhanh xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia và thúc đẩy sử dụng xăng E10.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ và ngành Công Thương đẩy mạnh tái cơ cấu chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, thúc đẩy sản xuất công nghiệp theo chiều sâu; triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, qua đó nâng cao năng lực tự chủ và khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong thương mại và xuất nhập khẩu, Bộ cần nâng cao hiệu quả khai thác các FTA đã ký kết, chuẩn bị kỹ phương án đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; đồng thời đổi mới hoạt động của hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài theo hướng hiệu quả, có đóng góp cụ thể.

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy số hóa, hiện đại hóa hệ thống phân phối trong nước; hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần phát triển thị trường trong nước lành mạnh, bền vững.