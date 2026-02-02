Công ty chứng khoán nhận định gì khi lực cầu bắt đáy hỗ trợ VN-Index trên 1.800 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/2/2026

Kết phiên 2/2 VN-Index giảm 22,54 điểm, tương đương 1,23% xuống mốc 1.806,5 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 4,26 điểm, tương đương 1,66% lên 260,39 điểm.

Chỉ số có thể sẽ còn tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.780-1.800 điểm trong phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh khiến VN-Index giảm điểm ngay từ đầu phiên và có lúc giảm tới hơn 50 điểm vào giữa phiên. Sự hỗ trợ của các nhóm ngành dầu khí, xuất khẩu… giúp chỉ số thu hẹp đà giảm vào cuối phiên. Vùng hỗ trợ 1.780-1.800 điểm vẫn là đang nâng đỡ cho thị trường ở thời điểm hiện tại. Chỉ số có thể sẽ còn tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ này trong phiên tới khi áp lực giảm điểm của một số nhóm cổ phiếu vẫn còn hiện hữu. Trong kịch bản kém tích cực, chỉ số có thể sẽ lui về kiểm định vùng hỗ trợ 1.750-1.760 điểm khi các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng nóng trước đó gặp áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc sử dụng margin có thể tận dụng các phiên hồi phục tăng điểm của thị trường để gia tăng tỷ trọng tiền mặt và cân đối lại tỷ trọng danh mục tổng về mức an toàn”.

Thị trường vẫn đang trong quá trình tạo nền bên trên ngưỡng 1.800

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm điểm ngay từ lúc mở cửa phiên sáng xuống ngưỡng 1.775. Sau đó, VN-Index hồi phục từ ngưỡng này, thu hẹp đà giảm và đóng cửa tại mốc 1,806.50 điểm, giảm hơn 22 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bất động sản giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Hàng cá nhân & gia dụng. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí, Bảo hiểm có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng gần 2.5 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. SMA50 đóng vai trò hỗ trợ cho thị trường hôm nay. Thị trường vẫn đang trong quá trình tạo nền bên trên ngưỡng 1.800, tuy nhiên diễn biến giá cần chặt chẽ hơn”.

Dòng tiền kỳ vọng có thể tiếp tục tìm kiếm các cơ hội tăng giá ở các mã đầu ngành

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau khi tạo đỉnh, tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ 1.770 điểm - 1.800 điểm tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025. Vùng kháng cự quanh 1.860 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay. VN30 tích lũy dưới kháng cự quanh 2.055 điểm. Ảnh hưởng tiêu cực chính đến VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vin Group sau năm 2025 tăng giá đột biến.

Thị trường bắt đầu tháng 2/2026. Kết thúc tháng 01, tổng vốn hóa thị trường khoảng 420+-tỉ USD_82%+-/GDP 2025. Các thông số định giá cơ bản khác P/E: 15,97, P/B: 2,11, P/S: 1,76. Đây không phải vùng định giá hấp dẫn của thị trường chung. Trong tháng 2, các yếu tố bất định được đề cập đã gia tăng: Bất ổn địa chính trị, địa kinh tế. Rủi ro xuất hiện bong bóng trên các loại tài sản: Tiền mã hóa, Vàng-Bạc-Kim loại quí hiếm, bong bóng AI, Giá bất động sản giảm. Giảm tăng trưởng tín dụng, lãi suất huy động tăng. Điểm tích cực là các doanh nghiệp nhiều nhóm ngành tiếp tục có kết quả kinh doanh quý IV/2025 tăng trưởng tốt, năm 2025 tăng trưởng mạnh so với 2024. Dòng tiền kỳ vọng có thể tiếp tục tìm kiếm các cơ hội tăng giá ở các mã đầu ngành, có thanh khoản rất cao trong các nhóm ngành gắn với động lực tăng trưởng nội tại của nền kinh tế như chúng tôi đã nhận định.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường có sự hồi phục và đóng cửa trên mức 1.800, được hỗ trợ bởi nhờ lực cầu bắt đáy khá mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 22.5 điểm (-1.2%), đóng cửa ở mức 1,806.5 điểm. Áp lực bán tập trung tại các cổ phiếu nhóm Vingroup ngay từ đầu phiên giao dịch và sau đó lan sang một số ngành khác (Ngân hàng, Chứng khoán, ...) đã khiến chỉ số giảm điểm mạnh xuống gần MA50 ngày ở mức 1,773 vào cuối phiên chiều. Lực cầu bắt đáy và động lực từ một số nhóm như Bán lẻ, Dầu khí,... giúp cho VN-Index thu hẹp đà giảm và đóng cửa trên mức 1,800 điểm.

VN-Index giảm mạnh do áp lực bán chủ yếu ở cổ phiếu nhóm Vingroup. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng nguyên nhân giảm điểm của nhóm Vingroup trong phiên hôm nay chưa rõ ràng và cần được theo dõi thêm. Chúng tôi cũng nhận thấy thị trường có sự hồi phục và đóng cửa trên mức 1.800, được hỗ trợ bởi nhờ lực cầu bắt đáy khá mạnh trong phiên chiều cùng KQKD Q4 và cả năm 2025 đang tiếp tục được công bố. Do đó, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư vẫn có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu và cần theo dõi sát diễn biến thị trường tại vùng hỗ trợ 1.770 - 1.800 trong phiên tiếp theo. Trong trường hợp VN-Index tiếp tục giảm mạnh trong phiên tới, nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu để hạn chế rủi ro”.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ sớm quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chỉ số VN-Index vẫn giữ mức 1,800 điểm và vẫn giao dịch trên đường trung bình 50 phiên, đặc biệt nếu chỉ số VN-Index loại trừ 3 cổ phiếu (VIC, VHM, VRE) thì chỉ số VN-Index ex VIN vẫn đang giữ sắc xanh nhẹ trong phiên giao dịch 02/02/2026. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-40% danh mục và có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp, đặc biệt nhà đầu tư nên chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu hơn là chỉ số”.

Khả năng VN-Index sẽ vận động củng cố động lực ở khu vực 1.800-1.850 trong các phiên tới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tương tự Hammer cho thấy nỗ lực của lực cầu trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số kết phiên trên mốc 1800 (mốc 0.5 của thang đo Fibonacci thoái lui) và quay lại vào bên trong dải Bollinger cho thấy đây là mốc hỗ trợ quan trọng của thị trường. Chỉ báo CMF đi ngang thể hiện tín hiệu cân bằng của dòng tiền, theo đó cho thấy khả năng VN-Index sẽ vận động củng cố động lực ở khu vực 1.800-1.850 trong các phiên tới.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI tạo đáy hướng lên và chỉ báo CMF hình thành phân kỳ âm góp phần củng cố cho nhịp hồi phục của VN-Index và xác suất cao chỉ số sẽ hướng lên kiểm tra vùng kháng cự quanh mốc 1.850.

Thị trường ghi nhận phiên rung lắc mạnh do lực cung áp đảo, tuy nhiên đã hồi phục về mốc hỗ trợ 1800 ngay trong phiên. Dòng tiền vận động phân hóa với xu hướng tìm đến những nhóm ngành có câu chuyện tăng trưởng hoặc hưởng lợi với tính chất mùa vụ. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám theo sự dịch chuyển của dòng tiền và cân nhắc mở vị thế với mục tiêu lướt sóng T+ ở những cổ phiếu đang thu hút lực cầu mạnh mẽ và có vận động tích cực so với mặt bằng chung thị trường, đồng thời dư địa tăng còn đáng kể so với vùng kháng cự gần nhất. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm Bán lẻ, Xuất nhập khẩu, Ngân hàng”.

Khả năng 1.800 điểm là vùng đáy ngắn hạn của chỉ số, mục tiêu tiếp theo là vùng 1.860 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap)

“VN-Index thu hẹp một phần đà giảm tại khu vực 1.770 điểm (quanh đường MA50) và đóng cửa trên ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Do đó, chúng tôi duy trì khả năng đây là vùng đáy ngắn hạn của chỉ số, mục tiêu tiếp theo là vùng 1.860 điểm và sử dụng ngưỡng 1.770 điểm làm ngưỡng dừng lỗ/giảm tỷ trọng cho các vị thế ngắn hạn. Ở phiên 02/02, tại khu vực 1.770 điểm, không ghi nhận sự phân tán nổi bật của hoạt động mua vùng thấp, điều này sẽ khiến chỉ số dao động giằng co trong phiên 03/02 và đây là cơ hội mở mới các vị thế ngắn hạn với tỷ trọng thăm dò”.

Mặt bằng thanh khoản duy trì thấp hơn bình quân 20 phiên khi trạng thái chung chưa có sự thay đổi đáng kể

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đảo chiều giảm mạnh trước áp lực bán ở một số mã trụ cột, tuy nhiên vẫn bảo toàn điểm số trên vùng 1.780 – 1.800. Mặt bằng thanh khoản duy trì thấp hơn bình quân 20 phiên khi trạng thái chung chưa có sự thay đổi đáng kể.

Trong khi đó, diễn biến suy yếu của các chỉ báo động lượng vẫn tiềm ẩn áp lực rung lắc tiếp diễn nhằm kiểm định khả năng hấp thụ của lực cầu. Chiều ngược lại, khu vực cản gần của chỉ số duy trì quanh vùng 1.830 – 1.850”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.