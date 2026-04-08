Chứng khoán châu Á bùng nổ khi xung đột lắng xuống, VN-Index thuộc nhóm tăng mạnh nhất

Thông báo ngừng bắn trong 2 tuần được công bố trước khi thị trường chứng khoán châu Á mở cửa đã thổi bùng một đợt phản ứng lạc quan. Toàn bộ các thị trường đều tăng rất mạnh, VN-Index chốt phiên sáng nay tăng 3,52%, thuộc nhóm mạnh nhất thế giới. Thanh khoản cũng tăng gần 3 lần sáng hôm qua.

Đến thời điểm kết thúc phiên sáng của Việt Nam, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng mạnh nhất với 7,2%, Nikkei tăng 5,32%, Ấn Độ tăng 3,33%. Thị trường tương lai chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng trên 2%, trong đó Đức tăng 5,22%. Chứng khoán Mỹ cũng đang tăng hơn 2,5% cho các hợp đồng tương lai chỉ số chính. Hợp đồng tương lai giá dầu WTI ghi nhận giảm 15,2% xuống 95,7 USD/thùng. Dầu Brent giảm 13,7% còn 94,3 USD/thùng…

VN-Index ghi nhận một phiên tăng mạnh nhất kể từ đáy tháng 4/2025, tăng 58,66 điểm. Độ rộng cực tốt với 288 mã tăng/41 mã giảm, trong đó riêng nhóm tăng vượt 2% đã là 153 cổ phiếu, chiếm 84,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE và hơn 70 cổ phiếu khác tăng từ 1% tới 2%.

Điều bất ngờ là cổ phiếu không đến nỗi trần cả loạt, mới có 5 mã tăng hết biên độ là HHS, VPG, PET, TCH và NVL. Trong khi đó thanh khoản sàn HoSE cũng tăng đột biến 2,9 lần so với sáng hôm qua, đạt 16.827 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Điều này cho thấy vẫn có khối lượng cổ phiếu lớn bán ra ở vùng giá cao.

Ngay trong nhóm 153 cổ phiếu tăng mạnh nhất, cũng có khoảng 22% đã xuất hiện nhịp lùi giá từ 1% trở lên. Dĩ nhiên mức tăng còn rất mạnh phản ánh sức mua đủ khỏe để hấp thụ khối lượng này. Dù vậy điều đó không có nghĩa là bên bán hoàn toàn rút lui. Nếu thị trường thực sự lạc quan tột đỉnh thì đã “trắng bên bán” hoặc thanh khoản rất thấp.

Tâm lý cởi mở hôm nay là điều có thể đoán trước vì thông tin tích cực xuất hiện trước giờ giao dịch. Nội tại thị trường là khá tốt với thông báo chính thức nâng hạng của FTSE được phát đi sáng sớm cùng ngày. Kết quả kinh doanh quý 1/2026 cũng đang hé lộ. Điều này cộng hưởng với việc hạ nhiệt xung đột, gỡ bỏ nút thắt tâm lý cao trào. Ngay cả khi tiến trình đàm phán còn nhiều cam go, hai yếu tố có thể chắc chắn là: Dòng chảy dầu khí được khơi thông trở lại trong 2 tuần tới và cơ hội chấm dứt xung đột đang lớn hơn tất cả các giai đoạn trước đó.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tâm lý mạnh hơn nhìn từ điểm số. VIC tăng 6%, VHM tăng 6,35%, VCB tăng 2,41%, BID tăng 3,17%, CTG tăng 2,82%, VPB tăng 4,03% đem về khoảng 30 điểm trong tổng tăng 58,66 điểm của VN-Index. Duy nhất BID còn đang giữ được mức cao nhất, còn lại VIC tụt xuống 0,59%, VHM tụt 0,57%, VCB tụt 0,34%, CTG tụt 0,57%, VPB tụt 0,55%.

VN30-Index đang tăng 3,76% với toàn bộ 30 mã xanh, trong đó 5 mã tăng từ 1% tới 2% và 24 mã còn lại tăng vượt 2%. Thanh khoản rổ này tăng 3 lần sáng hôm qua, đạt 9.230 tỷ đồng và chiếm gần 55% tổng giá trị khớp lệnh cản sàn.

Thanh khoản cũng gia tăng khá tốt ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Cụ thể, tổng mức tăng tuyệt đối của HoSE là 10.951 tỷ đồng thì VN30 đóng góp 6.102 tỷ đồng. Chỉ số Midcap đang tăng 3,53%, Smallcap tăng 1,85%. Những mã tầm trung cực mạnh và hút dòng tiền lớn là VIX tăng 6,19%, NVL tăng 6,78%, VCI tăng 4,23%, GEX tăng 6,14%, CII tăng 4,19%, DXG tăng 5,76%, VND tăng 4,98%, TCH tăng 6,81%. Các cổ phiếu này đều giao dịch từ 200 tỷ tới gần 900 tỷ đồng.

Nhóm “lạc dòng” sáng nay không nhiều, trong 41 mã đỏ có 21 mã giảm quá 1% nhưng giao dịch chỉ đáng kể ở vài cổ phiếu: DCM giảm 1,02% với thanh khoản 126,9 tỷ; DCL giảm 4,58% với 85,4 tỷ; VVS giảm 6,53% với 31,9 tỷ; CTF giảm 1,07% với 3,2 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng gấp 3 lần quy mô giải ngân so với sáng hôm qua, đạt 1.568,3 tỷ đồng, mức ròng đạt +180,9 tỷ. Dẫn đầu là HPG +219,7 tỷ, FPT +84,3 tỷ, GMD +66,2 tỷ, TCB +60,3 tỷ. Phía bán ròng có MBB -174,2 tỷ, VCB -89,3 tỷ, MSN -59,6 tỷ, MWG -54,5 tỷ.