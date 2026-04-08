Chứng khoán châu Á bùng nổ khi xung đột lắng xuống, VN-Index thuộc nhóm tăng mạnh nhất
Kim Phong
08/04/2026, 12:01
Thông báo ngừng bắn trong 2 tuần được công bố trước khi thị trường chứng khoán châu Á mở cửa đã thổi bùng một đợt phản ứng lạc quan. Toàn bộ các thị trường đều tăng rất mạnh, VN-Index chốt phiên sáng nay tăng 3,52%, thuộc nhóm mạnh nhất thế giới. Thanh khoản cũng tăng gần 3 lần sáng hôm qua.
Đến thời điểm kết thúc phiên sáng của Việt Nam, chỉ số Kospi
của Hàn Quốc tăng mạnh nhất với 7,2%,
Nikkei tăng 5,32%, Ấn Độ tăng 3,33%. Thị trường tương lai chứng khoán châu Âu đồng
loạt tăng trên 2%, trong đó Đức tăng 5,22%. Chứng khoán Mỹ cũng đang tăng hơn
2,5% cho các hợp đồng tương lai chỉ số chính. Hợp đồng tương lai giá dầu WTI
ghi nhận giảm 15,2% xuống 95,7 USD/thùng. Dầu Brent giảm 13,7% còn 94,3 USD/thùng…
VN-Index ghi nhận một phiên tăng mạnh nhất kể từ đáy tháng
4/2025, tăng 58,66 điểm. Độ rộng cực tốt với 288 mã tăng/41 mã giảm, trong đó
riêng nhóm tăng vượt 2% đã là 153 cổ phiếu, chiếm 84,4% tổng giá trị khớp lệnh
sàn HoSE và hơn 70 cổ phiếu khác tăng từ 1% tới 2%.
Điều bất ngờ là cổ phiếu không đến nỗi trần cả loạt, mới có
5 mã tăng hết biên độ là HHS, VPG, PET, TCH và NVL. Trong khi đó thanh khoản sàn
HoSE cũng tăng đột biến 2,9 lần so với sáng hôm qua, đạt 16.827 tỷ đồng chưa tính
thỏa thuận. Điều này cho thấy vẫn có khối lượng cổ phiếu lớn bán ra ở vùng giá
cao.
Ngay trong nhóm 153 cổ phiếu tăng mạnh nhất, cũng có khoảng
22% đã xuất hiện nhịp lùi giá từ 1% trở lên. Dĩ nhiên mức tăng còn rất mạnh phản
ánh sức mua đủ khỏe để hấp thụ khối lượng này. Dù vậy điều đó không có nghĩa là
bên bán hoàn toàn rút lui. Nếu thị trường thực sự lạc quan tột đỉnh thì đã “trắng
bên bán” hoặc thanh khoản rất thấp.
Tâm lý cởi mở hôm nay là điều có thể đoán trước vì thông tin
tích cực xuất hiện trước giờ giao dịch. Nội tại thị trường là khá tốt với thông
báo chính thức nâng hạng của FTSE được phát đi sáng sớm cùng ngày. Kết quả kinh
doanh quý 1/2026 cũng đang hé lộ. Điều này cộng hưởng với việc hạ nhiệt xung đột,
gỡ bỏ nút thắt tâm lý cao trào. Ngay cả khi tiến trình đàm phán còn nhiều cam go,
hai yếu tố có thể chắc chắn là: Dòng chảy dầu khí được khơi thông trở lại trong
2 tuần tới và cơ hội chấm dứt xung đột đang lớn hơn tất cả các giai đoạn trước đó.
Nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn đang đóng vai trò quan trọng
trong việc thúc đẩy tâm lý mạnh hơn nhìn từ điểm số. VIC tăng 6%, VHM tăng
6,35%, VCB tăng 2,41%, BID tăng 3,17%, CTG tăng 2,82%, VPB tăng 4,03% đem về khoảng
30 điểm trong tổng tăng 58,66 điểm của VN-Index. Duy nhất BID còn đang giữ được
mức cao nhất, còn lại VIC tụt xuống 0,59%, VHM tụt 0,57%, VCB tụt 0,34%, CTG tụt
0,57%, VPB tụt 0,55%.
VN30-Index đang tăng 3,76% với toàn bộ 30 mã xanh, trong đó
5 mã tăng từ 1% tới 2% và 24 mã còn lại tăng vượt 2%. Thanh khoản rổ này tăng 3
lần sáng hôm qua, đạt 9.230 tỷ đồng và chiếm gần 55% tổng giá trị khớp lệnh cản
sàn.
Thanh khoản cũng gia tăng khá tốt ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Cụ thể, tổng mức tăng tuyệt đối của HoSE là 10.951 tỷ đồng thì VN30 đóng góp
6.102 tỷ đồng. Chỉ số Midcap đang tăng 3,53%, Smallcap tăng 1,85%. Những mã tầm
trung cực mạnh và hút dòng tiền lớn là VIX tăng 6,19%, NVL tăng 6,78%, VCI tăng
4,23%, GEX tăng 6,14%, CII tăng 4,19%, DXG tăng 5,76%, VND tăng 4,98%, TCH tăng
6,81%. Các cổ phiếu này đều giao dịch từ 200 tỷ tới gần 900 tỷ đồng.
Nhóm “lạc dòng” sáng nay không nhiều, trong 41 mã đỏ có 21 mã
giảm quá 1% nhưng giao dịch chỉ đáng kể ở vài cổ phiếu: DCM giảm 1,02% với
thanh khoản 126,9 tỷ; DCL giảm 4,58% với 85,4 tỷ; VVS giảm 6,53% với 31,9 tỷ;
CTF giảm 1,07% với 3,2 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng gấp 3 lần quy mô giải ngân
so với sáng hôm qua, đạt 1.568,3 tỷ đồng, mức ròng đạt +180,9 tỷ. Dẫn đầu là
HPG +219,7 tỷ, FPT +84,3 tỷ, GMD +66,2 tỷ, TCB +60,3 tỷ. Phía bán ròng có MBB
-174,2 tỷ, VCB -89,3 tỷ, MSN -59,6 tỷ, MWG -54,5 tỷ.
Danh mục 26 cổ phiếu hưởng lợi sau khi FTSE Russell nâng hạng chứng khoán Việt Nam
Sau FTSE Russell, Việt Nam đã bước gần hơn đến chuẩn nâng hạng MSCI
Việc chính thức gia nhập FTSE EM tạo tiền đề vững chắc cho việc gia nhập EM theo chuẩn MSCI trong tương lai gần.
Danh mục 26 cổ phiếu hưởng lợi sau khi FTSE Russell nâng hạng chứng khoán Việt Nam
VPBankS ước tính giá trị dòng vốn thụ động tối thiểu chảy vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 1,7 tỷ USD khi toàn bộ cổ phiếu thuộc FTSE Vietnam Index chính thức vào rổ FTSE Emerging Market. Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu kỳ vọng hưởng lợi từ Nâng hạng.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: