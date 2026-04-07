VN-Index hồi phục nhẹ, nhà đầu tư thận trọng trước thông tin FTSE Russell

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 8/4/2026

Kết phiên ngày 7/4, VN-Index tăng 2,55 điểm, tương đương 0,15% lên mốc 1.677,54 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 1,67 điểm, tương đương 0,68% lên 246,7 điểm.

Thanh khoản tiếp tục suy giảm cho thấy áp lực bán không quá lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index kiểm định thành công đường MA200 và hồi phục trở lại vào cuối phiên. Độ rộng thị trường khá cân bằng giữa số mã tăng và giảm điểm. Thanh khoản tiếp tục suy giảm cho thấy áp lực bán không quá lớn. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng việc duy trì dao động trên đường MA200 sẽ tạo cơ hội kéo dài đà hồi phục của thị trường với vùng giá mục tiêu quanh đường MA50 tương ứng với 1.770-1.785 điểm trong ngắn hạn. Các nhóm cổ phiếu sẽ phân hóa theo các thông tin dự báo về KQKD quý 1 và mùa ĐHCĐ.

Nhà đầu tư đang duy trì trạng thái tiền mặt cao có thể xem xét mở vị thế mua trading với tỷ trọng hợp lý khi thị trường chung rung lắc quanh đường MA200 hoặc các cổ phiếu giảm về quanh vùng đáy tháng 03”.

Xu hướng tiếp theo của VN-Index khó đoán định khi thanh khoản ngày càng thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Sau một ngày giằng co trong vùng 1,665 – 1,690, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.677,54 điểm, tăng nhẹ gần 3 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 8/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính dẫn đầu đà tăng. Ở chiều ngược lại, ngành Hàng cá nhân & gia dụng giảm mạnh nhất.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên sàn HNX, UPCOM. VN-Index đang kiểm tra cùng lúc SMA20 và SMA200. Xu hướng tiếp theo khó đoán định khi thanh khoản ngày càng thấp, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trước khi thị trường xác xu hướng mới”.

Thị trường chung tiếp tục giai đoạn tích lũy với biên độ hẹp dần và thanh khoản suy giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ rất hẹp trong vùng giá 1.650 điểm đến 1.700 điểm. VN-Index có vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.650 điểm -1.670 điểm, tương ứng các vùng giá thấp ngày 09/03/2026 và vùng giá trung bình 200 phiên. Trong khi chỉ số VN30 kém tích cực khi giao dịch dưới vùng giá trung bình 200 phiên sau giai đoạn tăng mạnh vượt trội từ tháng 4/2025. Về xu hướng giá, khó có thể kỳ vọng tích cực với VN30 trừ khi có thể vượt lên vùng giá quanh 1.860 điểm với thanh khoản tích cực.

Thị trường chung tiếp tục giai đoạn tích lũy với biên độ hẹp dần và thanh khoản suy giảm. Vẫn chưa có nhiều động lực tăng trưởng vượt trội trong bối cảnh hiện nay, mặc dù thị trường đang kỳ vọng vào thông tin đánh giá nâng hạng giữa kỳ của FTSE Russell dự kiến công bố ngày 08/04/2026. Rất khó để chọn lọc các cơ hội tăng trưởng tốt trong bối cảnh nhiều yếu tố rủi ro, bất định vẫn chi phối thị trường tài chính. Chúng tôi duy trì quan điểm trung lập, chờ các chỉ số chính của thị trường vượt lên xu hướng tích lũy với thanh khoản cải thiện tích cực trở lại. Thận trọng xem xét các cơ hội đầu tư giá trị với tỉ lệ cổ tức cao, ở các doanh nghiệp chất lượng nếu có.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong ngắn hạn sau khi chỉ số quay lại kiểm định thành công hỗ trợ tại MA200

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 2,6 điểm (+0,2%), đóng cửa tại mức 1.677,5 điểm. Chỉ số tăng điểm trở lại sau khi chạm MA200 trong phiên giao dịch hôm nay nhờ lực cầu tập trung tại một số cổ phiếu đơn lẻ như VIC, LPB hay VPB. Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp với giá trị giao dịch thấp hơn 15% so với phiên hôm qua.

Chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong ngắn hạn sau khi chỉ số quay lại kiểm định thành công hỗ trợ tại MA200 và tăng trở lại ngay trong phiên. Trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng VN-Index vẫn sẽ được hỗ trợ từ kết quả đánh giá tích cực của FTSE Russell trong kỳ đánh giá tháng 3, sẽ được thông báo vào ngày 08/04/2026. Mặc dù vậy, việc thanh khoản thị trường liên tục giảm trong các phiên gần đây sẽ là yếu tố chính hạn chế mức hồi phục của chỉ số. Chúng tôi duy trì mục tiêu 1.730 - 1.740, tương đương kháng cự MA100 ngày cho nhịp hồi này và tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư giảm tỷ trọng khi chỉ số đến vùng mục tiêu nói trên”.

Kỳ vọng vùng 1.710-1.740 điểm sẽ được kiểm định lại

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index biến động hẹp với thanh khoản thấp phản ánh tâm lý thị trường thận trọng, chờ đợi thông tin quan trọng – rà soát nâng hạng FTSE vào ngày mai (8/4). Lực bán không lớn và thị trường phản ứng tích cực về cuối phiên cho thấy lực cầu giá thấp chủ động trở lại. Nhóm vốn hóa lớn đang có diễn biến tích cực trở lại trong khi áp lực bán ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ đã giảm đáng kể trong phiên.

Theo đó, ở kịch bản tích cực chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ sớm quay trở lại đà tăng trong các phiên tới với vùng 1.710-1.740 điểm sẽ được kiểm định lại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể canh mua trong phiên tới nhưng đồng thời chốt lời khi giá tiếp cận vùng kháng cự từ 1.710-1.740 điểm”.

Lực cầu mua chủ động vẫn đang hiện diện và sẵn sàng nâng đỡ thị trường

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index đóng phiên với sự phân hoá rõ rệt về dòng tiền

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục kiểm định thành công vùng hỗ trợ quanh mốc 1675 điểm, tương đương với khu vực của đường trung bình động MA20. Bên cạnh đó, chỉ báo CMF tiếp tục hướng lên củng cố cho xu hướng tăng, cho thấy lực cầu mua chủ động vẫn đang hiện diện và sẵn sàng nâng đỡ thị trường.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD vẫn duy trì khoảng cách giữa hai đường tín hiệu, cho thấy áp lực cung trong ngắn hạn vẫn còn chiếm ưu thế nhất định. Đồng thời, đường RSI dao động lình xình quanh mốc 50 điểm cũng báo hiệu những nhịp điều chỉnh nhẹ vẫn có thể xảy ra trong các phiên tiếp theo.

Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro và duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp rung lắc của thị trường để cân nhắc giải ngân từng phần, tập trung chủ yếu vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thuộc các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền như Ngân hàng, Bán lẻ và Chứng khoán”.

Diễn biến cung cầu cho thấy VN-Index có điều kiện tăng điểm vào đầu phiên 08/04

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Diễn biến cung cầu cho thấy VN-Index có điều kiện tăng điểm vào đầu phiên 08/04. Tuy nhiên, nhóm Ngân hàng vẫn đối mặt với khả năng bị bán trở lại tại vùng giá cao đầu phiên. Điều này sẽ khiến chỉ số biến động mạnh với biên độ dự báo trong vùng 1.660–1.700 (+/-10) điểm”

Sự xác nhận của xu hướng kế tiếp sẽ phụ thuộc vào mức độ cải thiện và lan tỏa của dòng tiền ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index chững lại nhịp giảm khi vẫn ghi nhận lực đỡ từ quanh vùng MA200. Trạng thái tích lũy trong biên độ hẹp kỳ vọng tiếp diễn, trước khi chỉ số bước vào pha biến động mới. Sự xác nhận của xu hướng kế tiếp sẽ phụ thuộc vào mức độ cải thiện và lan tỏa của dòng tiền ngắn hạn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.