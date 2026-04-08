“Xuống tiền” quyết liệt, cổ phiếu kịch trần hàng loạt, VN-Index tăng kỷ lục
Kim Phong
08/04/2026, 15:38
Sự hưng phấn tiếp tục dâng lên mạnh mẽ trong phiên chiều nay và bên bán tiếp tục “thoái lui” dẫn đến kết cục tất yếu là cổ phiếu kịch trần cả loạt. VN-Index đóng cửa tăng 4,71%, đã vượt qua phiên kỷ lục thời điểm phục hồi từ đáy thuế quan hồi tháng 4/2025.
Tới 45 cổ phiếu tăng hết biên độ trên cả 3 sàn, trong đó HoSE
ghi nhận 25 mã kịch trần (phiên sáng có 5 mã). Độ rộng cực tốt với 322 mã tăng/27
mã giảm, riêng số tăng vượt 2% đã tới 208 mã, chiếm 56% tổng số cổ phiếu có
giao dịch trong VN-Index.
Thanh khoản sàn HoSE chiều nay khá kém, chỉ đạt hơn 13.578 tỷ
đồng, giảm 19,3% so với buổi sáng. Tuy vậy thanh khoản giảm không có nghĩa là dòng
tiền yếu. Cụ thể, 20 cổ phiếu đã tham gia vào nhóm kịch trần và mất thanh khoản,
nghĩa là bên bán “hết hàng”. Ngoài ra mặt bằng giá cổ phiếu được nâng lên rất
cao. Phiên sáng mới có 90 cổ phiếu tăng vượt 3%, đóng cửa là 155 mã. Khi giá được
đẩy cao hơn mà thanh khoản lại thấp đi nghĩa là cạn cung.
Hoạt động mua đuổi giá được kích hoạt một phần vì sự tự tin đã
quay lại, một phần vì các thị trường quốc tế, nhất là châu Âu cũng mở cửa và tăng
bùng nổ. Giá dầu tiếp tục lao dốc sâu thêm. Cổ phiếu sau nhịp giảm kéo dài đa
phần ở mức thấp, nên việc đua giá cao, thậm chí đẩy lên kịch trần cũng không có
nhiều rủi ro khi nhìn vào triển vọng phục hồi kế tiếp.
Nhóm blue-chips VN30 hôm nay có STB, TCB, VHM, VIC, VRE,
FPT, SSI tăng hết biên độ. Nhóm tăng trên 5% có VPB tăng 5,95%, GVR tăng 5,4%,
CTG tăng 5,34%, BID tăng 5,2%. Cổ phiếu duy nhất đỏ trong rổ này là LPB giảm
1,04% nhưng toàn rổ có 26 mã tăng từ 3% trở lên. VN30-Index chốt phiên tăng
4,89%.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng rất mạnh, chỉ số Midcap tăng
5,68%, Smallcap tăng 2,64%. Thực tế 18 cổ phiếu kịch trần là thuộc nhóm vừa và
nhỏ. Không ít mã được dòng tiền cực mạnh vào “quét sạch” lượng bán như VIX, GEX,
VCI, NVL, VND, DXG, TCH với thanh khoản đều từ 200 tỷ đồng trở lên.
Một điều đặc biệt tích cực hơn phiên sáng là sức ép từ bên bán
không còn tạo hiệu ứng trượt giá rõ rệt nữa. Thống kê trong 208 cổ phiếu tăng mạnh
nhất thị trường, từ 2% trở lên, thì tới trên 65% là đóng cửa ở giá cao nhất hoặc
chỉ có dư bán giá cao nhất. Nếu dòng tiền không đủ sức bền để nâng đỡ thì bên bán
sẽ ép dần giá xuống.
Mặc dù chiều nay thanh khoản có giảm đi vì khối lượng bán hạn
chế nhưng giao dịch nhìn chung vẫn rất sôi động. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và
HNX cả ngày đạt 32.355 tỷ đồng, so với mức bình quân 20 phiên liền trước đã tăng
tới 44%. Sự đột biến này xác nhận dòng tiền lớn đã quay lại.
Nhóm kịch trần phiên này bao gồm khá nhiều cổ phiếu thuộc nhóm
chứng khoán và bất động sản. SSI, VIX, TCX, VND, HHS, DXS, DXG, TCH, NVL… đều nằm
trong số này. Đây là các nhóm cổ phiếu đã có tín hiệu mạnh từ trước và thị trường
chung bùng nổ càng giúp đà tăng giá được thuận lợi hơn. Mặt khác, khi cơ hội xuất
hiện, dù là ngắn hạn, dòng tiền hành động một cách quyết liệt ở những cổ phiếu
có triển vọng mở biên độ rộng nhất, nhanh nhất, thường là các mã có tính thị
trường cao.
Nhà đầu tư nước ngoài là “điểm đỏ” duy nhất trong bức tranh
xanh mát hôm nay. Khối ngoại đã quay xe bán ròng khoảng 833,4 tỷ đồng trên sàn
HoSE trong phiên chiều, sau khi mua ròng 180,9 tỷ đồng buổi sáng. VIC là nguyên
nhân khi bị bán ròng 1.231,3 tỷ đồng. Ngoài ra có MBB -301,4 tỷ, VCB -211,1 tỷ,
HDB -107,1 tỷ. Phía mua ròng có HPG +331,5 tỷ, FPT +118,2 tỷ, ACB +84,6 tỷ, TCB
+73,3 tỷ, GMD +71,2 tỷ, SSI +63 tỷ…
Việc đưa các cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số FTSE GEIS và các chỉ số liên quan sẽ được thực hiện thông qua lộ trình 4 đợt (tranches) kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027.
Thông báo ngừng bắn trong 2 tuần được công bố trước khi thị trường chứng khoán châu Á mở cửa đã thổi bùng một đợt phản ứng lạc quan. Toàn bộ các thị trường đều tăng rất mạnh, VN-Index chốt phiên sáng nay tăng 3,52%, thuộc nhóm mạnh nhất thế giới. Thanh khoản cũng tăng gần 3 lần sáng hôm qua.
Việc chính thức gia nhập FTSE EM tạo tiền đề vững chắc cho việc gia nhập EM theo chuẩn MSCI trong tương lai gần.
Theo số liệu do PBOC công bố ngày 7/4, cơ quan này đã mua ròng 160.000 ounce vàng trong tháng trước, tương đương khoảng 5 tấn vàng...
Kết thúc phiên giao dịch 31/3/2026, chỉ số VNIndex đạt 1.674,49 điểm, VNAllshare đạt 1.748,35 điểm và VN30 đạt 1.829,59 điểm. Trong tháng 3, cả 03 chỉ số chính của thị trường ghi nhận giảm điểm với mức giảm lần lượt là 10,95%, 9,24% và 11,26%.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: