“Xuống tiền” quyết liệt, cổ phiếu kịch trần hàng loạt, VN-Index tăng kỷ lục

Sự hưng phấn tiếp tục dâng lên mạnh mẽ trong phiên chiều nay và bên bán tiếp tục “thoái lui” dẫn đến kết cục tất yếu là cổ phiếu kịch trần cả loạt. VN-Index đóng cửa tăng 4,71%, đã vượt qua phiên kỷ lục thời điểm phục hồi từ đáy thuế quan hồi tháng 4/2025.

Tới 45 cổ phiếu tăng hết biên độ trên cả 3 sàn, trong đó HoSE ghi nhận 25 mã kịch trần (phiên sáng có 5 mã). Độ rộng cực tốt với 322 mã tăng/27 mã giảm, riêng số tăng vượt 2% đã tới 208 mã, chiếm 56% tổng số cổ phiếu có giao dịch trong VN-Index.

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay khá kém, chỉ đạt hơn 13.578 tỷ đồng, giảm 19,3% so với buổi sáng. Tuy vậy thanh khoản giảm không có nghĩa là dòng tiền yếu. Cụ thể, 20 cổ phiếu đã tham gia vào nhóm kịch trần và mất thanh khoản, nghĩa là bên bán “hết hàng”. Ngoài ra mặt bằng giá cổ phiếu được nâng lên rất cao. Phiên sáng mới có 90 cổ phiếu tăng vượt 3%, đóng cửa là 155 mã. Khi giá được đẩy cao hơn mà thanh khoản lại thấp đi nghĩa là cạn cung.

Hoạt động mua đuổi giá được kích hoạt một phần vì sự tự tin đã quay lại, một phần vì các thị trường quốc tế, nhất là châu Âu cũng mở cửa và tăng bùng nổ. Giá dầu tiếp tục lao dốc sâu thêm. Cổ phiếu sau nhịp giảm kéo dài đa phần ở mức thấp, nên việc đua giá cao, thậm chí đẩy lên kịch trần cũng không có nhiều rủi ro khi nhìn vào triển vọng phục hồi kế tiếp.

Nhóm blue-chips VN30 hôm nay có STB, TCB, VHM, VIC, VRE, FPT, SSI tăng hết biên độ. Nhóm tăng trên 5% có VPB tăng 5,95%, GVR tăng 5,4%, CTG tăng 5,34%, BID tăng 5,2%. Cổ phiếu duy nhất đỏ trong rổ này là LPB giảm 1,04% nhưng toàn rổ có 26 mã tăng từ 3% trở lên. VN30-Index chốt phiên tăng 4,89%.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng rất mạnh, chỉ số Midcap tăng 5,68%, Smallcap tăng 2,64%. Thực tế 18 cổ phiếu kịch trần là thuộc nhóm vừa và nhỏ. Không ít mã được dòng tiền cực mạnh vào “quét sạch” lượng bán như VIX, GEX, VCI, NVL, VND, DXG, TCH với thanh khoản đều từ 200 tỷ đồng trở lên.

Một điều đặc biệt tích cực hơn phiên sáng là sức ép từ bên bán không còn tạo hiệu ứng trượt giá rõ rệt nữa. Thống kê trong 208 cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường, từ 2% trở lên, thì tới trên 65% là đóng cửa ở giá cao nhất hoặc chỉ có dư bán giá cao nhất. Nếu dòng tiền không đủ sức bền để nâng đỡ thì bên bán sẽ ép dần giá xuống.

Mặc dù chiều nay thanh khoản có giảm đi vì khối lượng bán hạn chế nhưng giao dịch nhìn chung vẫn rất sôi động. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX cả ngày đạt 32.355 tỷ đồng, so với mức bình quân 20 phiên liền trước đã tăng tới 44%. Sự đột biến này xác nhận dòng tiền lớn đã quay lại.

Nhóm kịch trần phiên này bao gồm khá nhiều cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán và bất động sản. SSI, VIX, TCX, VND, HHS, DXS, DXG, TCH, NVL… đều nằm trong số này. Đây là các nhóm cổ phiếu đã có tín hiệu mạnh từ trước và thị trường chung bùng nổ càng giúp đà tăng giá được thuận lợi hơn. Mặt khác, khi cơ hội xuất hiện, dù là ngắn hạn, dòng tiền hành động một cách quyết liệt ở những cổ phiếu có triển vọng mở biên độ rộng nhất, nhanh nhất, thường là các mã có tính thị trường cao.

Nhà đầu tư nước ngoài là “điểm đỏ” duy nhất trong bức tranh xanh mát hôm nay. Khối ngoại đã quay xe bán ròng khoảng 833,4 tỷ đồng trên sàn HoSE trong phiên chiều, sau khi mua ròng 180,9 tỷ đồng buổi sáng. VIC là nguyên nhân khi bị bán ròng 1.231,3 tỷ đồng. Ngoài ra có MBB -301,4 tỷ, VCB -211,1 tỷ, HDB -107,1 tỷ. Phía mua ròng có HPG +331,5 tỷ, FPT +118,2 tỷ, ACB +84,6 tỷ, TCB +73,3 tỷ, GMD +71,2 tỷ, SSI +63 tỷ…