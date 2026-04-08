Thứ Tư, 08/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

“Xuống tiền” quyết liệt, cổ phiếu kịch trần hàng loạt, VN-Index tăng kỷ lục

Kim Phong

08/04/2026, 15:38

Sự hưng phấn tiếp tục dâng lên mạnh mẽ trong phiên chiều nay và bên bán tiếp tục “thoái lui” dẫn đến kết cục tất yếu là cổ phiếu kịch trần cả loạt. VN-Index đóng cửa tăng 4,71%, đã vượt qua phiên kỷ lục thời điểm phục hồi từ đáy thuế quan hồi tháng 4/2025.

VN-Index đã vượt lên trên đường MA100 ngày.
VN-Index đã vượt lên trên đường MA100 ngày.

Tới 45 cổ phiếu tăng hết biên độ trên cả 3 sàn, trong đó HoSE ghi nhận 25 mã kịch trần (phiên sáng có 5 mã). Độ rộng cực tốt với 322 mã tăng/27 mã giảm, riêng số tăng vượt 2% đã tới 208 mã, chiếm 56% tổng số cổ phiếu có giao dịch trong VN-Index.

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay khá kém, chỉ đạt hơn 13.578 tỷ đồng, giảm 19,3% so với buổi sáng. Tuy vậy thanh khoản giảm không có nghĩa là dòng tiền yếu. Cụ thể, 20 cổ phiếu đã tham gia vào nhóm kịch trần và mất thanh khoản, nghĩa là bên bán “hết hàng”. Ngoài ra mặt bằng giá cổ phiếu được nâng lên rất cao. Phiên sáng mới có 90 cổ phiếu tăng vượt 3%, đóng cửa là 155 mã. Khi giá được đẩy cao hơn mà thanh khoản lại thấp đi nghĩa là cạn cung.

Hoạt động mua đuổi giá được kích hoạt một phần vì sự tự tin đã quay lại, một phần vì các thị trường quốc tế, nhất là châu Âu cũng mở cửa và tăng bùng nổ. Giá dầu tiếp tục lao dốc sâu thêm. Cổ phiếu sau nhịp giảm kéo dài đa phần ở mức thấp, nên việc đua giá cao, thậm chí đẩy lên kịch trần cũng không có nhiều rủi ro khi nhìn vào triển vọng phục hồi kế tiếp.

Nhóm blue-chips VN30 hôm nay có STB, TCB, VHM, VIC, VRE, FPT, SSI tăng hết biên độ. Nhóm tăng trên 5% có VPB tăng 5,95%, GVR tăng 5,4%, CTG tăng 5,34%, BID tăng 5,2%. Cổ phiếu duy nhất đỏ trong rổ này là LPB giảm 1,04% nhưng toàn rổ có 26 mã tăng từ 3% trở lên. VN30-Index chốt phiên tăng 4,89%.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng rất mạnh, chỉ số Midcap tăng 5,68%, Smallcap tăng 2,64%. Thực tế 18 cổ phiếu kịch trần là thuộc nhóm vừa và nhỏ. Không ít mã được dòng tiền cực mạnh vào “quét sạch” lượng bán như VIX, GEX, VCI, NVL, VND, DXG, TCH với thanh khoản đều từ 200 tỷ đồng trở lên.

VnEconomy

Một điều đặc biệt tích cực hơn phiên sáng là sức ép từ bên bán không còn tạo hiệu ứng trượt giá rõ rệt nữa. Thống kê trong 208 cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường, từ 2% trở lên, thì tới trên 65% là đóng cửa ở giá cao nhất hoặc chỉ có dư bán giá cao nhất. Nếu dòng tiền không đủ sức bền để nâng đỡ thì bên bán sẽ ép dần giá xuống.

Mặc dù chiều nay thanh khoản có giảm đi vì khối lượng bán hạn chế nhưng giao dịch nhìn chung vẫn rất sôi động. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX cả ngày đạt 32.355 tỷ đồng, so với mức bình quân 20 phiên liền trước đã tăng tới 44%. Sự đột biến này xác nhận dòng tiền lớn đã quay lại.

Nhóm kịch trần phiên này bao gồm khá nhiều cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán và bất động sản. SSI, VIX, TCX, VND, HHS, DXS, DXG, TCH, NVL… đều nằm trong số này. Đây là các nhóm cổ phiếu đã có tín hiệu mạnh từ trước và thị trường chung bùng nổ càng giúp đà tăng giá được thuận lợi hơn. Mặt khác, khi cơ hội xuất hiện, dù là ngắn hạn, dòng tiền hành động một cách quyết liệt ở những cổ phiếu có triển vọng mở biên độ rộng nhất, nhanh nhất, thường là các mã có tính thị trường cao.

Nhà đầu tư nước ngoài là “điểm đỏ” duy nhất trong bức tranh xanh mát hôm nay. Khối ngoại đã quay xe bán ròng khoảng 833,4 tỷ đồng trên sàn HoSE trong phiên chiều, sau khi mua ròng 180,9 tỷ đồng buổi sáng. VIC là nguyên nhân khi bị bán ròng 1.231,3 tỷ đồng. Ngoài ra có MBB -301,4 tỷ, VCB -211,1 tỷ, HDB -107,1 tỷ. Phía mua ròng có HPG +331,5 tỷ, FPT +118,2 tỷ, ACB +84,6 tỷ, TCB +73,3 tỷ, GMD +71,2 tỷ, SSI +63 tỷ…

FTSE Russell công bố lộ trình chi tiết nâng hạng và danh sách 32 cổ phiếu dự kiến vào rổ FTSE GEIS

12:03, 08/04/2026

FTSE Russell công bố lộ trình chi tiết nâng hạng và danh sách 32 cổ phiếu dự kiến vào rổ FTSE GEIS

Chứng khoán châu Á bùng nổ khi xung đột lắng xuống, VN-Index thuộc nhóm tăng mạnh nhất

12:01, 08/04/2026

Chứng khoán châu Á bùng nổ khi xung đột lắng xuống, VN-Index thuộc nhóm tăng mạnh nhất

Sau FTSE Russell, Việt Nam đã bước gần hơn đến chuẩn nâng hạng MSCI

10:47, 08/04/2026

Sau FTSE Russell, Việt Nam đã bước gần hơn đến chuẩn nâng hạng MSCI

Từ khóa:

cổ phiếu bất động sản cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu kịch trần cổ phiếu ssi cổ phiếu VIC dòng tiền lớn nhận định chứng khoán nhóm blue-chips thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

FTSE Russell công bố lộ trình chi tiết nâng hạng và danh sách 32 cổ phiếu dự kiến vào rổ FTSE GEIS

FTSE Russell công bố lộ trình chi tiết nâng hạng và danh sách 32 cổ phiếu dự kiến vào rổ FTSE GEIS

Việc đưa các cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số FTSE GEIS và các chỉ số liên quan sẽ được thực hiện thông qua lộ trình 4 đợt (tranches) kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027.

Chứng khoán châu Á bùng nổ khi xung đột lắng xuống, VN-Index thuộc nhóm tăng mạnh nhất

Chứng khoán châu Á bùng nổ khi xung đột lắng xuống, VN-Index thuộc nhóm tăng mạnh nhất

Thông báo ngừng bắn trong 2 tuần được công bố trước khi thị trường chứng khoán châu Á mở cửa đã thổi bùng một đợt phản ứng lạc quan. Toàn bộ các thị trường đều tăng rất mạnh, VN-Index chốt phiên sáng nay tăng 3,52%, thuộc nhóm mạnh nhất thế giới. Thanh khoản cũng tăng gần 3 lần sáng hôm qua.

Sau FTSE Russell, Việt Nam đã bước gần hơn đến chuẩn nâng hạng MSCI

Sau FTSE Russell, Việt Nam đã bước gần hơn đến chuẩn nâng hạng MSCI

Việc chính thức gia nhập FTSE EM tạo tiền đề vững chắc cho việc gia nhập EM theo chuẩn MSCI trong tương lai gần.

Trung Quốc mua ròng vàng 17 tháng liên tiếp

Trung Quốc mua ròng vàng 17 tháng liên tiếp

Theo số liệu do PBOC công bố ngày 7/4, cơ quan này đã mua ròng 160.000 ounce vàng trong tháng trước, tương đương khoảng 5 tấn vàng...

Tháng 3/2026, VND và DGC

Tháng 3/2026, VND và DGC "rớt" khỏi danh sách doanh nghiệp tỷ USD

Kết thúc phiên giao dịch 31/3/2026, chỉ số VNIndex đạt 1.674,49 điểm, VNAllshare đạt 1.748,35 điểm và VN30 đạt 1.829,59 điểm. Trong tháng 3, cả 03 chỉ số chính của thị trường ghi nhận giảm điểm với mức giảm lần lượt là 10,95%, 9,24% và 11,26%.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tiêu điểm

2

Bổ nhiệm Bộ trưởng, thành viên Chính phủ và nhân sự Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Tiêu điểm

3

Phê chuẩn 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tiêu điểm

4

LUMIÈRE Essence Peak khai mở bản vị sống thanh tao từ hệ sinh thái giao thoa đa tầng

Bất động sản

5

FTSE Russell công bố lộ trình chi tiết nâng hạng và danh sách 32 cổ phiếu dự kiến vào rổ FTSE GEIS

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy