Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 23-27/3/2026

Trong tuần, VN-Index giảm 48,43 điểm, tương đương 2,86% xuống 1.647,81 điểm. Hnx-Index giảm 2,38 điểm, tương đương 0,97% xuống 243,46 điểm.

VN-Index tiếp tục giảm điểm do sự giảm giá mạnh của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục giảm điểm do sự giảm giá mạnh của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía các mã giảm điểm. Chỉ số đã lui về vùng hỗ trợ quanh đường trung bình động 200 ngày (MA200). Thị trường được kỳ vọng sẽ cân bằng trở lại quanh đường MA200 khi căng thăng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt và các chính sách hỗ trợ có thể được ban hành trong bối cảnh động lực tăng trưởng kinh tế đang phải đối mặt với những thách thức khi xung đột tại Trung Đông nổ ra.

Đây là giai đoạn nên ưu tiên quản trị rủi ro và bảo toàn NAV cho danh mục. Do đó, nhà đầu tư ưu tiên duy trì trạng thái tiền mặt cao và bảo vệ các vị thế trong danh mục bằng nếu giá vi phạm ngưỡng dừng lỗ”.

Thị trường thiếu sự đồng thuận và xu hướng chưa rõ ràng, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro và duy trì tâm lý thận trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Thị trường duy trì sắc đỏ ngay từ khi mở cửa, tuy nhiên áp lực bán tháo chỉ thực sự bùng nổ trong phiên chiều. Kết phiên, VN-Index sụt giảm mạnh 51,32 điểm, đóng cửa tại mốc 1.647,81. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực với 16/18 nhóm ngành giảm điểm, trong đó Dầu khí và Hóa chất tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh lớn nhất. Về giao dịch khối ngoại, nhóm này bán ròng tại HSX và UPCOM nhưng ghi nhận mua ròng nhẹ tại sàn HNX.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số hiện đã rơi xuống mốc MA200. Đây được coi là mốc phân định xu hướng giữa một nhịp điều chỉnh ngắn hạn và sự thay đổi xu hướng trong dài hạn. Trong bối cảnh thị trường thiếu sự đồng thuận và xu hướng chưa rõ ràng, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro và duy trì tâm lý thận trọng".

Nhà đầu tư chưa mở mới các vị thế ngắn hạn trong bối cảnh áp lực điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Trạng thái cung cầu hiện vẫn nghiêng về phía bên bán. Mặc dù VN-Index đã tiếp cận đường MA200, hoạt động mua giá thấp trong phiên vẫn chưa đủ nổi bật và chưa ghi nhận trên các nhóm có tính dẫn dắt cao. Do đó, xác suất nghiêng về kịch bản tiếp tục giảm hoặc giằng co mạnh quanh đường MA200 trong phiên 23/03. Khuyến nghị tạm thời chưa mở mới các vị thế ngắn hạn trong bối cảnh áp lực điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế”.

Chỉ số có thể cần thêm thời gian tích lũy trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index trải qua phiên biến động giảm mạnh và dừng quanh vùng MA200 (khoảng 1.648 điểm). Chỉ số có thể cần thêm thời gian tích lũy trở lại, chờ đợi tín hiệu cân bằng tốt hơn khi xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế trên cả khung Ngắn và Trung hạn. Trong kịch bản thận trọng, vùng 1.580 là điểm tựa kế tiếp của chỉ số”.

Nhiều khả năng VN-Index tạo đáy ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 51,32 điểm, đóng cửa ở mốc 1.647,8 điểm (-3.0%). Áp lực bán diễn ra ở hầu hết các nhóm ngành từ đầu phiên, trong đó nổi bật là nhóm ngành Bất động sản, Tài chính và Xăng dầu. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi có tới 241 mã giảm giá trong phiên.

VN-Index đã chạm vùng hỗ trợ mạnh tại MA200 ngày và có thể giao dịch quanh hỗ trợ này trước khi xác định xu hướng tiếp theo. Tình hình vĩ mô thế giới đang diễn biến phức tạp duy trì tác động tiêu cực lên TTCK Việt Nam. Tuy nhiên trong ngắn hạn, chúng tôi đánh giá một số yếu tố tích cực sẽ hỗ trợ thị trường bao gồm (1) tâm lý nhà đầu tư sẽ dần được cải thiện nhờ dự báo kết quả đánh giá tích cực của FTSE Russell trong kỳ đánh giá T3, giúp TTCK Việt Nam được nâng hạng theo đúng lộ trình và (2) kỳ cơ cấu của các quỹ ETF đã kết thúc sẽ giúp hạn chế sự biến động mạnh của chỉ số.

Về kỹ thuật, chỉ báo RSI đang có dấu hiệu phân kỳ dương cho thấy khả năng tạo đáy của VN-Index trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên quan sát diễn biến của chỉ số quanh hỗ trợ MA200 ngày và chỉ mở mua mới trong trường hợp VN-Index xác nhận tạo đáy và tăng trở lại”.

Thị trường có thể sẽ ghi nhận một số nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên ở những phiên tiếp theo

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm điểm khá mạnh và lùi về dưới 1.650, chủ yếu do áp lực bán trong nửa cuối phiên chiều.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo RSI và MACD đều tiếp tục hướng xuống cho thấy áp lực điều chỉnh đang tiếp diễn. Tuy nhiên chỉ báo RSI cũng đã gần lùi về vùng quá bán và chỉ số hiện đã lùi về hỗ trợ 1.650 nên có thể sẽ có một số phiên rung lắc để kiểm tra lại hỗ trợ hiện tại. Nếu quá trình kiểm định hỗ trợ không thành công thì vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ là vùng 1.580 - 1.600 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động đi xuống bám sát Bollinger Band dưới do áp lực bán gia tăng cuối phiên chiều và chỉ báo RSI đã rơi vào vùng quá bán, do đó thị trường có thể sẽ ghi nhận một số nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên ở những phiên tiếp theo.

Thị trường trong phiên giao dịch hôm nay chịu áp lực bán mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số chung giảm điểm xuống dưới mốc hỗ trợ cứng MA100 và MA200. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ nét giữa những nhóm ngành có dòng tiền mạnh như điện và bất động sản trong khi giảm mạnh ở nhóm cổ phiếu dầu khí, ngân hàng và Vingroup.

Trước diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới và tạm thời nên hạn chế giải ngân mới hoặc chỉ nên giải ngân thăm dò cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn với mức lợi nhuận kỳ vọng thấp, trong đó ưu tiên các cổ phiếu vừa mới bật lên từ nền tích lũy”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.