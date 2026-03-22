Chủ Nhật, 22/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

Hà Anh

22/03/2026, 21:36

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 23-27/3/2026

VnEconomy

Trong tuần, VN-Index giảm 48,43 điểm, tương đương 2,86% xuống 1.647,81 điểm. Hnx-Index giảm 2,38 điểm, tương đương 0,97% xuống 243,46 điểm.

VN-Index tiếp tục giảm điểm do sự giảm giá mạnh của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục giảm điểm do sự giảm giá mạnh của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía các mã giảm điểm. Chỉ số đã lui về vùng hỗ trợ quanh đường trung bình động 200 ngày (MA200). Thị trường được kỳ vọng sẽ cân bằng trở lại quanh đường MA200 khi căng thăng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt và các chính sách hỗ trợ có thể được ban hành trong bối cảnh động lực tăng trưởng kinh tế đang phải đối mặt với những thách thức khi xung đột tại Trung Đông nổ ra.

Đây là giai đoạn nên ưu tiên quản trị rủi ro và bảo toàn NAV cho danh mục. Do đó, nhà đầu tư ưu tiên duy trì trạng thái tiền mặt cao và bảo vệ các vị thế trong danh mục bằng nếu giá vi phạm ngưỡng dừng lỗ”.

Thị trường thiếu sự đồng thuận và xu hướng chưa rõ ràng, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro và duy trì tâm lý thận trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Thị trường duy trì sắc đỏ ngay từ khi mở cửa, tuy nhiên áp lực bán tháo chỉ thực sự bùng nổ trong phiên chiều. Kết phiên, VN-Index sụt giảm mạnh 51,32 điểm, đóng cửa tại mốc 1.647,81. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực với 16/18 nhóm ngành giảm điểm, trong đó Dầu khí và Hóa chất tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh lớn nhất. Về giao dịch khối ngoại, nhóm này bán ròng tại HSX và UPCOM nhưng ghi nhận mua ròng nhẹ tại sàn HNX.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số hiện đã rơi xuống mốc MA200. Đây được coi là mốc phân định xu hướng giữa một nhịp điều chỉnh ngắn hạn và sự thay đổi xu hướng trong dài hạn. Trong bối cảnh thị trường thiếu sự đồng thuận và xu hướng chưa rõ ràng, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro và duy trì tâm lý thận trọng".

Nhà đầu tư chưa mở mới các vị thế ngắn hạn trong bối cảnh áp lực điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Trạng thái cung cầu hiện vẫn nghiêng về phía bên bán. Mặc dù VN-Index đã tiếp cận đường MA200, hoạt động mua giá thấp trong phiên vẫn chưa đủ nổi bật và chưa ghi nhận trên các nhóm có tính dẫn dắt cao. Do đó, xác suất nghiêng về kịch bản tiếp tục giảm hoặc giằng co mạnh quanh đường MA200 trong phiên 23/03. Khuyến nghị tạm thời chưa mở mới các vị thế ngắn hạn trong bối cảnh áp lực điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế”.

Chỉ số có thể cần thêm thời gian tích lũy trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index trải qua phiên biến động giảm mạnh và dừng quanh vùng MA200 (khoảng 1.648 điểm). Chỉ số có thể cần thêm thời gian tích lũy trở lại, chờ đợi tín hiệu cân bằng tốt hơn khi xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế trên cả khung Ngắn và Trung hạn. Trong kịch bản thận trọng, vùng 1.580 là điểm tựa kế tiếp của chỉ số”.

Nhiều khả năng VN-Index tạo đáy ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 51,32 điểm, đóng cửa ở mốc 1.647,8 điểm (-3.0%). Áp lực bán diễn ra ở hầu hết các nhóm ngành từ đầu phiên, trong đó nổi bật là nhóm ngành Bất động sản, Tài chính và Xăng dầu. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi có tới 241 mã giảm giá trong phiên.

VN-Index đã chạm vùng hỗ trợ mạnh tại MA200 ngày và có thể giao dịch quanh hỗ trợ này trước khi xác định xu hướng tiếp theo. Tình hình vĩ mô thế giới đang diễn biến phức tạp duy trì tác động tiêu cực lên TTCK Việt Nam. Tuy nhiên trong ngắn hạn, chúng tôi đánh giá một số yếu tố tích cực sẽ hỗ trợ thị trường bao gồm (1) tâm lý nhà đầu tư sẽ dần được cải thiện nhờ dự báo kết quả đánh giá tích cực của FTSE Russell trong kỳ đánh giá T3, giúp TTCK Việt Nam được nâng hạng theo đúng lộ trình và (2) kỳ cơ cấu của các quỹ ETF đã kết thúc sẽ giúp hạn chế sự biến động mạnh của chỉ số.

Về kỹ thuật, chỉ báo RSI đang có dấu hiệu phân kỳ dương cho thấy khả năng tạo đáy của VN-Index trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên quan sát diễn biến của chỉ số quanh hỗ trợ MA200 ngày và chỉ mở mua mới trong trường hợp VN-Index xác nhận tạo đáy và tăng trở lại”.

Thị trường có thể sẽ ghi nhận một số nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên ở những phiên tiếp theo

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm điểm khá mạnh và lùi về dưới 1.650, chủ yếu do áp lực bán trong nửa cuối phiên chiều.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo RSI và MACD đều tiếp tục hướng xuống cho thấy áp lực điều chỉnh đang tiếp diễn. Tuy nhiên chỉ báo RSI cũng đã gần lùi về vùng quá bán và chỉ số hiện đã lùi về hỗ trợ 1.650 nên có thể sẽ có một số phiên rung lắc để kiểm tra lại hỗ trợ hiện tại. Nếu quá trình kiểm định hỗ trợ không thành công thì vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ là vùng 1.580 - 1.600 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động đi xuống bám sát Bollinger Band dưới do áp lực bán gia tăng cuối phiên chiều và chỉ báo RSI đã rơi vào vùng quá bán, do đó thị trường có thể sẽ ghi nhận một số nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên ở những phiên tiếp theo.

Thị trường trong phiên giao dịch hôm nay chịu áp lực bán mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số chung giảm điểm xuống dưới mốc hỗ trợ cứng MA100 và MA200. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ nét giữa những nhóm ngành có dòng tiền mạnh như điện và bất động sản trong khi giảm mạnh ở nhóm cổ phiếu dầu khí, ngân hàng và Vingroup.

Trước diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới và tạm thời nên hạn chế giải ngân mới hoặc chỉ nên giải ngân thăm dò cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn với mức lợi nhuận kỳ vọng thấp, trong đó ưu tiên các cổ phiếu vừa mới bật lên từ nền tích lũy”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Thị trường lại chìm trong bán tháo, khối ngoại rút ròng hơn 1.900 tỷ

15:29, 20/03/2026

Thị trường lại chìm trong bán tháo, khối ngoại rút ròng hơn 1.900 tỷ

Cổ phiếu blue-chips cản đà hồi của VN-Index

15:32, 19/03/2026

Cổ phiếu blue-chips cản đà hồi của VN-Index

VN-Index tăng nhẹ, nhà đầu tư e dè trước kháng cự 1.740 điểm

22:53, 18/03/2026

Từ khóa:

chứng khoán Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán VN-Index

Tổng giám đốc Dragon Capital:

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

"Nếu mở room cho nhà đầu tư nước ngoài thì lợi cho chúng ta rất lớn, chưa có nhà đầu tư nước ngoài nào vào Việt Nam mà dám làm bậy do đó kiến nghị công bằng và mở room ra", ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital nhấn mạnh.

Xu thế dòng tiền: Thận trọng với áp lực giải chấp mới

Xu thế dòng tiền: Thận trọng với áp lực giải chấp mới

Phiên “sập” mạnh cuối tuần qua đã đẩy VN-Index “chớm thủng” đường giá trung bình 200 ngày, một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Chỉ số cũng đã xuống thấp hơn đáy ngắn hạn ngày 9/3 vừa qua, khiến nhịp phục hồi 8 phiên trước đó mang dáng dấp của một “bull-trap”.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/3/2026: Giá vàng giảm sâu, khả năng Fed tăng lãi suất bắt đầu được nghĩ tới

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/3/2026: Giá vàng giảm sâu, khả năng Fed tăng lãi suất bắt đầu được nghĩ tới

Trong tuần này, giá dầu thô tiếp tục leo thang mạnh do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu xuống thang, đặt ra rủi ro lớn đối với kinh tế toàn cầu...

Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

Trong nửa đầu năm 2026, dòng tiền cần thanh toán từ trái phiếu bao gồm cả gốc và lãi dự kiến ở mức 122,5 nghìn tỷ đồng tăng 49,2% so với năm ngoái...

VN-Index về đáy 3 tháng, khối ngoại bán ròng 2.800 tỷ qua khớp lệnh, cá nhân và tổ chức

VN-Index về đáy 3 tháng, khối ngoại bán ròng 2.800 tỷ qua khớp lệnh, cá nhân và tổ chức "đua lệnh" mua

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.831,6 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 2.841,5 tỷ đồng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy