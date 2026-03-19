Cổ phiếu blue-chips cản đà hồi của VN-Index

Thị trường biến động khá mạnh trong nửa sau của phiên chiều nay, điều thường thấy trong các phiên đáo hạn phái sinh. Dù có một nhịp hồi tích cực nhưng dòng tiền là không đủ mạnh để ổn định nhóm blue-chips, đồng thời độ rộng chưa cải thiện rõ rệt.

VN-Index đóng cửa giảm 0,86% tương đương -14,7 điểm. Từ 2h trở đi chỉ số này dao động khá lớn, từ mức giảm hơn 38 điểm tại đáy (-2,25%), VN-Index lúc 2h15 chỉ còn giảm hơn 4 điểm. Những phút còn lại của đợt khớp lệnh liên tục chỉ số nhảy nhiễu loạn do ảnh hưởng từ giao dịch của các cổ phiếu trong VN30 khi thời gian bắt đầu tính giá thanh toán cuối cùng cho phái sinh.

Về mặt điểm số khả năng thu hẹp mức giảm so với đáy như vậy cũng khá tốt, dù có yếu tố thời điểm (đáo hạn). Thống kê rổ VN30 chiều nay có 17 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 10 mã tụt sâu hơn. Ngoài ra có 23/20 mã phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Mặc dù có thể hiệu ứng đáo hạn là đúng, nhưng số lớn cổ phiếu blue-chips “thoát đáy” biên độ khá tốt như vậy cũng là tích cực.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,78% với 7 mã tăng/22 mã giảm. Đà hồi ở các chỉ số đã có thể tốt hơn nếu như VIC không bị “dìm” trong đợt ATC. Cổ phiếu lớn nhất thị trường này đóng cửa giảm 0,68% dù thời điểm 2h15 còn tăng 2,74% và giao dịch cuối cùng đợt khớp lệnh liên tục tăng 1,78%. GVR cũng bị đè mạnh ở 15 phút cuối đợt liên tục, đóng cửa giảm 4,56%. So với thời điểm chốt phiên sáng GVR giảm khoảng 1,67%. Ngoài hai cổ phiếu này, các mã khác tuy có lùi giá nhưng biên độ không nhiều. Ví dụ GAS chốt giảm 3,93% nhưng chiều nay rơi thêm không đáng kể (-0,34%). FPT cũng chỉ rớt thêm 0,65%, chốt giảm 2,29%...

Với độ rộng rất hẹp, cổ phiếu hồi giá trong rổ VN30 phần lớn là bớt giảm. VPL là mã duy nhất được kéo giá rõ rệt. Phiên sáng cổ phiếu này mới tăng 0,13%, đóng cửa tăng tới 4,11%. VPB cũng đáng chú ý khi chiều nay san bằng mức giảm 1,59% của phiên sáng để quay về tham chiếu. LPB có màn lội người dòng mạnh, tăng riêng buổi chiều khoảng 2,81% để vượt tham chiếu 0,57%. VRE cũng lên tốt 1,76 chiều nay nhưng cũng chỉ đủ co hẹp mức giảm còn -0,19%...

Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều tăng vọt 95% so với phiên sáng và mặt bằng giá cổ phiếu được nâng lên, cho thấy có sự chủ động hơn từ phía mua. Chỉ có điều lực cản từ phía bán khá dày nên đa số cổ phiếu chưa thể chạm tới tham chiếu.

Đa số cổ phiếu hôm nay chỉ phục hồi thoát đáy chứ chưa đổi màu giá được.

Phần còn lại của thị trường cũng tương tự, giá có hồi lại nhưng không thể đổi màu được trên diện rộng. Sàn HoSE kết phiên với 95 mã tăng/229 mã giảm, số mã giảm quá 1% vẫn lên tới 150 mã (phiên sáng 140 mã). Khác biệt một chút là buổi sáng giá đổ đèo từ trên cao xuống thấp còn chiều nay, giá phần lớn chạm đáy lúc gần 2h, sau đó phục hồi. Nhờ diễn biến này nên tuy số lượng cổ phiếu giảm sâu (quá 1%) vẫn khá nhiều, nhưng các mã thanh khoản tốt nhất trong số này đều thoát đáy khá rộng. SSI, MWG, VCI, VCB, CTG, BID, PC1, VCK, VIB… đều quay đầu hồi lại, thu hẹp đáng kể mức giảm và thanh khoản các mã này rất cao.

Ở phía tăng, các cổ phiếu mạnh buổi sáng vẫn có được dòng tiền đỡ tốt. Hơn chục mã nổi bật xuất hiện thanh khoản hàng trăm tỷ đồng như VCG tăng 4,07%, NVL tăng 6,92%, DXG tăng 2,17%, CII tăng 2,13%, VPI tăng 2,43%, REE tăng 2,19%, HDG tăng 3,25%... Số thanh khoản nhỏ hơn cũng rất mạnh: PET tăng 6,89%, CRC tăng 3,04%, SIP tăng 3,85%, PPC tăng 2,35%, HQC tăng 3,52%... Nhóm cổ phiếu bất động sản nhỏ vẫn nổi bật trong số này.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều cũng đẩy mạnh hoạt động trở lại, nhưng bán ra vẫn nhiều hơn. Vị thế ròng khoảng -319 tỷ đồng và tính chung cả ngày là -981,5 tỷ trên sàn HoSE. Các cổ phiếu bị bán đáng chú ý là FPT -236,4 tỷ, VIC -229 tỷ, BSR -148,5 tỷ, PLX -77,8 tỷ, BID -75,6 tỷ, BMP -71,2 tỷ. Phía mua ròng có MSN +238,7 tỷ, VHM +110,4 tỷ, ACB +93,4 tỷ.