Thứ Năm, 19/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu blue-chips cản đà hồi của VN-Index

Kim Phong

19/03/2026, 15:32

Thị trường biến động khá mạnh trong nửa sau của phiên chiều nay, điều thường thấy trong các phiên đáo hạn phái sinh. Dù có một nhịp hồi tích cực nhưng dòng tiền là không đủ mạnh để ổn định nhóm blue-chips, đồng thời độ rộng chưa cải thiện rõ rệt.

VN-Index và các đường MA100 ngày, 200 ngày.

VN-Index đóng cửa giảm 0,86% tương đương -14,7 điểm. Từ 2h trở đi chỉ số này dao động khá lớn, từ mức giảm hơn 38 điểm tại đáy (-2,25%), VN-Index lúc 2h15 chỉ còn giảm hơn 4 điểm. Những phút còn lại của đợt khớp lệnh liên tục chỉ số nhảy nhiễu loạn do ảnh hưởng từ giao dịch của các cổ phiếu trong VN30 khi thời gian bắt đầu tính giá thanh toán cuối cùng cho phái sinh.

Về mặt điểm số khả năng thu hẹp mức giảm so với đáy như vậy cũng khá tốt, dù có yếu tố thời điểm (đáo hạn). Thống kê rổ VN30 chiều nay có 17 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 10 mã tụt sâu hơn. Ngoài ra có 23/20 mã phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Mặc dù có thể hiệu ứng đáo hạn là đúng, nhưng số lớn cổ phiếu blue-chips “thoát đáy” biên độ khá tốt như vậy cũng là tích cực.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,78% với 7 mã tăng/22 mã giảm. Đà hồi ở các chỉ số đã có thể tốt hơn nếu như VIC không bị “dìm” trong đợt ATC. Cổ phiếu lớn nhất thị trường này đóng cửa giảm 0,68% dù thời điểm 2h15 còn tăng 2,74% và giao dịch cuối cùng đợt khớp lệnh liên tục tăng 1,78%. GVR cũng bị đè mạnh ở 15 phút cuối đợt liên tục, đóng cửa giảm 4,56%. So với thời điểm chốt phiên sáng GVR giảm khoảng 1,67%. Ngoài hai cổ phiếu này, các mã khác tuy có lùi giá nhưng biên độ không nhiều. Ví dụ GAS chốt giảm 3,93% nhưng chiều nay rơi thêm không đáng kể (-0,34%). FPT cũng chỉ rớt thêm 0,65%, chốt giảm 2,29%...

Với độ rộng rất hẹp, cổ phiếu hồi giá trong rổ VN30 phần lớn là bớt giảm. VPL là mã duy nhất được kéo giá rõ rệt. Phiên sáng cổ phiếu này mới tăng 0,13%, đóng cửa tăng tới 4,11%. VPB cũng đáng chú ý khi chiều nay san bằng mức giảm 1,59% của phiên sáng để quay về tham chiếu. LPB có màn lội người dòng mạnh, tăng riêng buổi chiều khoảng 2,81% để vượt tham chiếu 0,57%. VRE cũng lên tốt 1,76 chiều nay nhưng cũng chỉ đủ co hẹp mức giảm còn -0,19%...

Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều tăng vọt 95% so với phiên sáng và mặt bằng giá cổ phiếu được nâng lên, cho thấy có sự chủ động hơn từ phía mua. Chỉ có điều lực cản từ phía bán khá dày nên đa số cổ phiếu chưa thể chạm tới tham chiếu.

Đa số cổ phiếu hôm nay chỉ phục hồi thoát đáy chứ chưa đổi màu giá được.

Phần còn lại của thị trường cũng tương tự, giá có hồi lại nhưng không thể đổi màu được trên diện rộng. Sàn HoSE kết phiên với 95 mã tăng/229 mã giảm, số mã giảm quá 1% vẫn lên tới 150 mã (phiên sáng 140 mã). Khác biệt một chút là buổi sáng giá đổ đèo từ trên cao xuống thấp còn chiều nay, giá phần lớn chạm đáy lúc gần 2h, sau đó phục hồi. Nhờ diễn biến này nên tuy số lượng cổ phiếu giảm sâu (quá 1%) vẫn khá nhiều, nhưng các mã thanh khoản tốt nhất trong số này đều thoát đáy khá rộng. SSI, MWG, VCI, VCB, CTG, BID, PC1, VCK, VIB… đều quay đầu hồi lại, thu hẹp đáng kể mức giảm và thanh khoản các mã này rất cao.

Ở phía tăng, các cổ phiếu mạnh buổi sáng vẫn có được dòng tiền đỡ tốt. Hơn chục mã nổi bật xuất hiện thanh khoản hàng trăm tỷ đồng như VCG tăng 4,07%, NVL tăng 6,92%, DXG tăng 2,17%, CII tăng 2,13%, VPI tăng 2,43%, REE tăng 2,19%, HDG tăng 3,25%... Số thanh khoản nhỏ hơn cũng rất mạnh: PET tăng 6,89%, CRC tăng 3,04%, SIP tăng 3,85%, PPC tăng 2,35%, HQC tăng 3,52%... Nhóm cổ phiếu bất động sản nhỏ vẫn nổi bật trong số này.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều cũng đẩy mạnh hoạt động trở lại, nhưng bán ra vẫn nhiều hơn. Vị thế ròng khoảng -319 tỷ đồng và tính chung cả ngày là -981,5 tỷ trên sàn HoSE. Các cổ phiếu bị bán đáng chú ý là FPT -236,4 tỷ, VIC -229 tỷ, BSR -148,5 tỷ, PLX -77,8 tỷ, BID -75,6 tỷ, BMP -71,2 tỷ. Phía mua ròng có MSN +238,7 tỷ, VHM +110,4 tỷ, ACB +93,4 tỷ.

13:43, 19/03/2026

12:05, 19/03/2026

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chips cổ phiếu fpt cổ phiếu gvr cổ phiếu NVL cổ phiếu vcg cổ phiếu VIC nhận định chứng khoán

Đọc thêm

Kiến nghị hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp quy mô vừa trở thành công ty đại chúng

Với những doanh nghiệp có quy mô vừa trở lên với số lượng nhân viên khoảng 100 - 200 người, doanh thu khoảng 2- 3 tỷ/năm, kỳ vọng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty chứng khoán tư vấn, hỗ trợ để đưa họ trở thành những công ty đại chúng...

“Cá mập” Pyn Elite Fund: Những phiên thị trường giảm sâu là cơ hội để tái cơ cấu danh mục

Quỹ đã chốt lời ở các cổ phiếu giữ giá tốt và chuyển sang tích lũy các cổ phiếu bị giảm sâu hoặc đang ở trạng thái hấp dẫn trong vài tháng tới.

Dòng tiền “đóng băng” chờ đáo hạn, cổ phiếu lũ lượt giảm, bất động sản nhỏ ngược sóng

Chứng khoán thế giới rực lửa trong phiên đêm qua và sáng nay cùng với giá dầu tăng cực mạnh. Thị trường trong nước cũng phản ứng khá tiêu cực, đặc biệt ở thời điểm đáo hạn phái sinh. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn lần đầu tiên sau 4 tuần giảm xuống dưới mức 10.000 tỷ đồng.

BOJ giữ nguyên lãi suất, cảnh báo lạm phát tăng do cú sốc giá dầu

Quyết định được đưa ra trong lúc giá dầu tăng mạnh vì xung đột ở Trung Đông và cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân ở Nhật Bản chưa kết thúc...

Fed giữ nguyên lãi suất, dự báo chỉ giảm một lần trong năm 2026

Giới phân tích nhận định rằng từ tuyên bố của Fed và buổi họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell, giới đầu tư nhận thấy mối đe dọa của lạm phát cao dai dẳng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

eMagazine

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

eMagazine

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

1

Thị trường bất động sản dần cân bằng sau biến động

Bất động sản

2

Áp lực giá tại siêu thị bán lẻ đã hiện hữu

Thị trường

3

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Bất động sản

4

Kiến nghị hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp quy mô vừa trở thành công ty đại chúng

Chứng khoán

5

Giới chuyên gia bi quan về tác động của cú sốc giá dầu đến kinh tế Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy