Thứ Hai, 23/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Thị trường lại chìm trong bán tháo, khối ngoại rút ròng hơn 1.900 tỷ

Kim Phong

20/03/2026, 15:29

Tuy chưa đến mức sốc như phiên giảm ngày 9/3 vừa qua khi VN-Index hôm nay “chỉ” giảm 3,02% (-51,32 điểm), nhưng vấn đề là rất nhiều cổ phiếu đã có giá thấp hơn. Điều đó đồng nghĩa với mức độ tổn thương đã lớn hơn.

VN-Index đã chạm tới đường trung bình 200 ngày (MA200). Đường màu xanh là MA100 ngày.

Thị trường yếu ngay từ sáng nhưng đến chiều mới xuất hiện bán tháo dữ dội. Có lẽ sức chịu đựng của nhà đầu tư bị thử thách quá mức và một đợt cắt lỗ chủ động đẩy lượng hàng lớn ra thị trường. Thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng vọt 80,4% so với buổi sáng, đạt 17.461 tỷ đồng, cao nhất 12 phiên.

Cùng với mức thanh khoản tăng cao này là giá cổ phiếu giảm cực sâu. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày chỉ có 95 mã tăng/241 mã giảm, trong đó riêng số giảm vượt 2% đã lên tới 110 mã và khoảng 60 mã khác giảm trong biên độ 1% tới 2%. Như vậy khoảng 46,4% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index giảm mạnh từ 1% trở lên.

So với buổi sáng, thị trường chiều nay thực sự bị bán tháo rõ nét chứ không chỉ là các đợt bán ra thông thường. Riêng số lượng cổ phiếu giảm quá 2% đã nhiều gấp đôi phiên sáng chưa kể mức thanh khoản rất lớn.

Trong mức thanh khoản dâng cao chiều nay, nhà đầu tư nước ngoài cũng đẩy mạnh bán ra, dù thỏa thuận là chính. Tổng giá trị bán thêm buổi chiều đạt 7.198,6 tỷ đồng, tăng 3,8 lần mức bán phiên sáng. Phía mua cũng tăng 6,6 lần – có đối ứng thỏa thuận nội bộ một phần – nhưng giá trị ròng vẫn là -968 tỷ đồng. Tính chung hôm nay sàn HoSE bị khối này rút ròng 1.906,6 tỷ đồng.

Trong mức giảm cực mạnh của VN-Index dĩ nhiên ảnh hưởng của nhóm blue-chips vẫn là nghiêm trọng nhất. VN30-Index cũng giảm 3,03% với duy nhất VRE còn xanh và 27 mã khác đỏ. Trong số giảm, tới 19 mã giảm quá 2% giá trị. Nhóm giảm mạnh nhất có GAS sàn, VIC giảm 6,9% là hai cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa. Ngoài ra PLX, DGC cũng sàn. Các trụ còn lại là VCB giảm 3,01%, VHM giảm 2,25%, BID giảm 2,21%, CTG giảm 3,03%, MBB giảm 1,7%, MCH giảm 3,73%, HPG giảm 3%.

Rổ VN30 hôm nay cũng ghi nhận mức thanh khoản khớp lệnh cao nhất 8 phiên, với 4 mã khớp vượt ngàn tỷ đồng là DGC với 1.953,4 tỷ đồng, HPG với 1.591,3 tỷ, FPT với 1.590,4 tỷ và VIC với 1.419,3 tỷ. Các cổ phiếu blue-chips giao dịch với quy mô lớn thường là dấu ấn bán ra của các tổ chức.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tình hình cũng không mấy khả quan. Chỉ số Midcap giảm 1,13%, Smallcap giảm 1,17%. Toàn sàn HoSE cuối ngày có 110 mã giảm quá 2% thì VN30 đóng góp 19 mã. Như vậy mức độ tổn thương ở các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng rất lớn. Loạt cổ phiếu xuất hiện thanh khoản rất lớn trên 200 tỷ đồng là BSR giảm 4,27%, NVL giảm 3,24%, PVT giảm 6,65%, KBC giảm 6,74%, PVD giảm 6,93%, DPM giảm 6,18%, DCM giảm 3,22%, PET giảm 6,99%, VCG giảm 3,04%.

Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay phần lớn giảm rất sâu, xác nhận có áp lực bán tháo.

Nhóm đi ngược dòng hôm nay cũng có một số khá nổi bật, chỉ có điều số lượng quá ít. 47 mã trong tổng số 95 mã xanh ghi nhận mức tăng vượt 1%, nhưng giao dịch chưa tới 20 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. 8 mã trong số này xuất hiện thanh khoản cỡ trăm tỷ là VCK tăng 3,48% khớp 739,9 tỷ; VCI tăng 1,85% với 505,2 tỷ; PC1 tăng 3,7% với 336,4 tỷ; REE tăng 3,06% với 256,6 tỷ; POW tăng 1,54% với 228,3 tỷ; HDG tăng 1,92% với 207,6 tỷ; GEX tăng 1,62% với 194,7 tỷ và TCH tăng 2,05% với 134,2 tỷ.

Thực ra trong bối cảnh bán tháo dữ dội, các cổ phiếu ngược dòng dĩ nhiên đáng chú ý, nhưng các mã giảm nhẹ cũng có thể coi là có sức đề kháng tốt, nhất là khi thanh khoản đảm bảo. Khoảng 30% số cổ phiếu giảm dưới ngưỡng 0,5% hoặc tăng dưới 1% cũng xuất hiện nhiều mã giao dịch ổn định. SSI, STB, VIX, VRE, EIB, EVF, HCM, GMD, HAG là các cổ phiếu thanh khoản trên trăm tỷ đồng trong nhóm “giằng co” này.

Quy mô bán ròng của khối ngoại hôm nay khá lớn nhưng giao dịch thỏa thuận cũng nhiều. Thực ra phần lớn áp lực từ bên bán vẫn đến từ nhóm nhà đầu tư trong nước. Các cổ phiếu bị bán ròng nổi bật là HPG -669,2 tỷ, VIC -632,3 tỷ, DGC -208,4 tỷ, KBC -189,1 tỷ, FPT -173,7 tỷ, VCB -152 tỷ, MSN -149 tỷ, BID -145 tỷ, ACB -131 tỷ, NVL -116 tỷ. Phía mua ròng có MCH +671,7 tỷ, VCK +293,6 tỷ, BSR +190,4 tỷ, SHB +130 tỷ, VCI +102,6 tỷ.

VN-Index kết phiên hôm nay rơi xuống mức 1647,81 điểm, là ngưỡng hỗ trợ tương ứng đường giá trung bình 200 ngày. Về mặt kỹ thuật, đường MA200 này được xem là “ranh giới” giữa điều chỉnh ngắn hạn với dài hạn.

"Nhiều tổ chức tài chính lớn đã hoàn thành thủ tục, chuẩn bị tham gia thị trường Việt Nam"

13:52, 20/03/2026

VnEconomy

"Rất nhiều định chế lớn thế giới như Morgan Stanley, Vanguard đang tập trung vào thị trường chứng khoán Việt Nam"

13:05, 20/03/2026

VnEconomy

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Sẽ triển khai mô hình Đối tác bù trừ trung tâm CCP vào năm 2027

10:47, 20/03/2026

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Sẽ triển khai mô hình Đối tác bù trừ trung tâm CCP vào năm 2027

Từ khóa:

bán tháo cổ phiếu cổ phiếu blue-chips nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 23-27/3/2026

Tổng giám đốc Dragon Capital:

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

"Nếu mở room cho nhà đầu tư nước ngoài thì lợi cho chúng ta rất lớn, chưa có nhà đầu tư nước ngoài nào vào Việt Nam mà dám làm bậy do đó kiến nghị công bằng và mở room ra", ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital nhấn mạnh.

Xu thế dòng tiền: Thận trọng với áp lực giải chấp mới

Xu thế dòng tiền: Thận trọng với áp lực giải chấp mới

Phiên “sập” mạnh cuối tuần qua đã đẩy VN-Index “chớm thủng” đường giá trung bình 200 ngày, một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Chỉ số cũng đã xuống thấp hơn đáy ngắn hạn ngày 9/3 vừa qua, khiến nhịp phục hồi 8 phiên trước đó mang dáng dấp của một “bull-trap”.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/3/2026: Giá vàng giảm sâu, khả năng Fed tăng lãi suất bắt đầu được nghĩ tới

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/3/2026: Giá vàng giảm sâu, khả năng Fed tăng lãi suất bắt đầu được nghĩ tới

Trong tuần này, giá dầu thô tiếp tục leo thang mạnh do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu xuống thang, đặt ra rủi ro lớn đối với kinh tế toàn cầu...

Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

Trong nửa đầu năm 2026, dòng tiền cần thanh toán từ trái phiếu bao gồm cả gốc và lãi dự kiến ở mức 122,5 nghìn tỷ đồng tăng 49,2% so với năm ngoái...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

Chứng khoán

2

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

Chứng khoán

3

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

4

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy