Thị trường lại chìm trong bán tháo, khối ngoại rút ròng hơn 1.900 tỷ

Tuy chưa đến mức sốc như phiên giảm ngày 9/3 vừa qua khi VN-Index hôm nay “chỉ” giảm 3,02% (-51,32 điểm), nhưng vấn đề là rất nhiều cổ phiếu đã có giá thấp hơn. Điều đó đồng nghĩa với mức độ tổn thương đã lớn hơn.

Thị trường yếu ngay từ sáng nhưng đến chiều mới xuất hiện bán tháo dữ dội. Có lẽ sức chịu đựng của nhà đầu tư bị thử thách quá mức và một đợt cắt lỗ chủ động đẩy lượng hàng lớn ra thị trường. Thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng vọt 80,4% so với buổi sáng, đạt 17.461 tỷ đồng, cao nhất 12 phiên.

Cùng với mức thanh khoản tăng cao này là giá cổ phiếu giảm cực sâu. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày chỉ có 95 mã tăng/241 mã giảm, trong đó riêng số giảm vượt 2% đã lên tới 110 mã và khoảng 60 mã khác giảm trong biên độ 1% tới 2%. Như vậy khoảng 46,4% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index giảm mạnh từ 1% trở lên.

So với buổi sáng, thị trường chiều nay thực sự bị bán tháo rõ nét chứ không chỉ là các đợt bán ra thông thường. Riêng số lượng cổ phiếu giảm quá 2% đã nhiều gấp đôi phiên sáng chưa kể mức thanh khoản rất lớn.

Trong mức thanh khoản dâng cao chiều nay, nhà đầu tư nước ngoài cũng đẩy mạnh bán ra, dù thỏa thuận là chính. Tổng giá trị bán thêm buổi chiều đạt 7.198,6 tỷ đồng, tăng 3,8 lần mức bán phiên sáng. Phía mua cũng tăng 6,6 lần – có đối ứng thỏa thuận nội bộ một phần – nhưng giá trị ròng vẫn là -968 tỷ đồng. Tính chung hôm nay sàn HoSE bị khối này rút ròng 1.906,6 tỷ đồng.

Trong mức giảm cực mạnh của VN-Index dĩ nhiên ảnh hưởng của nhóm blue-chips vẫn là nghiêm trọng nhất. VN30-Index cũng giảm 3,03% với duy nhất VRE còn xanh và 27 mã khác đỏ. Trong số giảm, tới 19 mã giảm quá 2% giá trị. Nhóm giảm mạnh nhất có GAS sàn, VIC giảm 6,9% là hai cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa. Ngoài ra PLX, DGC cũng sàn. Các trụ còn lại là VCB giảm 3,01%, VHM giảm 2,25%, BID giảm 2,21%, CTG giảm 3,03%, MBB giảm 1,7%, MCH giảm 3,73%, HPG giảm 3%.

Rổ VN30 hôm nay cũng ghi nhận mức thanh khoản khớp lệnh cao nhất 8 phiên, với 4 mã khớp vượt ngàn tỷ đồng là DGC với 1.953,4 tỷ đồng, HPG với 1.591,3 tỷ, FPT với 1.590,4 tỷ và VIC với 1.419,3 tỷ. Các cổ phiếu blue-chips giao dịch với quy mô lớn thường là dấu ấn bán ra của các tổ chức.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tình hình cũng không mấy khả quan. Chỉ số Midcap giảm 1,13%, Smallcap giảm 1,17%. Toàn sàn HoSE cuối ngày có 110 mã giảm quá 2% thì VN30 đóng góp 19 mã. Như vậy mức độ tổn thương ở các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng rất lớn. Loạt cổ phiếu xuất hiện thanh khoản rất lớn trên 200 tỷ đồng là BSR giảm 4,27%, NVL giảm 3,24%, PVT giảm 6,65%, KBC giảm 6,74%, PVD giảm 6,93%, DPM giảm 6,18%, DCM giảm 3,22%, PET giảm 6,99%, VCG giảm 3,04%.

Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay phần lớn giảm rất sâu, xác nhận có áp lực bán tháo.

Nhóm đi ngược dòng hôm nay cũng có một số khá nổi bật, chỉ có điều số lượng quá ít. 47 mã trong tổng số 95 mã xanh ghi nhận mức tăng vượt 1%, nhưng giao dịch chưa tới 20 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. 8 mã trong số này xuất hiện thanh khoản cỡ trăm tỷ là VCK tăng 3,48% khớp 739,9 tỷ; VCI tăng 1,85% với 505,2 tỷ; PC1 tăng 3,7% với 336,4 tỷ; REE tăng 3,06% với 256,6 tỷ; POW tăng 1,54% với 228,3 tỷ; HDG tăng 1,92% với 207,6 tỷ; GEX tăng 1,62% với 194,7 tỷ và TCH tăng 2,05% với 134,2 tỷ.

Thực ra trong bối cảnh bán tháo dữ dội, các cổ phiếu ngược dòng dĩ nhiên đáng chú ý, nhưng các mã giảm nhẹ cũng có thể coi là có sức đề kháng tốt, nhất là khi thanh khoản đảm bảo. Khoảng 30% số cổ phiếu giảm dưới ngưỡng 0,5% hoặc tăng dưới 1% cũng xuất hiện nhiều mã giao dịch ổn định. SSI, STB, VIX, VRE, EIB, EVF, HCM, GMD, HAG là các cổ phiếu thanh khoản trên trăm tỷ đồng trong nhóm “giằng co” này.

Quy mô bán ròng của khối ngoại hôm nay khá lớn nhưng giao dịch thỏa thuận cũng nhiều. Thực ra phần lớn áp lực từ bên bán vẫn đến từ nhóm nhà đầu tư trong nước. Các cổ phiếu bị bán ròng nổi bật là HPG -669,2 tỷ, VIC -632,3 tỷ, DGC -208,4 tỷ, KBC -189,1 tỷ, FPT -173,7 tỷ, VCB -152 tỷ, MSN -149 tỷ, BID -145 tỷ, ACB -131 tỷ, NVL -116 tỷ. Phía mua ròng có MCH +671,7 tỷ, VCK +293,6 tỷ, BSR +190,4 tỷ, SHB +130 tỷ, VCI +102,6 tỷ.

VN-Index kết phiên hôm nay rơi xuống mức 1647,81 điểm, là ngưỡng hỗ trợ tương ứng đường giá trung bình 200 ngày. Về mặt kỹ thuật, đường MA200 này được xem là “ranh giới” giữa điều chỉnh ngắn hạn với dài hạn.