Thứ Ba, 23/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Công ty con của REE tiếp tục đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu SGR

Hoài An

23/09/2025, 07:35

Bất động sản REE đăng ký bán tiếp 3 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về hơn 12,3 triệu cổ phiếu, chiếm 17,63% vốn điều lệ, từ ngày 23/9-21/10 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Sơ đồ giá cổ phiếu SGR trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu SGR trên TradingView.

Tổng công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Saigonres (mã SGR-HOSE) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty TNHH Bất động sản REE, công ty con của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Theo đó, từ ngày 9-15/9, Công ty TNHH Bất động sản REE - tổ chức liên quan ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SGR đã bán thành công 2 triệu cổ phiếu SGR như đã đăng ký và giảm sở hữu về hơn 5,3 triệu cổ phiếu, chiếm 21,92% vốn tại SGR.

Ngay sau đó, Bất động sản REE đăng ký bán ra tiếp 3 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về hơn 12,3 triệu cổ phiếu, chiếm 17,63% vốn điều lệ, từ ngày 23/9-21/10 với mục đích giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, SGR ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 162 tỷ đồng, tăng 169% so với cùng kỳ (60,2 tỷ đồng); lợi nhuận gộp tăng 349% đạt gần 114 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính tăng 150% đạt hơn 7,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lãi gần 68 tỷ (cùng kỳ lỗ 23,388 tỷ đồng), tương ứng tăng 390% và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 613% từ lỗ 12,352 tỷ chuyển lãi hơn 63,3 tỷ đồng.

Đối với cổ phiếu REE, chứng khoán VCSC nâng giá mục tiêu cho REE thêm 2,8% nhưng hạ khuyến nghị từ "mua" xuống "phù hợp thị trường" do giá cổ phiếu của công ty đã tăng 17% trong 4 tháng qua.

Theo VCSC, giá mục tiêu cao hơn của VCSC được thúc đẩy bởi định giá mảng điện cao hơn 9% (nhờ mức tăng 4%/5% trong tổng lợi nhuận sau thuế dự phóng cho mảng thủy điện/điện gió nhờ sản lượng thủy điện và giá bán trung bình của điện gió cao hơn), bù đắp cho định giá mảng cho thuê văn phòng thấp hơn 7% (theo dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 thấp hơn của VCSC).

Bên cạnh đó, VCSC giữ nguyên dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025-29 (tương ứng +2%/-10%/+2%/0%/+4%), được thúc đẩy bởi tổng lợi nhuận sau thuế dự phóng từ mảng điện/nước cao hơn 1%/4%, bù đắp cho dự phóng từ mảng bất động sản và cơ điện (M&E) thấp hơn 12%/7%.

Đồng thời, VCSC dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của REE đã chạm đáy vào năm 2024 và phục hồi 28% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2025, được thúc đẩy bởi tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số từ tất cả các mảng bao gồm điện (+34% so với cùng kỳ năm trước), Bất động sản (+7 lần so với cùng kỳ năm trước), M&E (+52% so với cùng kỳ năm trước) và nước (+29% so với cùng kỳ năm trước) trong khi mảng cho thuê văn phòng đi ngang so với cùng kỳ.

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026 (+19% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu được thúc đẩy bởi tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 25% so với cùng kỳ năm trước từ mảng điện (sản lượng thủy điện tăng và 96 MW công suất điện gió mới), và tăng trưởng lợi nhuận 46% so với cùng kỳ năm trước từ cho thuê văn phòng (tỷ lệ lấp đầy cao hơn và không phát sinh chi phí bảo trì thiết bị bất thường).

VCSC cho biết định giá của REE có vẻ hợp lý ở mức P/E dự phóng năm 2025 là 14,5 lần so với P/E trung bình 2 năm là 15,2 lần và rủi ro đối với REE là sự trì hoãn của các dự án điện gió mới và cạnh tranh gay gắt hơn cũng như yếu tố hỗ trợ là khoản hoàn nhập dự phòng khoảng 150 tỷ đồng cho mảng M&E theo kế hoạch của công ty trong năm 2025 và khoản lợi nhuận 340 tỷ đồng từ việc bán chứng khoán chờ bán (VIB) trong dài hạn.

Quỹ ngoại Singapore tiếp tục đăng ký mua hơn 18 triệu cổ phiếu REE

13:51, 28/07/2025

Bất động sản REE đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu SGR

08:47, 26/06/2025

Lần thứ 5, Quỹ ngoại Singapore kiên trì đăng ký mua cổ phiếu REE

19:40, 23/06/2025

Từ khóa:

Bất động sản REE chứng khoán cơ cấu danh mục đầu tư REE SGR

PVI chốt danh sách trả cổ tức năm 2024 tăng 3% so với kế hoạch

Với hơn 234,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PVI sẽ chi gần 737,9 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Chủ tịch PDR bán thỏa thuận thành công 88 triệu cổ phiếu

Sau giao dịch, số lượng cổ phần sở hữu của ông Đạt tại PDR giảm từ 359,8 triệu cổ phiếu, chiếm 36,7% vốn xuống còn 271,8 triệu cổ phiếu, chiếm 27,7% và vẫn là cổ đông lớn nhất.

VIX đã bán 3 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn tại PC1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX-HOSE) báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE).

Đô thị hóa và FDI công nghệ cao mở ra cơ hội dài hạn cho ngành xây dựng

Đô thị hóa và FDI công nghệ cao mở ra cơ hội dài hạn cho ngành xây dựng

Đến năm 2032, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam dự kiến đạt 50%, cùng với làn sóng FDI công nghệ cao mạnh mẽ, mở ra dư địa phát triển lớn cho ngành xây dựng trong tương lai….

Thay đổi kế hoạch kinh doanh, SHS không bán 20 triệu cổ phiếu SHB như đăng ký

SHS hiện vẫn đang sở hữu 67,2 triệu cổ phiếu (gồm 7,73 triệu cổ phiếu trả cổ tức) chiếm tỷ lệ 1,463% vốn điều lệ SHB.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm do cung tăng

Thế giới

2

Hậu sáp nhập, Quy Nhơn hội tụ đủ điều kiện để trở thành "đầu tàu" tăng trưởng của Gia Lai

Bất động sản

3

Thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia giảm xuống còn một bộ hồ sơ

Kinh tế số

4

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

5

Chiến lược tài chính khác người của tỷ phú Larry Ellison

Thế giới

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy