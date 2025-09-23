Công ty con của REE tiếp tục đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu SGR

Bất động sản REE đăng ký bán tiếp 3 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về hơn 12,3 triệu cổ phiếu, chiếm 17,63% vốn điều lệ, từ ngày 23/9-21/10 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Tổng công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Saigonres (mã SGR-HOSE) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty TNHH Bất động sản REE, công ty con của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Theo đó, từ ngày 9-15/9, Công ty TNHH Bất động sản REE - tổ chức liên quan ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SGR đã bán thành công 2 triệu cổ phiếu SGR như đã đăng ký và giảm sở hữu về hơn 5,3 triệu cổ phiếu, chiếm 21,92% vốn tại SGR.

Ngay sau đó, Bất động sản REE đăng ký bán ra tiếp 3 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về hơn 12,3 triệu cổ phiếu, chiếm 17,63% vốn điều lệ, từ ngày 23/9-21/10 với mục đích giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, SGR ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 162 tỷ đồng, tăng 169% so với cùng kỳ (60,2 tỷ đồng); lợi nhuận gộp tăng 349% đạt gần 114 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính tăng 150% đạt hơn 7,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lãi gần 68 tỷ (cùng kỳ lỗ 23,388 tỷ đồng), tương ứng tăng 390% và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 613% từ lỗ 12,352 tỷ chuyển lãi hơn 63,3 tỷ đồng.

Đối với cổ phiếu REE, chứng khoán VCSC nâng giá mục tiêu cho REE thêm 2,8% nhưng hạ khuyến nghị từ "mua" xuống "phù hợp thị trường" do giá cổ phiếu của công ty đã tăng 17% trong 4 tháng qua.

Theo VCSC, giá mục tiêu cao hơn của VCSC được thúc đẩy bởi định giá mảng điện cao hơn 9% (nhờ mức tăng 4%/5% trong tổng lợi nhuận sau thuế dự phóng cho mảng thủy điện/điện gió nhờ sản lượng thủy điện và giá bán trung bình của điện gió cao hơn), bù đắp cho định giá mảng cho thuê văn phòng thấp hơn 7% (theo dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 thấp hơn của VCSC).

Bên cạnh đó, VCSC giữ nguyên dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025-29 (tương ứng +2%/-10%/+2%/0%/+4%), được thúc đẩy bởi tổng lợi nhuận sau thuế dự phóng từ mảng điện/nước cao hơn 1%/4%, bù đắp cho dự phóng từ mảng bất động sản và cơ điện (M&E) thấp hơn 12%/7%.

Đồng thời, VCSC dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của REE đã chạm đáy vào năm 2024 và phục hồi 28% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2025, được thúc đẩy bởi tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số từ tất cả các mảng bao gồm điện (+34% so với cùng kỳ năm trước), Bất động sản (+7 lần so với cùng kỳ năm trước), M&E (+52% so với cùng kỳ năm trước) và nước (+29% so với cùng kỳ năm trước) trong khi mảng cho thuê văn phòng đi ngang so với cùng kỳ.

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026 (+19% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu được thúc đẩy bởi tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 25% so với cùng kỳ năm trước từ mảng điện (sản lượng thủy điện tăng và 96 MW công suất điện gió mới), và tăng trưởng lợi nhuận 46% so với cùng kỳ năm trước từ cho thuê văn phòng (tỷ lệ lấp đầy cao hơn và không phát sinh chi phí bảo trì thiết bị bất thường).

VCSC cho biết định giá của REE có vẻ hợp lý ở mức P/E dự phóng năm 2025 là 14,5 lần so với P/E trung bình 2 năm là 15,2 lần và rủi ro đối với REE là sự trì hoãn của các dự án điện gió mới và cạnh tranh gay gắt hơn cũng như yếu tố hỗ trợ là khoản hoàn nhập dự phòng khoảng 150 tỷ đồng cho mảng M&E theo kế hoạch của công ty trong năm 2025 và khoản lợi nhuận 340 tỷ đồng từ việc bán chứng khoán chờ bán (VIB) trong dài hạn.