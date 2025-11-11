Công ty tiền điện tử và AI dẫn đầu tăng trưởng cổ phiếu tại thị trường IPO Mỹ

Nhiều công ty công nghệ IPO trên thị trường chứng khoán Mỹ năm nay, có mức tăng giá cổ phiếu mạnh mẽ nhất, liên quan đến lĩnh vực AI và tiền điện tử...

Nguyên nhân vì AI và tiền điện tử hiện đang được các nhà đầu tư đánh giá là những ngành tiềm năng tăng trưởng. Cùng với đó, dòng vốn đầu tư đổ vào những doanh nghiệp trong lĩnh vực AI và tiền điện tử đã bắt đầu tạo ra doanh thu thực tế và ảnh hưởng rõ rệt trên thị trường.

Trong số các công ty được niêm yết trong năm nay, CoreWeave là cái tên nổi bật nhất. Công ty ra mắt công chúng vào tháng 3, với giá cổ phiếu thời điểm IPO là 40 USD, sau đó tăng vọt lên đỉnh 187 USD. Dù hiện giá cổ phiếu đã giảm so với đỉnh, song cổ phiếu hiện nay của công ty này vẫn cao hơn 160% so với mức niêm yết ban đầu.

CoreWeave vận hành trung tâm dữ liệu chuyên cung cấp “cơ sở hạ tầng dành riêng cho AI”. Công ty mua số lượng lớn chip xử lý đồ họa (GPU) của NVIDIA và cho các doanh nghiệp khác thuê lại.

Không giống các nhà cung cấp đám mây lớn như Amazon Web Services (AWS) hay Google Cloud, CoreWeave tập trung tối ưu hóa tài nguyên tính toán dành riêng cho AI tổng hợp. Công ty này còn đặc biệt được chú ý nhờ mối quan hệ chặt chẽ với NVIDIA, công ty dẫn đầu về chip AI, đã đầu tư vào CoreWeave và ưu tiên cung cấp GPU cho công ty này.

Theo ghi nhận từ tờ Chosun, tính đến nay, công ty IPO năm nay có cổ phiếu tăng giá mạnh nhất là Circle, nhà phát hành stablecoin của Mỹ. Kể từ khi niêm yết vào tháng 6, giá cổ phiếu Circle đã tăng 233%. Circle phát hành và vận hành USDC, một loại stablecoin có giá trị 1:1 với đồng USD.

USDC được bảo đảm bằng tiền mặt và trái phiếu kho bạc ngắn hạn của Mỹ, tạo ra nguồn thu chủ yếu từ lãi suất trên các khoản dự trữ này. Khác với nhiều stablecoin khác có cơ cấu tài sản bảo đảm không minh bạch, Circle được đánh giá tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính Mỹ nhờ chỉ nắm giữ các tài sản an toàn như tiền mặt và trái phiếu chính phủ.

USDC hiện đã được Visa và PayPal chấp nhận làm phương thức thanh toán, đồng thời BlackRock tham gia quản lý các khoản dự trữ của đồng tiền này.

Đặc biệt, sau khi chính quyền ông Trump ban hành “Đạo luật thiên tài” vào tháng 7, đưa stablecoin vào hệ thống tài chính chính thức, kỳ vọng về việc mở rộng sử dụng USDC đã kéo giá cổ phiếu của Circle tăng mạnh.

Vốn hóa thị trường của USDC cũng nhảy từ khoảng 45 tỷ USD đầu năm lên 75,8 tỷ USD tính đến ngày 10.

Các công ty khác trong lĩnh vực blockchain cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Figure, công ty cho vay dựa trên blockchain, đã tăng giá cổ phiếu tới 46%, trong khi sàn giao dịch tiền ảo Bullish tăng 22%.

Công ty này đã nâng cao tốc độ và tính minh bạch của các khoản vay nhờ công nghệ blockchain. Thời gian nhận các khoản vay thế chấp mua bất động sản thông qua Figure chỉ mất 10 ngày, nhanh hơn 3–6 lần so với các tổ chức tài chính truyền thống. Bullish, cũng không giống các sàn giao dịch thông thường chỉ khớp lệnh giữa người dùng, mà trực tiếp cung cấp thanh khoản để hạn chế biến động giá.

Điểm chung của các công ty thành công trong đợt IPO năm nay của Mỹ là tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ nền tảng.

Trong 2–3 năm gần đây, thị trường IPO của Mỹ ưu tiên các doanh nghiệp có mô hình doanh thu ổn định, như phần mềm đăng ký (SaaS) hoặc hàng tiêu dùng.

Tuy nhiên, khi AI và tiền điện tử bắt đầu tạo doanh thu thực tế và chứng minh tiềm năng tăng trưởng, các công ty cung cấp cơ sở hạ tầng cho những lĩnh vực này lập tức thu hút sự chú ý của thị trường.

Những doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng đồng hành với sự mở rộng của AI và tiền ảo đang được công nhận về tiềm năng tăng trưởng rõ ràng.

Ngược lại, các công ty công nghệ truyền thống lại đang gặp khó khăn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Một số ví dụ điển hình là fintech Chime đã giảm 25% giá trị cổ phiếu so với thời điểm IPO, công ty bán lại vé StubHub giảm 17% và công ty du lịch Navan giảm 29%.