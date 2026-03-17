Công viên Phần mềm Quang Trung là nơi thí điểm công nghệ chiến lược “Made by HCM City”

Với mục tiêu trở thành khu công nghệ thông tin tập trung đầu tiên của Việt Nam, Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) trở thành một biểu tượng của sự phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh, nơi thí điểm công nghệ chiến lược, tạo những sản phẩm “Made by HCM City”…

Tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập chiều 16/3, QTSC đã công bố các chương trình hợp tác chiến lược và định hướng phát triển cho giai đoạn 2025-2030. Mục tiêu của QTSC là trở thành đơn vị chiến lược vận hành hạ tầng số của TP. Hồ Chí Minh, xây dựng và quản lý các trung tâm công nghệ tiên tiến, hướng đến phát triển theo mô hình đô thị khoa học gắn với nghiên cứu phát triển (R&D) và sản xuất các sản phẩm dịch vụ công nghệ cao.

Đặc biệt, QTSC được kỳ vọng sẽ phát triển “Phòng thí nghiệm đô thị thông minh” để thử nghiệm các giải pháp quản lý đô thị hiện đại, từ giao thông thông minh đến quản lý năng lượng và an ninh trật tự.

Sau 25 năm hoạt động, QTSC đã thu hút 27 nhà đầu tư với hơn 120 doanh nghiệp công nghệ số; cung cấp hơn 650 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ cho thị trường trong nước và hơn 30 quốc gia trên thế giới; tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi số của TP. Hồ Chí Minh và cả nước.

Ngoài ra, tổng doanh thu tích lũy của các doanh nghiệp tại QTSC đạt 138.000 tỷ đồng (gần 6 tỷ USD), trong đó doanh thu xuất khẩu hơn 4,35 tỷ USD. Đặc biệt, chỉ với khoảng 200 tỷ đồng vốn đầu tư ban đầu từ ngân sách, khu đã thu hút hơn 6.600 tỷ đồng vốn xã hội.

Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật của QTSC được đầu tư đồng bộ với hệ thống viễn thông tốc độ cao, Trung tâm dữ liệu QTSC-IDC đạt tiêu chuẩn Tier III, cùng các hệ thống quản lý thông minh, vận hành hạ tầng ổn định và hiệu quả. Trong QTSC, còn có 7 trường đại học và cơ sở đào tạo công nghệ, mỗi năm cung ứng hơn 3.000 nhân lực công nghệ cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cũng đặt ra kỳ vọng lớn cho QTSC, mong muốn nơi đây trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Thành phố, thể hiện được sứ mệnh và sự tin tưởng của Trung ương. Ông nhấn mạnh rằng QTSC không chỉ đóng góp vào những con số tăng trưởng xuất khẩu phần mềm ấn tượng, mà quan trọng hơn, nơi đây đã định hình lại “văn hóa sáng tạo” của TP. Hồ Chí Minh.

Theo kết quả khảo sát năm 2026 của Công ty Kiểm toán KPMG, QTSC xếp thứ 3 trong số 8 khu công nghệ nổi bật tại châu Á theo các tiêu chí đánh giá về hiệu quả hoạt động của khu. Hiện, Công viên phần mềm Quang Trung đã hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với 5 trung tâm đổi mới sáng tạo, cùng mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp – nhà trường – viện nghiên cứu.

Tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, Công viên phần mềm Quang Trung đã ký kết với các đối tác trong lĩnh vực phát triển ngành bán dẫn, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nhân tài số, hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số. Các thỏa thuận hợp tác này nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ lõi, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

