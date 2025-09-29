Cục Hàng không đề xuất kịch bản khai thác giữa hai sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng phương án phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, sau khi đánh giá, cân nhắc hai phương án của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV)...

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc lựa chọn phương án phân chia khai thác Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất - Long Thành là một quyết định phức tạp, cần được đánh giá phân tích kỹ lưỡng trên nhiều tiêu chí và phải có sự đồng thuận từ các cơ quan quản lý nhà nước, hãng hàng không và cộng đồng.

Cục Hàng không Việt Nam cho rằng hạ tầng kết nối giữa Cảng HKQT Long Thành – TP.HCM và các địa phương khác là điều kiện tiên quyết để định hướng và xác định phương án phân chia khai thác Cảng HKQT Tân Sơn Nhất - Long Thành.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất nguyên tắc và phương án phân chia khai thác Cảng HKQT Tân Sơn Nhất - Long Thành theo 2 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn đầu, từ thời điểm dự kiến sân bay Long Thành chính thức khai thác tháng 6/2026 đến hết mùa bay Hè (24/10/2026), các chuyến bay quốc tế mới, chuyến bay tăng tần suất đến TP.HCM và các đường bay quốc tế dài đi châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương sẽ được chuyển sang khai thác tại Long Thành.

Cũng trong giai đoạn này, Long Thành cũng sẽ tiếp nhận các chuyến bay thuê chuyến, không thường lệ. Trong khi Tân Sơn Nhất chỉ tiếp tục khai thác các đường bay quốc tế hiện có và không mở thêm tuyến mới.

Sang mùa bay Đông 2026 (25/10/2026 – 27/3/2027), phạm vi của Long Thành sẽ mở rộng thêm với các đường bay quốc tế đến châu Phi, Trung Đông, Nam Á và Trung Á. Các chuyến bay quốc tế mới hoặc tăng chuyến đến TP.HCM của các hãng lần đầu khai thác hoặc đang khai thác tại Tân Sơn Nhất cũng sẽ được yêu cầu chuyển sang Long Thành. Tân Sơn Nhất vẫn duy trì khai thác quốc tế hiện hữu và các chuyến không thường lệ, nhưng tiếp tục không cấp phép mở mới.

Định hướng lâu dài là khi hạ tầng kết nối vùng – gồm các tuyến cao tốc, đường sắt và đặc biệt là metro Thủ Thiêm – Long Thành – hoàn thành, Long Thành sẽ trở thành trung tâm hàng không quốc tế tích hợp, gắn với đô thị sân bay, khu thương mại tự do và hệ thống logistics.

Khi đó, toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ tập trung về Long Thành, còn Tân Sơn Nhất đóng vai trò sân bay nội đô, phục vụ nội địa và các chuyến không thường lệ, đồng thời có thể làm dự phòng trong trường hợp Long Thành quá tải.

Cục Hàng không nhấn mạnh việc phân chia khai thác phải được thực hiện theo lịch bay mùa để phù hợp với thông lệ quốc tế trong khai thác, bán vé và đặt chỗ, đồng thời gắn với tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tổ chức nhân lực và dịch vụ mặt đất. Chỉ khi các điều kiện này được đảm bảo, Long Thành mới có thể thực sự phát huy vai trò trung tâm hàng không tầm khu vực, giảm tải cho Tân Sơn Nhất và góp phần tái cấu trúc mạng bay phía Nam theo hướng bền vững.