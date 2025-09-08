Đẩy nhanh hạ tầng kết nối, đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng yêu cầu việc báo cáo tiến độ phải trung thực, đảm bảo hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trước ngày 19/12. Đồng thời, đẩy nhanh các dự án kết nối như Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Long Thành mở rộng…

Ngày 7/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Tổ trưởng Tổ công tác Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án), đã kiểm tra tiến độ, làm việc với Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các nhà thầu, một số bộ, ngành liên quan ngay tại công trường.

Phó Thủ tướng nêu rõ tiến độ của sân bay Long Thành không chỉ phụ thuộc vào các hạng mục bên trong, mà còn gắn liền với hệ thống giao thông kết nối. Do đó, Bộ Xây dựng, TP.HCM, Đồng Nai và các đơn vị liên quan đẩy nhanh các dự án trọng điểm như Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc TP.HCM – Long Thành mở rộng và các tuyến kết nối do VEC thực hiện, bảo đảm hoàn thành trước khi sân bay khai thác. Các hạng mục phải được cam kết về tiến độ, chất lượng, mỹ quan, môi trường trước 19/12/2025; vướng mắc vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay để xử lý.

CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO CHUYẾN BAY KỸ THUẬT

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, khu vực xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã thu hồi 4.946,45/4.946,45 ha (đạt 100%); khu vực 2 tuyến giao thông kết nối (T1, T2) đã bàn giao cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) 126,13/126,13 ha (đạt 100%).

Dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước) đã triển khai và hoàn thành phần thô, đang triển khai công tác hoàn thiện, đảm bảo hoàn thành trước 31/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay), phần xây dựng sẽ hoàn thành trong tháng 9/2025; phần lắp đặt thiết bị có khả năng hoàn thành trong tháng 12/2025.

Dự án thành phần 3 (Các công trình thiết yếu) có 15 gói thầu, trong đó 3 gói thầu đã hoàn thành, 12 gói thầu đang triển khai thi công.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/AT.

Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc phụ trách ACV, cho biết tuyến đường kết nối số 1 đã hoàn thành, tuyến số 2 đạt hơn 80% và dự kiến hoàn thành trong tháng 9.

Trong đó, về hạ tầng trong sân bay, đường cất hạ cánh số 1 cùng hệ thống đường lăn đã hoàn thiện; đường cất hạ cánh số 3 cũng đang được đẩy nhanh.

Đối với khu nhà ga, lãnh đạo ACV cho biết phần mái cơ bản xong, lắp kính sẽ hoàn tất trong tháng 9. Vách kính cũng đang được triển khai. Riêng gói thầu 4.8 (giao thông và nội cảng) còn gặp khó khăn do thời tiết, ảnh hưởng tới tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 9.

Theo kế hoạch, ngày 25/9, các đơn vị sẽ tổ chức bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 1, chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12.

Trước tình trạng ùn tắc thường xảy ra tại cầu Đồng Nai do mật độ xe container cao, ACV đề xuất điều tiết phương tiện, ưu tiên cho xe container lưu thông trên tuyến vành đai 3 TP.HCM vừa thông xe, đồng thời quy định container chỉ đi một làn trên cầu để giảm tải.

Bên cạnh đó, các gói thầu thi công sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cung cấp nhiên liệu, thiết bị hệ thống quản lý sân bay… đang được chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung tổ chức thi công, lắp đặt, khắc phục các khó khăn về thời tiết, chồng lấn, xung đột mặt bằng thi công để đáp ứng mục tiêu tiến độ theo kế hoạch đã điều chỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo về tình hình thực hiện những nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thành các công trình hạ tầng kết nối trước khi sân bay đi vào hoạt động. Tỉnh phải hoàn thành việc bàn giao mặt bằng phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan đến khu tái định cư Long Thành… theo đúng mốc thời gian chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cho biết Thủ tướng Chính phủ ghi nhận nỗ lực, cam kết của tỉnh Đồng Nai trong cung cấp đủ vật liệu đá xây dựng cho sân bay Long Thành.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý báo cáo tiến độ của ACV phải trung thực, chính xác về mức độ hoàn thành từng hạng mục. Phó Thủ tướng yêu cầu lựa chọn máy bay hiện đại nhất, công suất lớn nhất để thực hiện bay kỹ thuật và giao Vietnam Airlines phối hợp chuẩn bị.

GIỮ VỮNG TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH DỰ ÁN

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định các gói thầu sân bay Long Thành hiện không vướng lớn về thủ tục, giải phóng mặt bằng; các đơn vị phải giữ nguyên đường găng tiến độ đã cam kết với Thủ tướng, vướng mắc kỹ thuật hay trách nhiệm bộ, ngành phải báo cáo xử lý kịp thời.

Phó Thủ tướng tặng quà các đơn vị thi công tại công trường - Ảnh: VGP/AT.

Đồng thời, yêu cầu Đồng Nai rà soát diện tích tái định cư, trình Bộ Tài chính và Thủ tướng điều chỉnh một lần, đồng thời bảo đảm tiến độ hạ tầng ngoài sân bay. Bộ Xây dựng, ACV và nhà thầu phải đồng bộ tiến độ, chất lượng, an toàn; chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu sạch, vật liệu san lấp, kế hoạch cung ứng, bảo đảm các hạng mục chính hoàn thành trước 19/12; tổ chức vận hành, an ninh, dịch vụ theo chuẩn sân bay quốc tế 5 sao.

Đồng Nai phối hợp Bộ Xây dựng lập quy hoạch tổng thể khu vực quanh sân bay gắn công nghiệp, đô thị, dịch vụ, tránh phát triển rời rạc; các cơ quan phối hợp phân luồng giao thông, bảo đảm vận chuyển vật liệu, hàng hóa, hành khách thông suốt.

“Khen thưởng xứng đáng tập thể, cá nhân xuất sắc; toàn dự án phải giữ tinh thần trách nhiệm, làm việc quyết liệt để hoàn thành an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ, tạo dấu ấn kỹ thuật và uy tín quốc gia”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.