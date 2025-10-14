Cục Hàng không đề xuất thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sân bay Nội Bài

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài sẽ được xây dựng theo hướng phát triển không gian hợp lý, đồng bộ và hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050...
Cục Hàng không Việt Nam đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo tờ trình, phạm vi nghiên cứu quy hoạch dự kiến có diện tích khoảng 1.500 ha, bao gồm cả khu vực lân cận cảng.
Nhiệm vụ lập quy hoạch được xây dựng trên quan điểm phát huy tối đa hiệu quả khai thác hạ tầng hiện hữu, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong tương lai, đồng thời bảo đảm kết nối đồng bộ với các loại hình giao thông khác và gắn kết chặt chẽ với yêu cầu quốc phòng, an ninh, an toàn khai thác.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài sẽ bố trí không gian phát triển hợp lý, phù hợp với định hướng phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050; đồng thời đề xuất lộ trình đầu tư phù hợp cho từng giai đoạn phát triển.
Nhiệm vụ quy hoạch sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về quy hoạch và hàng không dân dụng, cũng như các tiêu chuẩn quốc gia và khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).
Các nội dung chính của nhiệm vụ bao gồm: khảo sát, điều tra, thu thập số liệu phục vụ công tác lập quy hoạch; cập nhật tình hình thực tế và các dự án đang triển khai tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài; dự báo nhu cầu vận tải hàng không trong các giai đoạn tới.
Cơ quan lập quy hoạch cũng sẽ đánh giá năng lực, đề xuất phương án quy hoạch khu bay và khu hàng không dân dụng; rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt; nghiên cứu bố trí công trình phù hợp với định hướng khai thác trong tương lai.
Bên cạnh đó, quy hoạch sẽ xác định rõ tính chất, vai trò, quy mô của cảng, cùng các chỉ tiêu cơ bản về đất đai, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và các yêu cầu liên quan đến phát triển bền vững của cảng. Sản phẩm của nhiệm vụ quy hoạch bao gồm hồ sơ khảo sát, thuyết minh và hệ thống bản đồ quy hoạch.
Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan trình nhiệm vụ quy hoạch; nguồn vốn và kinh phí thực hiện do đơn vị tài trợ sản phẩm quy hoạch đảm nhiệm. Thời gian thực hiện quy hoạch dự kiến từ năm 2025 đến 2026.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo đơn vị tư vấn thực hiện đúng quy định của Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng sớm thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong quá trình mở rộng và phát triển cảng hàng không lớn nhất miền Bắc.
